Angriff auf Cherson

Dmytro Smolienko/REUTERS Ukrainischer Soldat in einer Stellung nahe der Frontlinie unweit des AKW Saporischschja (18. August)

Ukrainische Truppen haben zum Wochenbeginn offenbar eine begrenzte Offensive um Cherson gestartet. Aus den Meldungen beider Seiten geht hervor, dass die Angriffe nordöstlich des Gebiets stattfanden und wohl das Ziel hatten, die nördlich des Dnipro verlaufende Straße von der Gebietshauptstadt ins östlich davon gelegene Nowa Kachowka zu unterbrechen. Dadurch würden die in Cherson und westlich davon stehenden russischen Truppen eingekesselt. Über die Mauer des Stausees von Kachowka verläuft eine Brücke, die für den russischen Nachschub wichtig ist.

Über den Verlauf der Offensive verbreiten beide Seiten Erfolgsmeldungen, die sich unabhängig nicht überprüfen lassen. Die ukrainische Seite berichtete zuerst, vier Dörfer zurückerobert zu haben. Anschließend wurden aber etliche dieser Meldungen wieder gelöscht, und die Sprecherin des ukrainischen Generalstabs, Natalija Gumenjuk, verfasste ein längeres Posting, in dem sie zum Stillschweigen über die Offensive aufrief. Der Krieg benötige Ruhe an der Informationsfront, schrieb Gumenjuk in offenkundigem Kontrast zu dem medialen Geräuschpegel, der den Krieg auf beiden Seiten begleitet. Ebenfalls am Montag warnte Präsidentenberater Olexij Arestowitsch davor, schnelle Durchbrüche oder spektakuläre Erfolge zu erwarten. So kämpfe die Ukraine nicht, schrieb er.

Solche Tiefstapeleien können als Hinweise darauf gelesen werden, dass die russische Darstellung, wonach die Angriffe unter hohen Verlusten für die ukrainische Seite zurückgeschlagen worden seien, im Kern zutreffen könnte. Das russische Verteidigungsministerium meldete am Montag abend, es seien 26 ukrainische Panzer und 23 weitere Militärfahrzeuge zerstört, zwei ukrainische Flugzeuge abgeschossen sowie 560 ukrainische Soldaten getötet worden. Zu eigenen Verlusten äußerte sich das Ministerium nicht. Die Angaben zu den Opfern des jeweiligen Gegners sind aber mit einiger Wahrscheinlichkeit überhöht, schon deshalb, weil angesichts ausbleibender Frontbewegungen nicht plausibel ist, wie Zahlen mit solcher scheinbaren Exaktheit zustande kommen können.

Zweifel weckten auch ukrainische Meldungen, wonach im Gebiet Cherson eingesetzte russische Truppenteile von der Front geflohen seien. Das ukrainische Portal Strana.news verwies darauf, dass die einzige Quelle dieser Behauptungen ein Video der Kiewer Militärführung war, in dem ein angeblicher russischer Gefangener, der mit dem Gesicht zum Boden lag und deshalb nicht zu identifizieren war, entsprechende Aussagen machte.

Klar ist, dass Kiews Truppen weiterhin die Dniprobrücken bei Cherson und Nowa Kachowka mit Artillerie angreifen. Ein am Dienstag morgen offenbar aus der Stadt Cherson heraus aufgenommenes Video zeigt allerdings einen Fehlschuss, denn zu sehen ist eine riesige Wasserfontäne neben der dem Anschein nach nicht eingestürzten Brücke.

In Kiew traf unterdessen eine 13köpfige Delegation der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEA) ein. Sie wird am Mittwoch im umkämpften Atomkraftwerk Saporischschja erwartet und soll sich in den kommenden Tagen ein Bild von der dortigen Lage machen. Russland und die Ukraine beschuldigten einander weiterhin, das AKW zu beschießen und so die Strahlensicherheit zu gefährden. Die russische Seite veröffentlichte Bilder von Einschusslöchern auf dem Dach eines Depots für abgebrannte Brennstäbe, bestritt aber, dass die Strahlung in der Umgebung erhöht sei.