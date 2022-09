Der DGB findet’s gut

Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa Betroffene sind mit dem Zählen ihrer Scheine rasch durch (Dresden, 4.12.2018)

Die Bundesregierung plant, das Hartz-IV-System durch ein Bürgergeld zu ersetzen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte kürzlich einen entsprechenden Referentenentwurf vorgelegt, der bei Wirtschaftsvertretern prompt durchfiel, von Gewerkschaften und Sozialverbänden aber begrüßt wurde.

Der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes BDA, Steffen Kampeter, empfahl dem Bundeskabinett am Dienstag, den Entwurf in dieser Form nicht zu verabschieden. Laut dpa verwies er dabei auf den Mangel an Fachkräften in vielen Bereichen. Für den Arbeitsmarkt bedeute der Entwurf eine »fatale Wegmarke«: Es werde keine Brücke ins Arbeitsleben geschlagen, sondern in das Arbeitslosensystem.

Kampeter stört sich daran, dass Leistungsbeziehern nun weniger stark gedroht werden soll. Laut Entwurf sollen sie innerhalb einer »Vertrauenszeit« von sechs Monaten nicht mit Sanktionen überzogen werden, für den Fall, dass sie nicht jede erdenkbar schlechte Arbeit annehmen. Das sei eine »Bankrotterklärung des Staates«. Für ihn gilt es auch als Zeitenwende zurück in die Vergangenheit, wenn Arbeitslose nicht mehr ihr Vermögen fast vollständig aufbrauchen müssen, bevor sie Hilfen gewährt bekommen, oder dass ihnen innerhalb einer Frist von zwei Jahren die tatsächlichen Wohnkosten finanziert werden.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) begrüßte dagegen den Entwurf weitgehend. Die Forderungen des DGB deckten sich mit vielen der vereinbarten Eckpunkte im Referentenentwurf, heißt es in einer Stellungnahme, die jW vorliegt. Das Bürgergeld lindere »die bestehenden Gerechtigkeitsdefizite« und »das Erleben von Gängelung«.

Vor allem aber schaffe der Staat die Voraussetzungen dafür, dass Menschen bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt hätten. Durch ein Weiterbildungsgeld zum Beispiel. Wenn ein Hilfebedürftiger künftig an einer Weiterbildung teilnimmt, die zu einem Abschluss führt, soll er 150 Euro zusätzlich im Monat erhalten. Die bestehenden Prämien für bestandene Prüfungen bleiben zusätzlich erhalten.

Der DGB sieht darin eine Verbesserung. Viele Leistungsberechtigte nahmen in der Vergangenheit nicht an einer langfristigen Weiterbildung teil. Als Hauptgrund gaben sie laut DGB an, es sich nicht leisten zu können: Auf die Einkommen, die sie zumindest gelegentlich und vorübergehend erzielen, könnten sie nicht verzichten.

Um diesen Grund in Zukunft ausschließen zu können, fordert der DGB die Bundesregierung auf, das Weiterbildungsgeld zu erhöhen. Es müsse attraktiver sein als ein Ein-Euro-Job, der einen Zugewinn von 200 Euro im Monat bringen kann. Es solle mindestens so attraktiv sein wie eine Arbeit im Niedriglohnsektor, die einen monatlichen Zugewinn von 330 Euro mit sich bringen könne.

Die Gewerkschafter begrüßen auch, dass die schnelle Vermittlung in Arbeit nicht mehr die oberste Priorität haben solle. Besonders positiv wird das für die Menschen gewertet, die über keine Berufsausbildung verfügen. Für sie soll eine Weiterbildung Vorrang haben, die zu einem Berufsabschluss führt.

Positiv wertet der DGB auch, dass den Antragstellern die Angst genommen werden soll, »die vertraute Wohnung nicht halten zu können« oder erst sämtliche Ersparnisse aufbrauchen zu müssen, bevor Hilfe gewährt wird. Mit dem Bürgergeld soll es eine Übergangsfrist von zwei Jahren geben, in der Vermögen geschont und die tatsächlichen Wohnkosten übernommen werden. Gelöst seien die Probleme aber nicht.