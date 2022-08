Mangelverwaltung pur

Friso Gentsch/dpa Längst nicht mehr garantiert: Eine angemessene Gesundheitsversorgung (Osnabrück, 25.3.2022)

In der Notaufnahme werden stets die schwersten Fälle zuerst behandelt. Was aber, wenn mehrere Patienten in größter Not sind und die Versorgungskapazitäten nicht für alle ausreichen? Mit der neuerlichen Änderung des Infektionsschutzgesetzes vergangenen Mittwoch hat das Bundeskabinett auch Regelungen beschlossen, die im Fall einer akuten Mangelsituation gelten sollen. Gibt es demnach, etwa aufgrund einer übertragbaren Krankheit, keine ausreichenden intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten, »ist die aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit das maßgebliche Kriterium für die Zuteilungsentscheidung«. Weitere Erkrankungen dürfen eingeschränkt bei der Beurteilung der Überlebenswahrscheinlichkeit berücksichtigt werden. Kriterien wie Alter, Behinderung und Grad der Gebrechlichkeit dagegen nicht.

Damit will die Bundesregierung den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts von Dezember zur sogenannten Triage umsetzen. Das Gericht hatte entschieden, dass der Staat bei ausgeprägter Schutzbedürftigkeit die Pflicht hat, Menschen vor einer Benachteiligung wegen ihrer Behinderung zu schützen. Bei einer Zuteilung knapper überlebenswichtiger intensivmedizinischer Ressourcen müsse der Gesetzgeber entsprechende Schutzvorkehrungen treffen.

»Wer ein Intensivbett benötigt, muss es bekommen«, kommentierte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) den Gesetzentwurf. Auch in der Pandemie. »Daher werde ich mich weiterhin dafür einsetzen, dass Engpässe in der intensivmedizinischen Versorgung gar nicht erst entstehen – durch konsequente Bekämpfung der Pandemie«.

Für Entlastung auf Intensivstationen zu sorgen, das gehört ganz offensichtlich nicht dazu. Ein Referentenentwurf für ein »Krankenhauspflegeentlastungsgesetz«, zu dem sich Anfang der vergangenen Woche Verbände äußern konnten und der Mitte September vom Kabinett beschlossen werden soll, sieht Vorgaben zur Personalbesetzung auf bettenführenden Stationen vor – für Intensivstationen aber nicht. Außerdem nicht für die Pflege im Operationsdienst, in Dialyseeinheiten, in der Anästhesie, in der Endoskopie, in der Funktionsdiagnostik, in der Ambulanz und in der Notaufnahme eines Krankenhauses. Zur Erklärung heißt es, diese Bereiche stellten »regelmäßig keine bettenführenden Stationen« dar. Hintergrund ist, dass die »Pflege am Bett« – nach jahrelangen Kämpfen der Beschäftigten – seit Anfang 2019 nicht mehr über Fallpauschalen abgerechnet wird. Die Refinanzierung von neuen Pflegestellen auf bettenführenden Stationen durch die Krankenkassen ist also gewährleistet. Aber das nur am Rande.

Verdi forderte im Vorfeld der Anhörung deutliche Nachbesserungen am Gesetzentwurf. Es müsse gesetzlich eindeutig formuliert werden, »dass die Pflegepersonalregelung 2.0 auf den Stationen zur Anwendung kommt«, erklärte Verdi-Bundesvorstandmitglied Sylvia Bühler am 22. August. Die Pflegepersonalregelung 2.0, die die Gewerkschaft gemeinsam mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Pflegerat vor zweieinhalb Jahren vorgelegt hatte, ist ein Instrument zur Personalbemessung, die sich am Bedarf orientiert. Verdi kritisierte nun erneut, dass das Instrument »im vorliegenden Entwurf lediglich in der Begründung erwähnt« wird, »noch nicht aber im Gesetzestext selbst«. Und auch für die Intensivmedizin brauche es konkrete bedarfsgerechte Vorgaben, »das kann nach den Erfahrungen der Pandemie niemand ernsthaft bezweifeln«, so Bühler.

Inwiefern die Kritik in der weiteren Bearbeitung des Gesetzentwurfs berücksichtigt wird, ist offen. Aus dem Bundesgesundheitsministerium hieß es auf jW-Nachfrage, die Ergebnisse der Anhörungen zum Referentenentwurf würden derzeit ausgewertet und in das weitere Verfahren einbezogen. Eine Antwort auf die Frage, warum die Intensivpflege bei den geplanten Vorgaben zur Entlastung der Pflegenden im Krankenhaus unberücksichtigt bleibt, obwohl neue Pandemiemaßnahmen in der Regel doch gerade mit begrenzten Behandlungskapazitäten auf den Intensivstationen begründet wurden, blieb das Gesundheitsministerium schuldig.