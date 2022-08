Wenn in der Anstalt das Licht ausgeht

Klaus Rose/imago images Wilder Streik: Arbeiter der Ford-Werke gehen auf die Straße (Köln, 1973)

Wie viele Mitarbeiter braucht man bei einem ARD-Sender, um eine Glühbirne auszuwechseln? Vier. Einen Gehilfen, einen Hausmeister, einen technischen Direktor und eine Gleichstellungsbeauftragte. Mit derlei Gags verspotten derzeit Berliner Kommerzradios die skandalgebeutelte öffentlich-rechtliche Konkurrenz vom RBB. Der GEZ-Pöbel kreischt beifällig, die üblichen Verdächtigen von Union, FDP und der Faschistenpartei fordern »Reformen«. Natürlich gibt es Gründe für Veränderungen in den Anstalten, die Kopfsteuer »Rundfunkbeitrag« etwa und die politische Einflussnahme, ohne die ein CDU-Hofsender wie der bodenlose MDR nicht erklärt werden kann. Aber Kritikern wie Friedrich Merz geht es nicht um eine Verbesserung der ARD, sondern um ihre Zerschlagung. Wir sollten nicht vergessen, dass die Chefs der Privaten noch dickere Limos kriegen als die Schlesinger. Und dass sie eng am Gängelband der Verlage und großen Konzerne geführt werden. Und schließlich, dass sie ausnahmslos Müll produzieren, und das ist beim Öffentlich-Rechtlichen nicht der Fall. Also fragen wir zurück, wie viele Mitarbeiter man bei RTL braucht, um eine Glühbirne zu wechseln: acht. Einen Sponsor, einen Moderator, fünf Praktikanten und ein minderjähriges Bikinimodell.

Hier acht Sendungen als Beispiele dafür, was die Privaten nicht können: Ein verzweifeltes Pärchen schleppt sich in den 1930er Jahren in einer abgewrackten kalifornischen Bar Hunderte von Stunden lang durch einen Tanzmarathon, um ein paar Dollar zu gewinnen. Das ist der Rahmen für das Hörspiel »Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss« von Norbert Jochum nach dem Roman »They Shoot Horses, Don’t They?« von Horace McCoy (HR/NDR/SWF 1995, Di., 20.10 Uhr, DLF). Die Handlung des Zweiteilers »Freibrief für Mord« von Elaine Morgan kann so auch nur in einer US-amerikanischen Kleinstadt spielen: Mr. Foster erschießt bei einer Atomkriegsübung seinen Nachbarn, als der versucht, den Privatbunker der Familie zu betreten. Er räumt die Tat ein, sieht sich aber im Recht, so wie mein Onkel Wendell in einem ähnlich gelagerten Fall Mitte der 60er Jahre in Georgia. Wendell wurde freigesprochen. Und Mr. Foster? (BR 1970, ab Mi., 20.05 Uhr, Bayern 2) Im Feature »Und dann haben sie aufgehört zu arbeiten« erzählt Peter Kessen die Geschichte der Arbeitskämpfe der »Gastarbeiter« in den 60er und 70er Jahren in der BRD (DLF 2009, Fr., 20.05 Uhr, DLF). Alexander Kluge hat zu den aktuell beliebtesten Katastrophen (Klima, Corona, Krieg) kurze Kommentare verfasst und mit Regisseur Karl Bruckmaier vertont, »Unruhiger Garten der Seele« heißt das Stück (Ursendung, Sa., 15.05 Uhr, Bayern 2).

Für den Opernabend am Samstag haben wir zwei Vorschläge: »Vom Festival Aix-en-Provence: Mozarts Idomeneo«, mitgeschnitten im Juli im Grand Théâtre de Provence mit dem Chor und Orchester Pygmalion unter Leitung von Raphaël Pichon (Sa., 19.30 Uhr, Ö 1). Und Gershwins Oper »Porgy and Bess«, die Alan Gilbert Ende August beim Schleswig-Holstein-Festival in Kiel mit Solisten der New Yorker »Met« und des NDR und dem Elbphilharmonie-Orchester aufgenommen hat (Sa., 20 Uhr, ARD-Kultursender). Sonntag mittag können wir Helge Schneider im Kasseler Rathaus erleben, wo ihm am Donnerstag feierlich der »Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor« umgehängt wird. Wenn er mitspielt (So., 12.04 Uhr, HR 2 Kultur). Und am Abend beginnt Bayern 2 mit der Ausstrahlung des Dreiteilers »Die Wackersdorf-Story«, der Geschichte des Widerstands gegen den Bau einer Atomfabrik in den 80er Jahren (BR 2018, ab So., 17.05 Uhr).