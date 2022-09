Neu erschienen

Cuba Libre

Im Magazin der Freundschaftsgesellschaft BRD–Kuba schreibt Renate Fausten über das langsam wieder anlaufende öffentliche Leben in Kuba nach zwei Jahren Pandemie. Klaus Piel diskutiert anhand des kubanischen Umgangs mit der Coronapandemie die Alternative »Impfstoffimperialismus oder gemeinwohlorientierte Medizin«. Die wirtschaftliche und soziale Strategie Havannas für das Jahr 2022 erläutert Peter Knappe: Es gehe um die schrittweise Wiederbelebung der Wirtschaft, die Stabilisierung der Elektrizitätsversorgung, eine erhöhte Aufmerksamkeit für Einzelpersonen, Haushalte und Gemeinschaften »in gefährdeten Situationen«, die »Umgestaltung des staatlichen Unternehmenssystems« und eine größere Autonomie der Gemeinden. Wolfgang Mix bilanziert 60 Jahre Wirtschaftskrieg gegen Kuba und blickt zurück auf jene Zeit vor drei Jahrzehnten, »als der Westen darauf wartete, dass auch der kubanische Sozialismus zusammenbrechen würde«. André Scheer erinnert an den im April 2022 verstorbenen ehemaligen kubanischen Außenminister und Parlamentspräsidenten Ricardo Alarcón de Quesada. (jW)

Cuba Libre, Nr. 2/2022 (Juli–September), 54 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: Freundschaftsgesellschaft BRD–Kuba e. V., Maybachstr. 159, 50670 Köln, ­E-Mail: info@fgbrdkuba.de

Der Funke

Im Funken schreibt Michele Rocco Troccolo über Tarifkämpfe in Zeiten von »Krise, Krieg und Inflation«. Trotz der Inflation agierten die Gewerkschaften weiterhin zurückhaltend und legten Lohnforderungen vor, die »faktisch einen Reallohnverlust bedeuten«. Auf wessen Seite die Gewerkschaftsführung tatsächlich stehe, habe sich erneut beim DGB-Kongress im Mai gezeigt, bei dem Olaf Scholz und Frank-Walter Steinmeier »die DGB-Spitze auf die Sozialpartnerschaft einschwören durften. Von Klassenkampf keine Spur.« Dabei wüssten die Gewerkschaftsführer, dass die wirtschaftliche Lage in vielen Unternehmen gut sei; in der Metall- und Elektroindustrie habe der Auftragsbestand mit durchschnittlich 6,1 Monaten Reichweite »einen historischen Höchstwert erreicht«. Leire Pastoriza schreibt über aktuelle Entwicklungen in der sozialistischen Bewegung des Baskenlandes, wo sich ein Bündnis formiert habe, das sich »gegen den offiziellen Flügel der baskischen Linken« positioniere. (jW)

Der Funke – Marxistische Linke, Nr. 3/2022, 23 Seiten, 2 Euro, Bezug: Der Funke e. V., Postfach 2112, 65011 Wiesbaden, E- Mail: redaktion@derfunke.de