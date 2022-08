imago images/Stana Egon Krenz als 1. Sekretär des Zentralrats der FDJ

Der letzte Generalsekretär der SED hat sich – anders als viele andere aus der Führungsgruppe der Partei – nach dem Ende der DDR nicht aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Hätten halb panische und halb dienstbeflissene »Erneuerer« Egon Krenz 1990 nicht aus der SED-PDS ausgeschlossen, wäre er vermutlich heute Mitglied der Nachfolgepartei Die Linke. Wer einmal die Tonbandaufzeichnungen jener Nachtsitzung der Zentralen Schiedskommission vom 20. auf den 21. Januar 1990 angehört hat, den wird nicht überraschen, dass Krenz zumindest publizistisch weiter produktiv geblieben ist: Als nahezu einziges der einzeln zur Anhörung geladenen und fast durchweg ausgeschlossenen Mitglieder des letzten Politbüros trat er nicht passiv und gebückt vor die Kommission, sondern verteidigte sich. Nach über eineinhalb Stunden Diskussion und dem erfolgten Ausschluss kündigte er an, um seine Mitgliedschaft in der Partei kämpfen zu wollen, und rief streitlustig in die Runde: »Ich hätte nur mal eine Frage: Gab es hier jemanden in diesem Rahmen, der die Absetzung Erich Honeckers gefordert hat?«

Ziemlich am Anfang des nun vorliegenden ersten Bandes seiner Erinnerungen kommt Krenz auf diesen Ausschluss durch die »eilig Gewendeten« zu sprechen: »Klein kriegen die dich nicht«, habe er sich damals gesagt. Und er folge diesem Entschluss bis heute.

In dem Band geht es allerdings – von einzelnen Vorausblenden und kommentierenden Passagen abgesehen – nicht um das Ende der SED und der DDR. Krenz führt die Erzählung hier von den Kindheitsjahren bis zu seiner Wahl zum 1. Sekretär des Zentralrats der FDJ im Januar 1974. Allerdings stellt er bereits in diesem Rahmen sein Verhältnis zu Honecker grundsätzlich klar: Das sei – jedenfalls bis zur Mitte der 1980er Jahre – »herzlich und produktiv« gewesen. Honecker sei »im Verhältnis zu anderen aufmerksam, in der Sache verbindlich und in der Form kameradschaftlich« gewesen, habe sich »nie als Chef aufgespielt«, sei immer persönlich zu sprechen oder telefonisch zu erreichen gewesen, habe begründete Vorschläge immer bestätigt und ihn häufig ins Vertrauen gezogen, »bevor er im Politbüro heikle Fragen behandelte«.

Andropow empfiehlt

Recht deutlich wendet sich Krenz auch gegen die schematische Gegenüberstellung der Ära Ulbricht und der Ära Honecker – ohne freilich mit Kritik an Entwicklungen, für die er vor allem Honecker in der Verantwortung sieht, zu sparen. Krenz betont, dass zuletzt vielfach »Wunschvorstellungen des Politbüros die praktische Politik« bestimmt hätten. Honeckers Führungsstil habe sich in dem Maße verändert, in dem »Schwierigkeiten auftraten, die nicht mehr Ulbricht angelastet werden konnten«. Dass es ihm nach und nach gelungen sei, »sich über das Kollektiv zu stellen«, spreche indes auch gegen die, »die in seiner Umgebung arbeiteten und ihn gewähren ließen«.

Andere Akteure werden eher beiläufig, aber durchaus einprägsam eingeordnet. Etwa Erich Mielke: Der sei, so Krenz, der »wichtigste Vertrauensmann des KGB am Politbürotisch der SED« gewesen – der Sachverhalt ist Historikern lange bekannt, dürfte so deutlich benannt aber nicht wenigen Lesern neu sein. Als Mielke 1971 als Kandidat ins Politbüro aufrückte, dem seit 1953 kein Minister für Staatssicherheit mehr angehört hatte, sei das vor allem auf eine »Empfehlung« von KGB-Chef Juri Andropow zurückzuführen gewesen, meint Krenz. 1983 habe Honecker ihm, Krenz, anvertraut, »er hätte lieber nicht auf Andropow hören sollen«.

Die Rolle Moskaus bei der Formulierung der Politik der SED verdeutlicht Krenz mit Beispielen; ein eigenes Kapitel ist den heute vergessenen, einst jedoch hitzig diskutierten Mindestumtauschsätzen gewidmet, nach denen BRD-Bürger und Westberliner bei Besuchen in der DDR D-Mark gegen Mark der DDR eintauschen mussten. Leonid Breschnew machte Willy Brandt Hoffnung auf niedrigere Umtauschsätze, ermahnte Honecker aber hinter den Kulissen, dieses »Eintrittsgeld« möglichst hoch anzusetzen: »So fiel dann auch das mediale bundesdeutsche Urteil aus: Breschnew, so hieß es, sei großzügig, verständigungsbereiter als Honecker.« Der wiederum habe später im Politbüro geklagt, dass Breschnew ihm die Sätze »ins Notizbuch diktiert« habe, aber gegenüber Bonn so tue, als lege die DDR die Sätze willkürlich fest.

Kleben für die CDU

In der Hauptsache ist der Band aber Lesestoff für alle, die sich für eine Akteursperspektive auf die Entwicklungen, Probleme und Debatten in den ersten beiden Jahrzehnten der Geschichte der SED bzw. der DDR interessieren. Im Zentrum steht die in der alten Bundesrepublik so nicht denkbare »Aufstiegsbiographie« von Krenz selber: In einfachsten und »unpolitischen« Verhältnissen 1937 im pommerschen Kolberg (heute Kołobrzeg) geboren, kann er, wie er in dem Buch deutlich macht, nicht sicher sagen, wer sein Vater gewesen ist. Er wisse nur, dass der den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt hat. Die Mutter verlor die Väter ihrer beiden Kinder in zwei Kriegen. Der erste Mann der Mutter, der Melker Johann Krenz, fiel 1914 im Ersten Weltkrieg. Daraufhin vertrieb sie der Besitzer des Gutes Pütnitz bei Damgarten von seinem Besitz; sie kehrte mit der gerade geborenen Tochter zu ihrem Vater in ein Dorf bei Kolberg zurück. Dort war sie den jüngeren Geschwistern »Ersatzmutter, ihrem Vater Haushälterin und dem Gutsbesitzer billige Arbeitskraft«.

1944 übersiedelte Krenz mit seiner Mutter nach Damgarten, wo er am 1. Mai 1945 den Einmarsch der Roten Armee erlebt. Als im Zuge der Bodenreform der Gutsbesitzer enteignet wird, sieht Krenz die Mutter »im Zwiespalt«: Sie freute sich, dass es diesen Gutsherrn getroffen hatte, machte aber dem Schwager Vorwürfe, sich »fremdes Land« angeeignet zu haben: »In ihrem Leben gab es nur Besitzende und Besitzlose.« Ihr gefiel es auch nicht, heißt es an anderer Stelle, »dass ich Berufsfunktionär wurde«. Sie warnte den Schwager, dass der Gutsbesitzer wieder zurückkehren könne, und sagte dem Sohn: »Wenn es einmal anders kommt, hängen sie dich auf.«

Vermutlich war diese Disposition der Mutter auch ein Grund dafür, dass der neunjährige Krenz zuerst für die lokale CDU aktiv wurde, deren Vorsitzender ihn vor der Landtagswahl im Oktober 1946 aufforderte, mit »zuverlässigen Freunden« Wahlplakate der SED zu überkleben. Prompt wird Krenz erwischt: Der CDU-Mann bestritt, »mich zum Überkleben der Plakate angestiftet zu haben. Soviel Verlogenheit hatte ich noch nicht erlebt.« Der Mann, der Krenz erwischt hatte, fragte ihn, ob er wisse, was die SED sei. Bald verkaufte Krenz die regionale Zeitung der Partei und trat in die FDJ ein, obwohl das Mindestalter bei 14 Jahren lag. Die folgenden zwei Jahrzehnte – die Jahre an einem Institut für Lehrerbildung in Putbus auf Rügen, den Eintritt in die SED 1953, die Zeit bei der NVA und als FDJ-Funktionär – schildert Krenz kurzweilig und mit einem Gespür für interessante Episoden und Personen. Mehr Stoff für Diskussionen dürfte der angekündigte zweite Band liefern.