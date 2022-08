Nachschlag: Wirtschaft und Moral

Action Pictures/IMAGO

Ach, Deutschlandfunk, du stets ausgewogener: »Im eigenen Land wollen wir nicht fracken – die Technologie ist ja mit Umweltrisiken verbunden. Da importieren wir lieber Frackinggas per LNG-Terminal und fühlen uns moralisch weiterhin sauber.« Ehrlich sei das nicht, kommentierte Dagmar Röhrlich am Sonnabend. Um vom russischen Gas loszukommen, soll besser Gift in niedersächsische Schieferplatten gespritzt werden. Mindestens »die gesellschaftliche Diskussion« darüber müsse geführt werden, meint Röhrlich. Denn: »Es geht um Abhängigkeiten und Geopolitik, aber auch um Ethik.« Wer E-Autos fahren will, soll Lithium im eigenen Land aus der Erde kratzen, statt es aus China zu importieren. »Im Oberrheingraben gibt es ein großes Vorkommen, das über Geothermie gefördert werden könnte. Doch Bürgerinitiativen mobilisieren dagegen.« Erst wenn auch hierzulande Mensch und Umwelt bis zum letzten ausgebeutet werden, kann der Krieg gegen Russland und China reinen Gewissens geplant werden. (sz)