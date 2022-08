»Es sind nur Bilder«

Bruno Simao »Ich bin ein zutiefst oberflächlicher Mensch« – Andy Warhol (Diogo Fernandes)

Am 3. Juni 1968 schießt die Frauenrechtlerin Valerie Solanas Andy Warhol mit mehreren Schüssen nieder. Warhol wird schwer verletzt, aber er überlebt. In der Nacht zum 5. Juni wird der demokratische Senator Robert Kennedy angeschossen – er überlebt nicht. Warhol ist erschüttert. Nicht über das Attentat auf den Politiker als solches, sondern über den Umstand, dass der Tod des Senators dem Attentat auf ihn selbst in den Medien die Show stiehlt. So zumindest erzählt es »Trouble«, das erste Bühnenstück des US-amerikanischen Filmregisseurs Gus Van Sant.

Die Szene ist treffend, verdeutlicht sie doch das Selbstverständnis Warhols, der sich längst zum Medienstar hochgearbeitet hatte. Dass der 1928 in Pittsburgh geborene Andrew Warhola, der griechisch-katholische Sohn von Einwanderern aus der heutigen Slowakei, einmal zu den wichtigsten Künstlern der Moderne zählen würde, ist definitiv Stoff für ein Bühnenstück. Van Sant lässt es in der New Yorker Green Gallery im Jahr 1959 beginnen. Da stoßen die poppig-bunten Bilder noch auf viel Unverständnis bei den Ausstellungsbesuchern. »Was ist das?« fragt eine Besucherin angewidert. Der unauffällig gekleidete, mit Brille und langweiliger Frisur ausgestattete junge Andrew Warhola antwortet ihr prompt: »Es ist eine Bewegung, und ihr könnt sie nicht aufhalten.« Die 50er sind die Zeit des abstrakten Expressionismus, figürliche, am Fließband hergestellte Kunst ist da nicht vorgesehen – und wird doch binnen weniger Jahre von den USA aus die Welt erobern. Und mit ihr Andy Warhol, der sich mit seiner weißen Perücke, Sonnenbrille und schwarzer Kluft bald selbst zur cartoontauglichen Promifigur wandelt.

Gus Van Sant inszeniert diese Geschichte in »Trouble« als Musical. Auf Kampnagel in Hamburg hatte das Stück am 26. August Deutschland-Premiere. Besetzt ist es mit neun portugiesischen Schauspielern zwischen 17 und 27 Jahren. Bei vielen ist der portugiesische Akzent nicht zu überhören. Für Van Sant ist dieser Cast ein Mittel der Verfremdung, ein Weg, mit dem Realismusdiktat der biographischen Erzählung zu brechen, wie er unlängst der französischen Tageszeitung Libération erklärte. Auf junge Darsteller, teils auf Laien zu setzen, ist für den Filmregisseur und Vertreter des New Queer Cinema nicht neu. Filme wie »Elephant« (2003) oder »Paranoid Park« (2007) macht genau das aus und scheidet sie gelungen vom Mainstreamkino. Auf der Musicalbühne wirken die jungen Schauspieler hingegen etwas verloren. Da fehlt es zu oft an Präsenz und den großen Gesten, die man in diesem Genre erwarten darf.

Überhaupt setzt Van Sant hier oft auf die leisen Töne, instrumentalisiert zurückhaltend. Regie, Text und Musik stammen aus seiner Hand. Das Tempo des Stücks ist zurückgenommen. Die Folge: Es kommt nicht richtig in Fahrt, wirkt zu brav. Die lineare biographische Erzählweise, die im Film funktionieren mag, wirkt auf der Bühne uninspiriert. Ein Lichtblick an diesem Abend ist Helena Caldeira, sie spielt Edie Sedgwick, die Muse Warhols. Ihr Spiel ist wahre Freude und verkörpert am deutlichsten das hedonistische Lebensgefühl, das hier heraufbeschworen werden soll.

Van Sant lässt seine Erzählung in der Gegenwart enden. Aus dem Himmel besieht sich der wieder zu Andrew Warhola Zurückverwandelte die Versteigerung eines seiner Marilyn-Monroe-Porträts für knapp 200 Millionen US-Dollar – so geschehen im Mai dieses Jahres. Der Bühnen-Warhol kommentiert das mit einem laxen: »Es sind nur Bilder.« Solche Worte holen diesen Gott aus dem Olymp der Moderne zurück in die Welt der Sterblichen, sie werden seiner ­Finesse aber nicht gerecht. Warhol verstand die Logiken des Kunstmarktes so gut, dass er mit ihnen spielen konnte. Verpackungen von profanen Supermarktartikeln erklärte er zur Kunst, mit seiner Factory, in der er seine Assistenten Siebdruckbilder produzieren ließ, brachte er die Reproduzierbarkeit des Kunstwerks zur Vollendung und hatte damit wesentlichen Anteil daran, den Kult um die Aura des Kunstwerks in die Annalen der Kunstgeschichte zu verbannen.