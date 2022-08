Inflation befeuert Mietpreise in Hamburg

MiS/imago images

Die Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft warnte am Sonntag vor Preissteigerungen durch sogenannte Indexmieten:

Wie hat sich der Anteil der Indexmietverträge, deren Mieterhöhungen an die Steigerung der Inflationsrate gekoppelt sind, auf dem Hamburger Wohnungsmarkt entwickelt? Der Senatsantwort auf eine Anfrage der Linksfraktion sind nun endlich belastbare Zahlen zu entnehmen. Seit einigen Jahren spielen diese Mieten in sämtlichen Baualtersklassen des Mietenspiegels eine zunehmende Rolle. Bei den Neubauten von 2011 bis 2015 machen sie sogar schon fast die Hälfte der Mieterhöhungen aus. Gerade Haushalte in sowieso schon teuren Neubauwohnungen werden nun zusätzlich mit massiven Mietsteigerungen belastet, weil die Inflationsrate so stark gestiegen ist.

Dazu Heike Sudmann, wohnungspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft: »Die Indexmieten haben auf dem Wohnungsmarkt mittlerweile eine erschreckende Größenordnung erreicht. Bei den Mieterhöhungen in den Neubauten seit 2011 macht ihr Anteil zwischen 31 und 52 Prozent aus. Aber auch bei älteren Bauten hat sich ihr Anteil seit 2011 vervielfacht. Unsere Anfrage zeigt nun: Zehntausende Haushalte sehen sich nicht nur mit dramatisch gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreisen konfrontiert, sie zahlen die Inflation auch noch im Rahmen ihres Indexmietvertrages doppelt. Obwohl dem Senat der rasante Anstieg der Indexmietverhältnisse und die damit verbundene heftige Belastung für die Mieter:innen seit langem bekannt ist, will er aber nur eine Kappungsgrenze für Indexmieten. Das ist zuwenig und kommt viel zu spät und es reicht überhaupt nicht. Wir brauchen einen klaren Schnitt: Ein Verbot von Indexmietverträgen und einen Mietendeckel, um den Vermieter:innen diese Möglichkeit des Einfahrens von Extragewinnen in Krisenzeiten schnellstens zu nehmen.«

Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin erklärte am Freitag anlässlich neuer Medienberichte zum sogenannten Neukölln-Komplex:

Durch Recherchen von RBB24 und Welt ist die Existenz eines Videos bekannt geworden, das zwei der ab Montag im Prozess vor dem Amtsgericht Tiergarten angeklagten Rechtsextremen zufällig beim Anbringen einer Drohsprüherei im März 2019 zeigt. Der in der Recherche dokumentierte Umgang mit dem lange vorliegenden Beweismittel erweckt den Eindruck, dass Verantwortliche in den Behörden die Aufklärung der Neuköllner Angriffsserie behinderten. Eine am gleichen Tag veröffentlichte Recherche des Antifaschistischen Infoblatts (AIB) nennt zudem den langjährig aktiven Rechtsextremen Oliver W. als möglichen Mittäter. Das besagte Video entstand laut den Recherchen nur, weil zur Tatzeit eine verdeckte Überwachungsmaßnahme gegen einen späteren Geschädigten der Angriffsserie lief, der von der Polizei der linken Szene zugerechnet wird. (…)

Diese Angriffsserie war nur ausführbar mit der Vorarbeit, die über viele Jahre hinweg geradezu routinemäßig darin bestand, politische Gegner_innen auszuspähen und personenbezogene Daten über sie zu sammeln. Die Zahl der Rechtsextremen, die dafür in Frage kommen, ist überschaubar und Sebastian T.’s langjährige politische Weggefährten wie Oliver W. zählen dazu. Dass dieses Netzwerk nicht früher in die Ermittlungen einbezogen wurde, wirft kein gutes Licht auf die Ermittlungsarbeit, sondern zeugt mindestens von handwerklichen Fehlern und mangelnder Szenekenntnis. (…)