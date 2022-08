Herzlich willkommen, Schwester Charlotte

jW

Brüder und Schwestern, Genossinnen und Genossen, ehemalige Mitglieder der Black Panther Party: Wir begrüßen Schwester Charlotte O’Neal, Ehefrau und Genossin von Bruder Pete O’Neal, dem früheren Captain der Ortsgruppe der Black Panther Party in Kansas City, mit einem herzlichen Willkommen. Die O’Neals verließen die Vereinigten Staaten 1972 nach der Auflösung der Partei und ließen sich in der ostafrikanischen Nation Tansania nieder, um ein Dorf aufzubauen, in dem Afrikanerinnen und Afrikaner aus beiden Ländern in harmonischer Eintracht zusammenleben können.

Dort gaben die O’Neals auch dem tapferen Kämpfer und langjährigen politischen Gefangenen Geronimo ji-Jaga Pratt eine neue Heimat. In ihrer Gemeinde konnte der in die Jahre gekommene ehemalige Black Panther nach seiner Freilassung in Frieden leben und seine Frau heiraten. Und dort tat er im Juni 2011 seinen letzten Atemzug unter afrikanischer Sonne.

Da wir nun alle älter werden, ist es wichtig, uns daran zu erinnern, dass die Black Panther Party in erster Linie eine Organisation junger Männer und Frauen im Teenageralter war. Ältere Parteimitglieder leiteten die Ortsgruppen, oder sie übernahmen andere leitende Funktionen auf der regionalen Organisationsebene der einzelnen US-Bundesstaaten. Ihrem Wesen nach war die Partei jedoch eine Jugendorganisation. Das Wissen darüber geht leider nach und nach verloren, je weiter die Geschichte der Partei zurückliegt.

Aber auch wenn inzwischen sehr viel Zeit vergangen ist und die einzelnen Parteimitglieder nach dem Ende der Partei unterschiedliche Lebenswege gegangen sind, kenne ich keinen einzigen Mann und keine einzige Frau, der oder die es bereuen würde, Mitglied der Partei gewesen zu sein. Nicht einer oder eine! Die meisten von ihnen denken an diese Zeit als einen Höhepunkt in ihrem Leben zurück, als sie ihrem Volk mit Leib und Seele dienten. Sie erinnern sich an die Kameradschaft unter den Brüdern und Schwestern und an eine große Liebe zum Volk, von der die Partei getragen wurde. In diesem Geist heißen wir alle noch einmal gemeinsam Schwester Charlotte O’Neal willkommen. All Power to the People!