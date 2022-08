Alter und neuer Terror

Finn Becker/IMAGO/xcitepress Mehrere tausend Menschen zogen am Sonnabend durch Rostock-Lichtenhagen

Rund 5.000 Menschen haben anlässlich der faschistischen Pogrome vor 30 Jahren am Sonnabend in Rostock-Lichtenhagen demonstriert, um an die Ereignisse von 1992 zu erinnern und gegen bis heute anhaltenden rechten Terror und Gewalt zu protestieren. Dazu aufgerufen hatte ein Bündnis aus antifaschistischen Vereinigungen und Initiativen gegen Rassismus. Die nach wie vor bestehende Gefahr von rechts wurde durch einen wohl nicht zufällig in der Nacht von Freitag zu Sonnabend verübten Brandanschlag auf eine Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Leipzig deutlich.

Die Demonstration in Rostock wurde angeführt von einem kraftvollen »We’ll come United«-Block. Dahinter folgte ein lautstarker Antifablock. Dort sehr präsent waren zwei viele Meter lange Seitentransparente mit den Aufschriften »Antifaschistischer Selbstschutz!« sowie »Die Pogrome von morgen verhindern«. Nach dem Entzünden eines Nebeltopfes ertönte die Durchsage, dass es Demonstrationskonsens sei, an diesem Tag auf Pyrotechnik zu verzichten, um Retraumatisierungen auszuschließen. In Redebeiträgen kamen zahlreiche Betroffene zu Wort.

Ein Redner des »Counseling and Information Center for Roma in Poland« forderte, dass die BRD Verantwortung übernehme und Romnija ein Bleiberecht ermögliche. Von seinen Erfahrungen als Geflüchteter aus Afghanistan in Deutschland, die Lage in den Camps und strukturellem Rassismus berichtete ein Aktivist von »Jugendliche ohne Grenzen«. Auf der Abschlusskundgebung erklärte die Initiative »19. Februar Hanau«, nicht eher Ruhe geben zu wollen, bis die rassistischen Kontinuitäten bei der Polizei und in der Gesellschaft gebrochen seien. Das Bündnis »Gedenken an das Pogrom. Lichtenhagen 1992« kritisierte im Aufruf zur Demonstration, dass die Hansestadt Rostock sich bis heute scheue, die Ereignisse klar als Pogrom zu benennen.

In Rostock-Lichtenhagen hatten vom 22. bis 26. August 1992 Anwohnende und Neonazis unter dem Applaus Tausender Schaulustiger die Zentrale Aufnahmestelle für Asylsuchende und ein Wohnheim für vietnamesische Arbeiter, das sogenannte Sonnenblumenhaus, angegriffen und teils in Brand gesetzt. Das brennende Gebäude wurde zum Symbol für rassistische Gewalt in der BRD. Geballt kam es vielerorts Anfang der neunziger Jahren zu Brandanschlägen auf Geflüchteteneinrichtungen.

So auch in Leipzig-Grünau, wo im Anschluss an ein Rechtsrockkonzert am 31. August 1991 Dutzende Faschisten die Unterkunft in der Liliensteinstraße zu stürmen versuchten. »Die Auswahl des Datums« des jüngsten Brandanschlags in der Nacht zum Sonnabend sei »nicht zufällig«, teilte das Aktionsnetzwerk »Leipzig nimmt Platz« am Sonntag mit. »Die Gedenkwoche Rostock-Lichtenhagen wurde bewusst gewählt. Es zeigt, dass die Rechte auch in Leipzig immer offener agiert.« Im Stadtteil Lausen-Grünau hatten bislang unbekannte Täter um 23.17 Uhr Brandsätze gegen die Hauswand der dortigen Gemeinschaftsunterkunft in einem Plattenbau geworfen, wie die Leipziger Volkszeitung am Sonnabend online berichtete. Es sei leichter Schaden am Sockel des Gebäudes entstanden. Von den 180 dort lebenden Menschen sei laut Polizei niemand verletzt worden.

Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) verurteilte die Tat und sprach von einem »Alarmzeichen«. Dies kritisiert das Leipziger Aktionsnetzwerk als »relativierend«. Ein Brandanschlag »mit dem Kalkül, Menschen zu ermorden«, sei kein Alarmzeichen, »sondern Beleg dafür, dass zu viele Warnsignale und Alarmzeichen übersehen wurden«. Das Innenministerium habe für Asylunterkünfte laut Volkszeitung die Bewachung verstärkt. Für diesen Montag ab 18.45 Uhr ruft »Leipzig nimmt Platz« zur Demonstration in Grünau auf, um »deutlich zu machen, dass sich Geschichte nicht wiederholen darf«.