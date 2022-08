Beim Probebohren

jW

Gleich zweimal meldete sich in dieser Woche Handelsblatt-»Chefökonom« Bert Rürup zu Wort. Sein Auftauchen signalisiert stets Knirschen im Gebälk des deutschen Kapitalismus, seine Texte enthalten für die »Lösung« der fälligen nächsten Krise ein universelles Rezept: die Umverteilung von unten nach oben verstärken. Bei der Teilprivatisierung der gesetzlichen Rente gelang ihm das gemeinsam mit dem damaligen SPD-Arbeitsminister Walter Riester 2002 schon so überzeugend, dass er und Riester nach Pensionierung bei einem Hauptprofiteur ihrer »Reformen«, dem Multimillionär Carsten Maschmeyer, unterkamen. Der freute sich damals: »Es ist so, als ob wir auf einer Ölquelle sitzen. Sie ist angebohrt, sie ist riesig, und sie wird sprudeln.« Rürup und Co. sind so etwas wie Probebohrer.

In den Artikeln dieser Woche schaute Rürup wieder in seine Glaskugel, und das SPD-Mitglied sah dort wie immer nichts Gutes. Schwere Zeiten stehen bevor, und schuld daran ist der »demographische Wandel«. Es gibt immer mehr Alte, hierzulande und in China. Dessen Stern sinke daher, schrieb er in einem am Donnerstag in Handelsblatt und Tagesspiegel veröffentlichten, gemeinsam mit dem Journalisten Michael Brackmann verfassten Text. Beide untermauern das mit harten Fakten: »Wenn viele Chinesen beim Auftauchen der Polizei geradezu panikartig aus Restaurants oder Möbelhäusern flüchten, um nicht in einem Isolationslager zu landen, untergräbt das trotz aller Propaganda die Autorität der politischen Führung.« Oder: »Neben der Industrieproduktion schwächelt inzwischen auch die Binnennachfrage. Kunden kaufen verstärkt Billigwaren statt teurer Markenprodukte.« Im Tagesspiegel flankiert das eine Anti-China-Seite: Deutsche Konzerne sollten sich in der Volksrepublik nicht zu stark zu engagieren. Das Problem: Noch nie waren deutsche Investitionen dort so hoch wie im ersten Halbjahr 2022. Das aber ist noch schlimmer als die Abhängigkeit vom Russengas, denn Beijing, weiß der Tagesspiegel, überfällt demnächst Taiwan.

Am Freitag berichtete das Handelsblatt prompt von einem deutschen »Kurswechsel in China-Politik« und über »Planspiele im Bundeswirtschaftsministerium«. Dort gebe es »die Idee, ein Instrument für Investitionskontrollen auf fremdem Boden zu schaffen. Bislang kann das Wirtschaftsministerium bloß chinesische Beteiligungen in Deutschland untersagen«. Im Gegensatz zu Kanzleramt und Finanzministerium seien das grüne Außen- und das Wirtschaftsministerium für »eine härtere Gangart gegenüber China«. Den Grünen ist Russlandruinieren nicht genug.

Da darf Rürup nicht fehlen. Unter der Überschrift »Wie die deutsche Wirtschaft zu retten ist« erläutert er am Freitag ebenfalls im Handelsblatt, China leide »unter einer markanten Alterung der Bevölkerung, die mittelfristig enorme ökonomische und gesellschaftliche Spannungen verursachen wird«. Die Bundesrepublik aber sei in dieser Hinsicht China »um Jahre voraus«: »Denn hier wird bereits zum Ende dieser Legislaturperiode ein massiver, fast zwei Jahrzehnte anhaltender Alterungsschub einsetzen.« Schlussfolgerung: Was vor 20 Jahren Maschmeyers Kassen füllte, kann doch noch mal klappen. Rürup: Es gebe »gute Gründe, das gesetzliche Renteneintrittsalter mit der Zunahme der Lebenserwartung zu synchronisieren, um das Verhältnis der durchschnittlichen Dauer von Erwerbstätigkeit und Rentenbezug konstant zu halten«.

Maschmeyer kann sich aufs Anbohren der nächsten Ölquelle vorbereiten, für Gesetze sorgen wie gehabt SPD und Grüne. Russland ist bekanntlich schon am Boden, China schießt sich selbst ab. Da muss nicht nur patriotisch gefroren werden, sondern auch die allgemeine Armutsrente her. Rürup hat’s schon immer gewusst.