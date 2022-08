Innerlich blind

imago/United Archives International »Die kommunistische Parole einer deutschen Räterepublik hat in der Sozialdemokratie nach kurzem Schwanken einer Minderheit die opportunistischen Tendenzen verstärkt«: Massenkundgebung der KPD in Berlin

In vertrautem Kreise pflegte Max Weber (1864–1920, Soziologe und Ökonom, jW) öfters zu sagen: Das nationale Unglück Deutschlands zeige, dass man noch nie einen Hohenzollern geköpft habe. Und in der Tat war die Hinrichtung von Karl I. und Ludwig XVI. je ein Wendepunkt in der Entwicklung der demokratischen Leitung und Kontrolle der Außen- und Innenpolitik Englands und Frankreichs. Freilich fehlt Weber, bei all seiner Intelligenz, die innere Möglichkeit, seine eigenen Gedanken zu Ende zu führen. Auch bei ihm ist der deutsche utopische Zug in der Totalität bei aller Realistik der Einzelbeobachtungen und Schlüsse vorhanden. Er war ein kluger, liberaler Imperialist. Als solcher sah er klar und beurteilte scharfsinnig den irrationalistischen Utopismus der deutschen Außenpolitik und später den der Kriegführung; er sah klar die Überlegenheit der französisch-englischen Diplomatie gegenüber der deutschen. Er sah auch, wie die deutsche Entwicklung notwendig zum »persönlichen Regime« Wilhelms II., infolge der Ohnmacht des Parlaments zur Unmöglichkeit der Entstehung einer politisch befähigten Führerschicht, zur Herrschaft einer politisch impotenten, obwohl technisch glatt funktionierenden Bürokratie führte. Letztere Einsicht hat er von Bismarck geerbt. Dieser sagte gelegentlich, dass das preußische Militär ausgezeichnete Offiziere, bis zum Regimentskommandeur, erziehen könne. Die strategisch bedeutenden deutschen Feldherren aber – Scharnhorst, Gneisenau, Moltke – waren nie Erzeugnisse der preußischen Militärschulung. Der Erste Weltkrieg hat diese Prognose in jeder Hinsicht bestätigt. (…)

Natürlich gab es im damaligen Deutschland eine große, linke, sogar als revolutionär verschriene Partei: die sozialdemokratische. Sie ging aus dem Kampf gegen Bismarcks Sozialistengesetz siegreich hervor und zeigte eine ständige Zunahme an Gefolgschaft. In diesen Fragen blieb sie jedoch innerlich blind und daher nach außen ohnmächtig – nicht weil ihr richtiges Gegenprogramm an der Übermacht des verpreußten Reichs gescheitert wäre, sondern weil sie hierin nicht imstande war, eine konkrete und reale Alternative zum Bestehenden aufzuzeigen.

Unmittelbar nach dem Sieg der Partei im Kampf gegen das Sozialistengesetz hat Friedrich Engels in seiner Kritik des Erfurter Programms (1891) gegen sie diesen Vorwurf erhoben. Er geht davon aus, dass die Reichsverfassung in bezug auf die politischen Rechte des Volks »ein purer Abklatsch der preußischen Verfassung von 1850« sei, »worin die Regierung alle wirkliche Macht besitzt«. Es ist nun bemerkenswert, dass Engels nicht einfach den Sozialismus als Alternative aufstellt – so etwas findet man nicht selten bei den Sozialdemokraten der Wilhelminischen Zeit –, sondern dessen Verwirklichung als unmöglich ansieht, ohne eine radikal demokratische Erneuerung Deutschlands, ohne ein schonungsloses Wegfegen aller Überreste der feudal-absolutistischen, kleinstaatlich-kleinlichen Vergangenheit. Er hebt ausdrücklich die Möglichkeit eines Hineinwachsens in den Sozialismus bei Ländern wie England oder Frankreich hervor. Er spottet zugleich über die deutsch-sozialdemokratische Illusion eines »frisch-fromm-fröhlich-freien Hineinwachsens der alten Sauerei in die sozialistische Gesellschaft«. Er nimmt dabei Rücksicht auf die legalen Möglichkeiten der damaligen Lage, fordert kein offenes Bekenntnis zur demokratischen Republik, begnügt sich vielmehr mit der programmatischen Zielsetzung »der Konzentration aller politischen Macht in den Händen der Volksvertretung« sowie damit, dass Preußen aufhöre zu existieren. Jeder weiß: Höchstens kann die ziemlich vereinsamte publizistische Tätigkeit Franz Mehrings (1846–1919, marxistischer Historiker und Politiker, jW) als Versuch gelten, eine radikal demokratische Alternative gegen das bürokratisch verpreußte Reich aufzustellen.

Diese demokratische Alternative kam aber auch nach der Niederlage von 1918 nicht zur Geltung. Natürlich entstand eine Republik ohne Republikaner, natürlich lag – rein formell – die ganze Macht in der Hand der gewählten Organe. In Wirklichkeit blieb die Vorherrschaft der zivilen und militärischen Bürokratie im wesentlichen unerschüttert; selbst von einer Agrarreform im Gebiet der preußischen Junker konnte keine Rede sein. Diese innere deutsche Schwäche der sozialistischen Linken blieb auch in Weimar bestehen. Die kommunistische Parole einer deutschen Räterepublik hat in der Sozialdemokratie, nach kurzem Schwanken einer Minderheit, die opportunistischen Tendenzen verstärkt. Dabei ist hier nicht einfach die Ablehnung einer sozialistischen Umwälzung gemeint, sondern vor allem das Ausweichen vor jeder fundamentalen demokratischen Reform. (…)