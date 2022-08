Anderen die Träume träumen

Fabrizio Bensch/REUTERS Schönen Dank für die »friedenserhaltenden Maßnahmen«

Oberflächen können mehr schmerzen als das darunter. Um die Schmerzen zu behandeln, sie gar zu heilen, muss man tiefer gehen, an das Wesen heran. Das Wesen in Helene Bukowskis zweitem Roman »Die Kriegerin« ist mindestens ein Doppeltes: Lisbeth plagen seit jungen Jahren atopische Ekzeme auf der Haut. Die Schwere der Neurodermitis drosselt ihre Lebensqualität; sie kratzt sich blutig, kann nicht schlafen, keine kurze Kleidung tragen. Ablenken kann sie nur, außer Gewaltausbrüchen und Exzessen, die harte Arbeit als Floristin. Die Hände beschäftigt halten.

Blumen treiben bekanntlich nicht aus Steinen, doch gerade die sind es, die die titelgebende Kriegerin sammelt, einsteckt und ganze Hotelzimmer damit drapiert, als wären es Schutzkristalle. Lisbeth, die die ehemalige Bundeswehr-Kameradin während einer Reise an die Ostsee wiedertrifft, stutzt: »Warum liegen hier so viele Steine?« Die Kriegerin fragt gegen: »Warum träumst du meine Träume?«

Denn dem wundersamen Wiedersehen waren seltsame Nachtstunden vorangegangen, in denen Lisbeth vom Steinesammeln träumte. Auch im Fortgang, wenn Lisbeth als Floristin auf Kreuzfahrtschiffen malocht (»Lisbeths Arbeitsbedingungen, allem voran ihr Gehalt, waren besser als die der philippinischen Angestellten, die den Großteil der Crew ausmachten. Im Gegensatz zu ihnen sah Lisbeth während ihrer Schicht Tageslicht.«), suchen sie Alpträume heim, die sie um die Kriegerin im Kampfeinsatz in Afghanistan bangen lassen. Die Soldatin spöttelt selbst über den bundesstaatsoffiziellen Sprech von den »friedenserhaltenden Maßnahmen«.

Phantasie steckt hier nicht nur im Sprachschatz der Herrschenden: Wie schon in ihrem Debüt »Milchzähne« (2019) hat Bukowski in »Die Kriegerin« Realistisches mit Märchenelementen verwoben. Die archetypische Kriegerin, deren Wege sich mit der Hauptfigur Lisbeth auf so magischem Wege kreuzen, dass man meint, von Schizophrenie zu lesen, steht in der Welt des Erzählten wie der Grimmsche Jäger: Allem voran sind sie das, was die gesellschaftliche Arbeitsteilung aus ihnen macht. Drückt sich aber die Weigerung des Jägers in »Schneewittchen« in allgemeinmenschlichen Aspekten des Mitgefühls aus, zerbricht die Kriegerin an Pathologischem, sie leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Während der Jäger seine Rolle akzeptiert, nicht jedoch, über sie hinausgehend auch auf Menschen zu schießen, scheitert die Kriegerin daran, dass ihr verwehrt wird, weiterhin als Berufssoldatin tätig zu sein. Der Hand am G 36 wird die Beschäftigung genommen. Sie gilt als nicht belastbar genug.

Das Somnambule und Sedierte, das die Figuren hier mit sich tragen und das die Szenen, auch die Schlägereien in den Bars, überlagert, vermittelt Bukowski unaufgeregt, stakkatohaft, distanziert. Die übersinnliche Verbindung von Heimatfront mit den eigenen Besatzern auf fremdem Boden, die Aufhebung der Grenze zwischen Zivil und Militär, wird in Kühle konserviert. Dem angefügten Dank der Autorin an alle »Soldat:innen für ihre Interviews, Bücher, Berichte, Videos und Filme« schwingt eine Selbstverständlichkeit mit, es wäre alles, nur nicht überraschend gewesen, sie hätte ihnen auch für ihren Dienst gedankt.

Kern ist, voll und ganz zeitgemäß, nicht die Frage nach Wesentlichem wie Militarismus und Antimilitarismus, sondern etwas anderes: der eigentliche, gleich zu Beginn des Romans thematisierte Tabubruch der Mutter, die ihr Kind verlässt. Lisbeth kehrt von der Arbeit heim, Lebensgefährte und Kindsvater Malik ist da, hat gekocht und Besuch von Freunden, Baby Eden sitzt da und streckt die Ärmchen nach der Mutter aus. Das Unmachbare passiert: Lisbeth geht. Einer Kultur, die Zigarettenholer und Nichtwiederkommer stets als männliche vorgesungen bekommt, erscheint das fremd.