Vermittelt von Kunst und Kindern

Offener Blick: Peter Nestler

In seinen stärksten Dokumentarfilmen kann Peter Nestler (Jahrgang 1937) ganz unfilmisch werden. Dann bleibt der Film, der das doch an sich gar nicht kann, plötzlich stehen und zeigt ein Gemälde, eine Zeichnung oder eine Skulptur. Oder die Kamera (Rainer Komers) wendet sich von dem ab, was bislang als das Geschehen hätte gelten können, und betrachtet Kinder; Kinder, die beflissen zeichnen (»Picasso in Vallauris«, 2021), oder Kinder aus der Tagesstätte des Rom e. V., die einem Wurm dabei helfen, sich ins Erdreich einzuwühlen (»Der offene Blick«, 2022). Kunst und Kinder werden zu Vermittlern zwischen Zuschauern und Welt. Und das muss keine große Kunst, das müssen keine besonderen Kinder sein.

Deshalb darf sein erstes, gerade einmal zehn Minuten langes Meisterwerk nicht unerwähnt bleiben: »Aufsätze« (1963). Nestler besucht mit dem Kollegen Kurt Ulrich eine Schweizer Bergschule, die Schülerinnen und Schüler tragen aus dem Off in singendem Tonfall Aufsätze vor, in denen sie ihren Alltag beschreiben. Hätte irgendein anderer, irgendeine andere über ihren Alltag gesprochen, ein Ethnologe, eine Pädagogin oder der Regisseur selbst, es wäre ein Film wie viele, trotz der tief beeindruckenden Bilder längst vergessen. Doch es sind die Kinder, die sich durch den Schnee und die Buchstaben kämpfen, ungeschickt, ungeschützt, mühsam und doch leidenschaftlich. Sie arbeiten sich durch, sie dringen vor wie der Wurm in »Der offene Blick«. Und sie zeichnen, was ihnen begegnet, ob Tiere, ob Fabeln, und weisen dem Filmemacher so den Weg. Die künstlerische Erarbeitung der Welt bleibt fortan das Prinzip der Filme Nestlers, der einst in München Malerei studierte.

Nähe zur Arbeit

Es ist nur ein Detail, aber ein sprechendes, dass, wie die Filmemacherin Karin Berger in »Der offene Blick«, einem Film über die Kunst der Sinti und Roma, berichtet, Ceija Stojka (siehe »Der Wind des Schreckens«, jW, 6.2.2021) zum Malen gekommen sei, als sie, längst nicht mehr die Jüngste, mit japanischen Kindern Zeichnungen austauschte. Neben den Kindern sind die Arbeiter oder (etwa in »Zeit«, 1992) die Bauern Gefährten der Künstler. Außerdem wird man die Widerstandskämpfer (herausragend: »Von Griechenland«, 1965) nennen müssen.

Nicht nur auf die Schoah, sondern auch auf den weithin verdrängten Genozid an den Roma und Romnja, Sinti und Sintiza ist der Filmemacher wiederholt zurückgekommen. Seine Beschäftigung beginnt mit »Zigeuner sein« (1970), dem bahnbrechenden Dokumentarfilm, den er, der als Linker in Westdeutschland keine Aufträge mehr erhielt, bereits für das Fernsehen in Schweden gedreht hat, wo er seither lebt. Einige der erschütternden Gespräche dieses Films hat er neuerdings in »Unrecht und Widerstand« (2022), seinem Romani-Rose-Porträt, wiederverwenden können, zu dessen traurigen Höhepunkten eine Talkshow gehört, in der Landwirtschaftsminister Ignaz Kiechle (1930–2003) seinen nackten Finger gegen Rose, den Vorkämpfer der Sinti und Roma, schüttelt und ruft: »Ihnen glaub’ ich kein Wort!«

Kunst, nämlich das zeichnerische Werk von Otto Pankok, ist das emotionale Zentrum von »Zigeuner sein«. So wird über 50 Jahre hinweg ein Bogen zu »Der offene Blick« geschlagen, in dem Moritz Pankok, der Großneffe des Künstlers, seine Berliner Galerie für Kunst der Sinti und Roma vorstellt. Die Sinti und Roma kehrten bereits im zweiten Teil der Serie »Ausländer« (1976–78) wieder, einer großangelegten, bisweilen ins Allegorische ausgreifenden Geschichte von Wirtschaft, Imperialismus und Krieg strikt aus der Sicht der Eingewanderten, Fremden und Verschleppten. In diesem zweiten Teil erzählt eine schwedische Romni von ihrer Familie. Dass die Erzählerin eine Silberschmiedin ist, ist dabei alles andere als nebensächlich, denn zwischen Kunsthandwerk und Kunst zieht Nestler, wie nicht allein sein Picasso-Film bewiesen hat, keine Grenze. Im Gegenteil, er betont bei der Kunst gern das Händische – Stojka, die mit ihren Fingern Farbe über die Leinwand streicht –, die Nähe zur Arbeit.

Keine ewigen Werke

»Der offene Blick« eröffnet insofern neues Terrain, weil Nestler nun auch andere, zum Teil abstrakte künstlerische Genres einbezieht, Musik, Dichtung, Film, sogar Performance. Er präsentiert nicht nur die vielfältigen Kunstwerke der Minderheit, sondern auch solche für oder gegen sie. Ein Beispiel für erstere ist ein Denkmal, das der Familie Kerndlbacher von einem Nachbarn geschmiedet wurde. Mit der Familie, die Hunderte Menschen im Genozid verlor, hatte der Vater des Nachbarn, ein Hufschmied in Oberösterreich, zu tun, weil sie sich »mit den Pferdln auskennt haben«. Ein Beispiel für antiziganistische Kunst ist »Dollies Abenteuer« (1908): Die kleine Dollie wird von »Landfahrern« verschleppt und nur dank eines überaus zufälligen Zufalls gerettet. Das Machwerk stammt von D. W. Griffith, dem Mann, der das Kino mehr oder weniger erfunden hat und von dem sowohl Überwältigendes (»Intoleranz«, 1916) als auch Haarsträubendes (»Die Geburt einer Nation«, 1915) überliefert ist.

Nestler ist nicht der Mann, der seinen vielen aufregenden Funden ein ästhetisches Fazit folgen ließe. Um so größeres Gewicht erhält das, was die spanische Künstlerin Lita Cabellut in seinem Film feststellt. Obwohl selbst stolze Gitana, besteht sie darauf, es gebe keine eigentliche Roma-Kunst (ein Eindruck, den auch die Werke aus Pankoks Galerie nahelegen). Kunst, so fährt sie fort und greift in einen Bottich voller Farbsplitter, die sie herunterrieseln lässt, sei vielmehr »Verwandlung«. Sie müsse immer wieder neu zerbrochen und aufgebaut werden. Keine ewigen Werke, keine festen Formen, sondern Kunst, die aus dem Prozess und aus dem Protest, aus der lebendigen, erlittenen Geschichte entsteht – das ist auch die Kunst, die Peter Nestlers Filme umkreisen.