»Das darf man der Regierung nicht durchgehen lassen«

Caroline Seidel/dpa Auch Geburtshilfekliniken werden hierzulande wegen mangelnder Profitabilität geschlossen

Eine von der Bundesregierung eingesetzte Kommission hat vor kurzem Vorschläge zur Finanzierung von Pädiatrie und Geburtshilfe vorgestellt. Wie ist die medizinische Versorgungslage in diesen Bereichen?

sind die DRGs, also das sogenannte Fallpauschalensystem, ein besonderes Problem. Diese werden anhand von Durchschnittskosten der Krankenhäuser berechnet. In den letzten Jahren wurde zwar häufig bei den Sätzen speziell für Kinder nachgebessert, dennoch sind sie nicht ausreichend, um eine vernünftige Versorgung zu garantieren. Ein zusätzliches Problem besteht darin, dass viele Geburtshilfen aus wirtschaftlichen Gründen zugemacht wurden. Im Koalitionsvertrag der Ampelparteien hieß es vollmundig, dass auch diese auskömmlich und bedarfsgerecht finanziert werden sollen.

Welche Kritik haben Sie an den Ergebnissen der Regierungskommission?

Zunächst steht das Ganze in einem erheblichen Widerspruch zu dem, was vor den Wahlen geäußert wurde. Da haben drei SPD-geführte Bundesländer im Bundesrat die Herausnahme der Pädiatrie aus dem Fallpauschalensystem beantragt. Die SPD forderte das auch in ihrem Wahlprogramm. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte noch im Mai dieses Jahres gesagt, die Kinderkliniken aus dem System herausnehmen zu wollen. Herausgekommen sind nun Zuschläge, deren Höhe noch nicht einmal festgelegt ist. Das Fallpauschalensystem selbst bleibt unangetastet.

Beim Zuschlag für die Pädiatrie wird kein Verteilungsmodell vorgeschlagen, sondern es werden vier zur Auswahl gestellt. Allein drei davon sind abzulehnen, etwa weil sie an die Fallpauschalen andocken oder andere Formen finanzieller Steuerung getestet werden sollen. Eine Idee neoliberaler Thinktanks, die seit einiger Zeit propagiert wird, sind Regionalbudgets, also eine Gesamtvergütung für die Versorgung der Patienten in einer Region. Während bei Fallpauschalen die Überversorgung, also das Abrechnen möglichst vieler Fälle, ökonomisch sinnvoll ist, wird bei den Regionalbudgets Unterversorgung programmiert, weil der Gewinn dann am höchsten ist, wenn man möglichst wenig behandelt bzw. die Patienten in andere Bereiche verschiebt.

Und bei der Geburtshilfe?

Dort ist es noch abstruser. Das vorgeschlagene Modell bezieht sich nur auf 56 von 665 geburtshilflichen Krankenhäusern in Deutschland, da die Voraussetzungen für die Gewährung der Zuschläge erheblich eingeschränkt sind. Mehr als 90 Prozent aller Geburtshilfen bekämen gar nichts. Das ist inakzeptabel.

Welche grundlegende Kritik am gegenwärtigen Gesundheitssystem haben Sie?

Die DRGs stellen für alle Bereiche eine echte Zumutung da, weil sie für den ökonomischen Anreiz sorgen, möglichst viel zu behandeln und die Lohnkosten zu drücken, um Gewinne einzufahren oder zumindest keine Defizite zu machen. Es ist auch eine Aufforderung zur Patientenselektion – also die Behandlungen durchzuführen, die sich »lohnen«. Das ist genau das Gegenteil von dem, was im Krankenhaus eigentlich gelten müsste: nämlich die Schwächsten zu schützen.

Versucht die Regierung, sich mit dem Einsetzen der Kommission aus der Verantwortung zu stehlen?

Das ist das Grundprinzip von Kommissionen, dass man sich beim eigenen Handeln auf die Empfehlung von »Experten« berufen kann. Das darf man der Regierung nicht durchgehen lassen. Es gab vor der Wahl klare Aussagen, und daran muss man die Koalition messen.

In Ihrer Kritik gehen Sie auf eigene Verbesserungsvorschläge ein.

In den letzten neoliberalen Jahrzehnten wurden die Bedarfsplanungen für Krankenhäuser heruntergefahren. Der Markt würde das regeln. Hier ist auch ein Neuanfang notwendig, dass der Bedarf an Krankenhäusern wieder geplant wird. Außerdem plädieren wir für eine kostendeckende Finanzierung und ein Gewinnverbot. Es muss Schluss damit sein, dass Gewinne gesetzlich erzielt werden dürfen und private Krankenhauskonzerne diese an ihre Aktionäre ausschütten.