Showdown bei Verdi

Paul Zinken/dpa Kräftig auf den Putz hauen – bisweilen auch nach innen (Berlin, 2.7.2021)

Einige Szenen klingen filmreif, wie aus einer Krimiserie im TV-Vorabendprogramm. Bloß: Die Rollen scheinen nicht klar verteilt. Wer ist der Bösewicht, wer der Held? Und der Spielort überrascht. Keine schummrige Gasse, in der Ganoven ihr Unwesen treiben. Keine Suite im Luxushotel, wo Konzernbosse neue Kapitalverbrechen aushecken. Nein, wir sind in den Stockwerken einer Gewerkschaftszentrale. Der von Verdi in Berlin.

Und: In den vergangenen Tagen wurde jW einiges an Material – interne Mails aus der Zentrale, persönlich adressierte Schreiben, unveröffentlichte Verlautbarungen von Basisgewerkschaftern – aus oppositionellen Verdi-Kreisen zugespielt. Genug für ein Drehbuch, die Hauptprotagonisten des Stücks: Mitglieder des Bundesvorstands (Buvo) der Dienstleistungsgewerkschaft und der Bundesfachgruppenleiter Einzel- und Versandhandel bei Verdi, Orhan Akman. Der Clinch zwischen den Kontrahenten schwelt seit Monaten (jW berichtete). Längst sind die Fronten verhärtet, nun eskaliert der Konflikt.

Inhaltsdebatte fehlt

Was war passiert? Kurz nach sieben Uhr früh am vergangenen Montag: Akman sitzt mit drei Gewerkschaftskolleginnen in seinem Arbeitsraum in der Berliner Verdi-Zentrale in der Köpenicker Straße. Ein Mitglied des Buvo tritt festen Schrittes an den Türrahmen, fordert Akman zum Verlassen auf: »Büro- und Hausverbot!« Der Angesprochene weigert sich, fordert eine Begründung. Die bleibt aus. Statt dessen bekommt er ein Schriftstück ausgehändigt. Das kennt Akman. Er hatte es zwei Tage zuvor postalisch erhalten – per Einwurfeinschreiben. In der Betreffzeile steht, fettgedruckt: »Abberufung als Bundesfachgruppenleiter Einzelhandel und widerrufliche Freistellung von der Arbeitspflicht.« Mit »sofortiger Wirkung«. Unterzeichnet ist das Papier, das jW vorliegt, vom Chef der Verdi-Personalabteilung. Akman, weiter stur. Schließlich ist im Brief keine Rede von einem Verbot, die Arbeitsstelle zu betreten. Wenige Minuten nach acht Uhr erscheint ein Betriebsrat (BR), der will sich mit der BR-Vorsitzenden beraten. Daraufhin wird das Buvo-Mitglied des Büros verwiesen. Höflich, wie es heißt. So schildert es Akman in einem eilig aufgesetzten Text, den jW erhalten hat.

Ein Arbeitskonflikt also; kein gewöhnlicher, mittenmang im Zentrum der Gewerkschaft. Was sagt der »Arbeitgeber« Verdi zum Vorfall? Günter Isemeyer, Buvo-Pressesprecher, bestätigte am Donnerstag abend gegenüber jW Akmans sofortige Abberufung. Und fügte folgendes hinzu: »Der Bundesvorstand hat sich in seiner Beschlussfassung der einstimmigen Entscheidung der ehrenamtlichen Mitglieder des Bundesfachbereichsvorstandes (…) angeschlossen.« Letzterem gehörten Vertreter aus den Betrieben des Handels in ganz Deutschland an, »die tagtäglich an der Basis mit unseren Mitgliedern in den Betrieben des Handels zusammenarbeiten«. Wohl ein Hinweis, dass der Beschluss Mehrheitsmeinung bei Verdi sein soll.

Nur, was ist der Vorwurf? Isemeyer: Aufgrund der Entwicklungen der letzten Monate bestehe kein Vertrauensverhältnis mehr zu Akman. Anders ausgedrückt: »Eine gemeinsame Zusammenarbeit ist im Fachbereich nicht mehr vorstellbar.« Konkreter wurde er indes nicht. In der von Isemeyer erwähnten Beschlussvorlage des Bundesfachbereichsvorstandes vom 18. August, die jW vorliegt, heißt es immerhin: dem »unwürdigen und gewerkschaftsschädigenden Verhalten« möge der Buvo »mit allen Mitteln ein Ende setzen«. Das kann nur auf Akman zielen. Demnach wird er verdächtigt, Verdi-Interna an Pressevertreter eines »Verleumdungsjournalismus« weitergereicht zu haben. Unter Missachtung von Gewerkschaftsregeln und des Datenschutzes. Ferner geht es um »üble Nachrede und Rufschädigung«.

Mehr als Verdachtsmomente sind das nicht. Bislang jedenfalls. Akman kontert, sagte am Freitag morgen zu jW: »Ich habe mir nichts zuschulden kommen lassen, ein politischer Konflikt innerhalb unserer Gewerkschaft soll erledigt werden.« Mittels formalem Federstrich, seiner Abberufung etwa. Dabei sei eine inhaltliche Debatte um eine konfliktorientierte Organisation zentral. Eine, die Belegschaftsinteressen offensiv verteidigt. Wie bei Amazon. Akmans Steckenpferd bei Streikaktionen und Mitgliedergewinnung. Für ihn und sein Team gewissermaßen eine Blaupause. Also, ein Linienkampf? Zudem sicher auch einer um eine Nachfolgeschaft.

Akman gilt als ambitioniert, bisweilen als eigenwillig, schwierig im Umgang. Im Herbst 2023 will er für den Verdi-Buvo kandidieren. Als Nachfolger von Stefanie Nutzenberger, der Leiterin des Handel-Fachbereichs und Akmans direkter Vorgesetzten. Nominiert wurde kürzlich aber Silke Zimmer, Leiterin des Landesfachbereichs Handel in NRW. Akman forderte seitens des Verdi-Buvo Zimmers Nominierung zu überdenken. Denn: Das Onlineportal Business Insider hatte am 18. August über »Vetternwirtschaft« unter hochrangigen Verdi-Funktionären spekuliert. Nannte dabei Zimmer bzw. die Firma ihres Gatten namentlich. Diese »Filz-Geschichte« griff junge Welt in einem eigenen Artikel auf. Verdi bestritt die Vorwürfe damals energisch gegenüber dieser Zeitung. Nachvollziehbar, das Stigma »Selbstbedienungsladen« darf an einer Gewerkschaft nicht klebenbleiben. Die Reputation wäre sonst ramponiert.

Eine Räuberpistole?

Indizien ganz anderer Art präsentiert Akman. Sein dienstlicher Mail-Account und sein Dienstnotebook seien zwischenzeitlich, ab 20. August für rund zwei Tage, deaktiviert gewesen. Zugangssperren mit Folgen, befürchtet Akman. Als er wieder auf seinen Laptop zugreifen konnte, stellte er nach eigenen Aussagen fest: Ordner auf seinem Desktop waren verschoben, unbekannte Mails fanden sich in seinem Postausgang. Die Vermutung liegt für ihn nahe: Mail-Account und Laptop mussten geknackt worden sein, Daten kopiert. Brisant, zumal sensible Informationen auf dem Rechner bzw. im Mailpostfach lagern. Mails mit dem Betriebsrat oder mit Journalisten – und besonders explosiv: Unterlagen von Aufsichtsräten. Akman sitzt für Verdi in vier dieser Gremien (unter anderem bei »Galeria Karstadt-Kaufhof« und Douglas).

Klingt alles wie eine Räuberpistole. Was ist da dran, Herr Isemeyer? Dieser, kurz angebunden zu jW: »Zu personellen Angelegenheiten geben wir verständlicherweise keine Auskünfte.« Feige sei das, reagierte Akman barsch. Ebenso, dass er bis heute nicht wisse, wie sein mutmaßliches »gewerkschaftsschädigendes Verhalten« vom Verdi-Buvo satzungsmäßig begründet werde. Auch hierzu fragte jW nach, erhielt dazu gleichfalls keine Antwort. Was nun? Das Tischtuch scheint zerschnitten. Aufgeben will Akman nicht. Trotzig sagte er: »Ich werde für den Bundesvorstand kandidieren.«