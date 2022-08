»Die Produktion in Kassel wird stillstehen«

Nicolaj Zownir/imago images Schon 2020 protestierten Aktivisten vom Bündnis »Rheinmetall entwaffnen« in Kassel

Das Bündnis »Rheinmetall entwaffnen« hat von Dienstag bis Sonntag nächste Woche zu Aktionstagen aufgerufen. Wieso wollen Sie in Kassel protestieren?

Kassel ist schon lange ein Rüstungshotspot in Deutschland. Mitten in der Stadt produzieren Krauss-Maffei Wegmann und Rheinmetall, zudem gibt es eine Teststrecke für Panzer. Auf dem Weg von der einen Fabrik in die andere werden die Panzer direkt durch Kassel transportiert. Für Protest in der Stadt sprechen auch noch andere Dinge. Zum einen kam es dort zu den rechtsterroristischen Morden an Halit Yozgat 2006 und Walter Lübcke 2019. Zum anderen findet in Kassel gegenwärtig die Documenta statt. Viele Künstlerinnen und Künstler aus dem globalen Süden sind in der Stadt, die sich auch mit dem Thema Krieg und Frieden beschäftigen. Wir erhoffen uns besondere Aufmerksamkeit.

Sie wollen »die Waffenproduktion empfindlich stören«. Mit welchen Mitteln soll das gelingen?

Wir wollen als Bündnis praktisch in die Produktion von Kriegswaffen eingreifen. Bislang haben wir zumeist mit zivilem Ungehorsam gearbeitet und Eingänge von Fabriken blockiert. Es kam aber auch immer schon zu autonomen Materialblockaden.

Was darf man sich darunter vorstellen?

Beispielsweise haben 2019 im niedersächsischen Unterlüß einige Menschen, die sich an unserer Blockade der dortigen Rheinmetall-Fabrik beteiligt hatten, spontan beschlossen, totes Holz und sogar einen Jägerhochsitz aus dem nahe gelegenen Wald zu holen, um damit die Tore zu verriegeln.

In der BRD gibt es mehrere Waffenproduzenten, die von Krisen und Kriegen weltweit profitieren. Wieso richten Sie sich ausgerechnet gegen Rheinmetall?

Rheinmetall ist der größte deutsche Kriegskonzern und steht daher stellvertretend für die ganze Industrie. Das Unternehmen hat Produktionsstätten in 33 Ländern. Deutsche Waffen von Rheinmetall und anderen Firmen kommen weltweit in Kriegen zum Einsatz und werden dort gegen emanzipatorischen Bewegungen eingesetzt.

Die Debatte über den Ukraine-Krieg wird hierzulande von denen dominiert, die lautstark nach immer mehr Waffenlieferungen an Kiew rufen. Erst dadurch könne Frieden erreicht werden, wird behauptet. Für Antimilitaristen sind das schwere Zeiten.

Persönlich erlebe ich immer wieder, dass sich Leute freuen, die von unserem Protest hören. Einige trauen sich nicht, öffentlich in Frage zu stellen, dass Frieden durch Krieg geschaffen werden soll. Als Bündnis betonen wir unseren Protest gegen Kriege weltweit. Selbstverständlich wollen wir auch über die Ukraine reden, aber dabei beispielsweise nicht die türkische Aggression gegen die selbstverwalteten kurdischen Gebiete aus dem Blick verlieren. Zudem müssen wir klarmachen, dass es keinen Frieden im Kapitalismus geben wird. Unternehmen wie Rheinmetall machen mit Krieg Profit.

Wir haben auch innerhalb des Bündnisses darüber diskutiert, ob unsere Forderungen noch gültig sind. Viele antimilitaristische Gruppen hatten angesichts des russischen Einmarschs Schwierigkeiten, sich eindeutig zu positionieren. Es ist vollkommen in Ordnung, die Komplexität der aktuellen Situation zu betonen. Dennoch bestehen wir darauf, dass es andere Lösungen geben muss als militärische.

Viel wird hierzulande über einen »heißen Herbst« gesprochen. Haben Sie innerhalb des Bündnisses auch darüber diskutiert, wie Sie Ihren Protest breiter aufstellen können?

Wir hatten noch keine Zeit, uns darüber zu abschließend verständigen – auch weil wir mitten in der Vorbereitung der Aktionstage stecken. Persönlich kann ich aber sagen, dass wir uns als Linke einmischen müssen und anderen Akteuren nicht das Feld überlassen dürfen.

Noch einmal zu den Aktionstagen: Was muss passieren, damit Ihr Protest in Kassel ein Erfolg wird?

Die Aktionen sind ein wichtiger Teil unserer Arbeit, aber nicht der einzige. Das Camp wird ein wichtiger Ort des Austauschs etwa mit Freundinnen und Freuden aus Italien, Großbritannien oder Westpapua sein, die dort gegen Militarismus kämpfen. Darüber hinaus ist unser Ziel klar: Wenn wir in der Stadt sind, wird die Rüstungsproduktion stillstehen.