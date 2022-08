Kritik »von unten«

Wir Frauen Aktuell wie damals: Das erste Titelblatt von Wir Frauen aus dem März 1982

Im folgenden dokumentiert junge Welt den gekürzten Text »Seit 40 Jahren Wir Frauen. Ein Blick zurück nach vorne« von Florence Hervé und Melanie Stitz. Am Donnerstag erhielt Hervé den Louise-Otto-Peters-Preis der Stadt Leipzig, mit dem besondere Leistungen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern gewürdigt werden. Der Artikel erscheint in der nächsten Ausgabe der Frauenzeitschrift mit dem Schwerpunkt »Zusammen frei sein«. Wir danken den Herausgeberinnen für die freundliche Genehmigung zum Vorabdruck.

Als 1982 die erste Ausgabe der Zeitschrift Wir Frauen erschien, war die internationale Frauenbewegung im Aufschwung, die bundesrepublikanische Revolte gegen Frauendiskriminierung und repressive Gesellschaft weiterhin zugange. Frauen aus autonomen Gruppen, der Friedensbewegung und den Gewerkschaften traten zur Initiative »Internationales Jahr der Frau ’75« zusammen und riefen u. a. zur Vorbereitung des Kongresses der Frauenorganisationen und -bewegungen in Berlin (Ost) auf. Den Appell unterstützten Schriftstellerinnen wie Ingeborg Drewitz und Luise Rinser, Betriebsrätinnen und Politikerinnen wie Alma Kettig (SPD-Bundestagsabgeordnete bis 1965), Journalistinnen wie Ingeborg Küster, Elly Steinmann und die Publizistin Lottemi Doormann. Nicht mehr Worte, sondern Taten forderten sie von den Regierenden.

Aus der Initiative wurde die Demokratische Fraueninitiative (DFI) mit 100 Regionalgruppen. Ihre Losung: »Gleichberechtigung in einer humanen Gesellschaft«. Da tauchten die ersten Plakate mit der Überschrift »Wir Frauen« auf. Gab die italienische feministische Zeitschrift Noi donne dazu die Anregung? Die Frauensolidarität, international und vor Ort, spielte eine Rolle bei der Wahl des Namens. »Wir Frauen« war Ausdruck eines gewachsenen Selbstbewusstseins, eines Zusammengehörigkeitsgefühls, eines Bekenntnisses für eine linke Frauenbewegung, die Gleichberechtigung nicht als »Frauenfrage« begreift, sondern sie in den Kontext einer humanen Gesellschaft stellt.

Das überwältigende Echo des ersten »Wir Frauen«-Kalenders 1979 (Auflage 28.000) gab den letzten Anstoß: Der seit 1978 herausgegebene DFI-Rundbrief wurde 1982 zur Zeitschrift. Wir Frauen verstand sich als Gegenöffentlichkeit, als Informations- und Kommunikationsplattform einer linken Frauenbewegung. Die erste Ausgabe war dem Frieden gewidmet, vor dem Hintergrund der Stationierung von Atomraketen in der BRD und der geplanten Einführung eines Frauenwehrdiensts. Dorothee Sölle plädierte für Frieden und Emanzipation: »Befreiung müssen wir heute – zwar nicht ausschließlich, aber unerlässlich – als Freiheit von der Fähigkeit zum Overkill begreifen.« Lottemi Doormann schlussfolgerte: »Frieden und Emanzipation sind Schwestern.« Die Gewerkschafterin Gisela Kessler widerlegte die Behauptung, mehr Rüstung schaffe Arbeitsplätze.

1990 brachen die Strukturen der DFI zusammen. Frauen der Bundesgeschäftsstelle konzentrierten sich auf die Gründung vom »Wir Frauen – Verein zur Förderung von Frauenpublizistik e. V.«, der die Zeitschrift unter erschwerten Bedingungen herausgab.

»Euch gibt es noch immer?« ist eine Frage, die wir oft zu hören bekommen. Denn selbstverständlich ist das nicht. Jede Ausgabe ist eine Herausforderung, unser ehrenamtliches Projekt bleibt prekär. Vieles unterscheidet uns in der Redaktion voneinander: Herkunft und Muttersprache, Lebens- und Liebesweisen, welche Art Sorgeverantwortung wir tragen, Bildungswege, Alter und Einkommen … Wir haben den Wunsch und die Hoffnung, unsere Unterschiede fruchtbar zu machen.

»Wir werden nicht als Frauen geboren, wir werden es«, schrieb Simone de Beauvoir. Was uns verbindet, sind die vielschichtigen Erfahrungen, als Frauen gelesen und vergesellschaftet zu werden – und täglich wirken wir daran mit. Von diesen Erfahrungen ausgehend üben wir

Kritik »von unten« an den Verhältnissen, wollen Frauen und feministischen Bewegungen jenseits des Main- und Malestreams Gehör verschaffen und an mitunter verdrängte, beinah vergessene Geschichte erinnern. Wir teilen die Utopie, dass wir alle eines Tages einfach nur Menschen sind, gleich an Rechten und Möglichkeiten, uns frei zu entwickeln. Geschlecht wäre dann eine bedeutungslose Kategorie.

Wir teilen dieses Begehren mit den Bewegungen, die das brutal durchgesetzte Konzept der Zweigeschlechtlichkeit in Frage stellen. Es ist genug Patriarchat für alle da. Allein machen wir vielleicht Karriere (selbst das wäre kritisch zu prüfen …), die Verhältnisse aber ändern wir nur gemeinsam. Vielleicht gelingt auch erstmal ein behutsames Bündnis, bevor – vielleicht – ein »Wir« daraus wird.