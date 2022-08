© Jack Robinson/Hulton Archive/Getty Images Schwamm als Künstlerin stets gegen den Strom: Joni Mitchell

Re: Das Schweigen der Kirche

Sexueller Missbrauch in Spanien

Allein 330.000 Minderjährige in Frankreich sind zwischen 1950 und 2020 Opfer sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche geworden. Dunkelziffer nicht mitgerechnet. In Spanien waren bis 2018 ganze 34 solcher Fälle bekannt. Heute sind es 1.300. Da stimmt doch was nicht? Her mit den Dunkelziffern! Und bitte endlich das organisierte Verbrechen verbieten! Enrique Pérez Guerra etwa kämpft bis heute mit den Folgen der ihm angetanen Gewalt. Als diese nach Jahren bekannt wurde, wurde der Priester versetzt, das Verbrechen vertuscht. Enrique ist heute Sozialarbeiter, auch beruflich hat er immer wieder mit sexualisierter Gewalt zu tun, mit Opfern und mit Tätern. BRD 2022.

Arte, 19.40 Uhr

Ghislaine Maxwell

Sexhandel in der High Society

Sie wuchs auf in der Gesellschaft der »oberen 10.000«, und im weiteren Verlauf ihrer »Karriere« wurde deutlich, dass sie die Armen nur als Abschaum betrachtet, der brutalstmöglich auszubeuten ist. 2021 wird Ghislaine Maxwell angeklagt, Jeffrey Epsteins Sexhandelsring organisiert zu haben. Wie wurde die Tochter aus gutem Haus und Jetsetterin zur Komplizin eines Sexualverbrechers? Nach Epsteins angeblichem Selbstmord in Untersuchungshaft gerät Maxwell in den Fokus der Ermittler und der Öffentlichkeit. Viel zu spät.

ZDF Info, 20.15 Uhr

Das fliegende Auge

Was war zuerst da: Hochtechnologie oder totaler Überwachungsstaat? Da der Film auch in den DDR-Kinos lief, können wir die dialektische Tiefe der Antwort nur erahnen. Selbstentzauberung und das propagandistische Vorgaukeln von Selbstkritik ist eine der schlimmsten Waffen Hollywoods. Jedenfalls ziehen US-Geheimdienst und Armee wieder einmal in den Krieg, als ein Gutmensch »aus Versehen« ihre bösen Absichten abhört. USA 1983.

ZDF Neo, 21.35 Uhr

Joni Mitchell

Hippie Folk Goddess

Joni Mitchell beeinflusst bis heute Generationen von Singer-Songwritern. Grund dafür sind die Qualität ihrer Texte und ihr unverwechselbarer Stil, Gitarre zu spielen. Sie ist in einer über 40jährigen Karriere nie der Mode gefolgt – Mitchell lässt sich kaum für eine Stilrichtung, eine Bewegung oder Epoche vereinnahmen. Danach gibt es eine Konzertaufnahme vom Isle-of-Wight-Festival 1970.

Arte, 21.45 Uhr

Die Nacht der Jäger

Ein Folgefilm von Regisseur Kjell Sundvall zum Genreklassiker »Die Spur der Jäger« aus dem Jahr 1996. Wir treffen wieder auf Kommissar Erik Bäckström (Rolf Lassgård). Und weil er sich in seiner nordschwedischen Heimatstadt Norrland bestens auskennt, bekommt er den Befehl, das Verschwinden einer Frau aufzuklären: ihr Auto am Waldrand, Blutspuren im Kofferraum. Stirnrunzeln. Ein schräger Dorfpolizist. Dann ein übler Schläger. Schweden 2011.

Das Erste, 23.45 Uhr