Kranke Kassen

Bernd Friedel/imago Wirkt repräsentativ dank der Beitragszahler: Der Komplex des Spitzenverbands der GKV (Berlin, 11.8.2013)

Es wird immer tiefer: das Milliardenloch bei der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Bis 2025 könnte ein Defizit von 33 Milliarden Euro drohen, berichtete am Donnerstag das Handelsblatt. Die Zeitung stützt sich dabei exklusiv auf Berechnungen des Beratungsunternehmens Bosten Consulting Group (BCG). Die Folge: Gesetzlich Versicherte zahlen die Zeche – mittels Beitragserhöhung etwa.

Zum Zahlenwerk: In diesem Jahr werden sich die GKV-Gesamtausgaben der BCG-Prognose zufolge auf etwa 291 Milliarden Euro belaufen. Im Jahr 2023 auf 306 Milliarden Euro erhöhen, im darauffolgenden auf 321 Milliarden Euro klettern, um 2025 bei circa 335 Milliarden Euro zu liegen. Demnach steigt das Defizit im Jahrestakt: drei Milliarden Euro (2022), 22 Milliarden Euro (2023), 28 Milliarden Euro (2024), 33 Milliarden Euro (2025).

Dramatische Lage

Drei Faktoren sind laut BCG für die klaffende Lücke verantwortlich: Geringere Beschäftigung in der Wirtschaftskrise führt zu weniger Beitragszahlern, Einnahmen für die Krankenkassen brechen weg. Horrend steigende Energiepreise belasten ferner das hiesige Gesundheitssystem, denn die Medikamentenherstellung und ein Krankenhausbetrieb sind energieintensiv. Und nicht zuletzt wirkt der »demographische Wandel«, die Gesundheitsversorgung in einer älter werdenden Gesellschaft verteuert sich.

Befunde, die die Pressesprecherin vom Verband der Ersatzkassen (VDEK), Michaela Gottfried, kennt. Der VDEK schätzt das Defizit für das kommende Jahr etwas geringer ein, spricht von 17 Milliarden Euro, mindestens allerdings. Höhere Ausgaben seien zuvor »durch das Auflösen von Rücklagen der Krankenkassen oder durch Sonderbundeszuschüsse« finanziert worden, sagte sie am Donnerstag gegenüber jW. Die vormaligen Zuschüsse würden 2023 entfallen. Letztere machten 14 Milliarden Euro aus, »was die Finanzierungslücke im wesentlichen erklärt«, so Gottfried weiter.

Eine Entwicklung »trotz aller Reformmaßnahmen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD)«, heißt es im Handelsblatt. Mittels geplantem »GKV-Finanzstabilisierungsgesetz« will das Kabinett die Milliardenlücke schließen. Belastet würden dabei in erster Linie Beitragszahler, kritisierte die VDEK-Sprecherin. Durch den Anstieg des sogenannten Zusatzbeitrags zur Krankenversicherung von 0,3 Prozent auf dann 1,6 Prozent zum Beispiel. Der allgemeine Satz beträgt derzeit 14,6 Prozent. Zudem sollen Finanzreserven bei den Kassen und dem Gesundheitsfonds »abgeschmolzen« werden. Alles Beitragsgeld, bemerkte Gottfried. Zusammengenommen könnten so elf Milliarden Euro zusammenkommen. Reichen wird das nicht. Deshalb appelliert der VDEK an den Bund. Der müsse die Kosten für die Gesundheitsversorgung von ALG-II-Beziehern übernehmen, die circa zehn Milliarden Euro jährlich ausmachten. Zudem fordert der Verband, die Mehrwertsteuer auf Arzneien von 19 auf sieben Prozent zu senken. Eine Entlastung von sechs Milliarden Euro.

Sozialverbände, was meinen die? »Die Lage ist dramatisch«, sagte Christian Draheim, Vizepressesprecher vom Sozialverband Deutschland (SoVD), am Donnerstag auf jW-Anfrage. Nach einem Kassensturz könnte sich das Minus 2023 einer Kalkulation des Instituts für Gesundheitsökonomie (IFG) zufolge bei bis zu 25 Milliarden Euro bewegen. Zum Löcherstopfen dürften Beitragszahler nicht schon wieder als erste herangezogen werden. Weil: »Menschen mit kleinen Renten oder Einkommen können sich einen erhöhten Zusatzbeitrag als Versicherte kaum mehr leisten«, sagte Verena Bentele gleichentags zu jW. Die Präsidentin vom VDK pointiert: »Wir lehnen die Erhöhung ab.«

Politisches Dilemma

Flickschusterei, Symptombekämpfung und Problemverschiebung führten nicht aus dem gesundheitspolitischen Dilemma, sagen SoVD und VDK unisono. Statt dessen: Es brauche »an erster Stelle eine einheitliche, solidarische Krankenversicherung, in die alle einzahlen«, betonte Bentele. Laut einer Untersuchung würde durch das Zusammenführen von gesetzlicher und privater Krankenversicherung der Beitrag um 3,5 Prozentpunkte gesenkt werden. Eine erforderliche Sofortmaßnahme, findet auch Draheim vom SoVD.

Ein weiterer Punkt: die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze. Bentele: »Es ist nicht erklärbar, warum die Einkommen in der GKV lediglich bis zur Höhe von 4.800 Euro berücksichtigt werden, in der Rentenversicherung aber bis zu 7.000 Euro.« Darüber hinaus sollten in die Beitragsbemessung neben Erwerbseinkommen Zusatzeinkünfte aus Vermietung, Verpachtung und Kapitalanlagen einbezogen werden, forderte Draheim. Ein simpler Vorschlag: Die, die mehr haben, zahlen mehr.