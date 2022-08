Vermeintlich chancengleich

Klaus Rose/imago Besser ja, aber die Ungleichheiten blieben. Schüler der Gesamtschule Dortmund-Scharnhorst protestieren für Erhalt und Anerkennung der Gesamtschule, 11. Oktober 1977

Nachdem SPD- und CDU-geführte Bundesländer in der Kultusministerkonferenz lange darum gerungen hatten, unter welchen Bedingungen die von den »sozialdemokratischen« Gesamtschulen verliehenen Abschlüsse als gleichwertig gelten könnten, ließen sich die CDU-geführten Länder 1982 auf eine Anerkennung der Gesamtschulabschlüsse ein. Der Preis war aus Sicht vieler Anhänger der Gesamtschulidee allerdings hoch: Bundesweit mussten künftig alle Gesamtschulen nach einem einheitlichen Konzept organisiert werden, das zahlreiche Grundsätze festschrieb, darunter die verbindliche Fachleistungsdifferenzierung, also eine leistungsbasierte Trennung der Schüler in verschiedene Kursniveaus. Dies unterwarf die Schulform in zentralen Punkten der selektiven Logik des gegliederten Schulsystems und nahm ihr einen großen Teil jener pädagogischen Handlungsspielräume, in denen viele Gesamtschulbefürworter ihre entscheidenden Vorteile gesehen hatten.

CDU trommelt

Vor wie nach der Anerkennung der Gesamtschulabschlüsse kam es zu scharfen parteipolitischen Auseinandersetzungen zwischen SPD und CDU. Die Strategie der Sozialdemokraten, in den von ihnen regierten Ländern die neue Schulform als Regelschule zu etablieren, trieb Konservative auf die Barrikaden. In vielen SPD-regierten Ländern versuchten Reformgegner (meist die konservative, bildungsbürgerliche Elternschaft) im Bündnis mit der oppositionellen CDU anhand von Mobilisierungskampagnen (»Stoppt den Schleichweg zur sozialistischen Einheitsschule!«), Volksbegehren und Klagen den Ausbau und die schulgesetzliche Gleichberechtigung der Gesamtschule zu verhindern, teils mit erheblichem Erfolg.

Die Ängste der Eltern wurden dabei gezielt geschürt, mitunter wurde kolportiert, die an einer Gesamtschule erworbenen Abschlüsse seien nicht gleichwertig und würden nicht überall anerkannt, die Gesamtschülerinnen und -schüler hätten zudem schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt oder bei der Vergabe der Studienplätze. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel stoppte die SPD-Regierung 1978 den Ausbau der »Kooperativen Gesamtschule« (ohnedies schon eine Schwundform der Gesamtschule, bei der die verschiedenen Schularten faktisch erhalten bleiben und es nur ein gemeinsames Gebäude, Schulkollegium und begrenzte gemeinsame Aktivitäten gab bzw. geben sollte), nachdem sich dreieinhalb Millionen Bürgerinnen und Bürger an einem entsprechenden Volksbegehren beteiligt hatten. SPD-Ministerpräsident Heinz Kühn musste nach dem erfolgreichen Volksbegehren zurücktreten. Sein Nachfolger wurde Johannes Rau, der sich angesichts des starken Widerstands aus der Bevölkerung gezwungen sah, den Ausbau der Gesamtschulen auf ein deutlich niedrigeres Niveau zu reduzieren als ursprünglich geplant. Auch in Bremen kam es zu Auseinandersetzungen, die in einer »Abstimmung mit den Füßen« endeten – die Masse der Eltern wählte, statt der vier neuen Gesamtschulen, die traditionellen Gymnasien für ihren Nachwuchs, so schwand in der dort regierenden SPD bald die überzeugte Unterstützung für diese Schulform. Hinzu kamen, dort wie anderswo, interne Konflikte: Viele Gesamtschulprojekte waren überfrachtet mit hohen Erwartungen seitens der Lehrerkollegien, was immer wieder zu Selbstausbeutung und Resignation führte.¹

Nach fast zwei Jahrzehnten der mühsamen, ideologischen Auseinandersetzungen – »Gesamtschule versus gegliedertes Schulsystem« – wurde die Schulstrukturdebatte in den 1990er Jahren auch von der SPD mehr und mehr als unproduktiv angesehen. Dies um so mehr, als sich das mit der Gesamtschule verbundene Ziel einer gerechteren Verteilung von Bildungschancen nicht im erhofften Maße realisiert hatte. Denn auch wenn die klassische, die »Integrierte Gesamtschule« (Trennung der Schülerinnen und Schüler nur in einzelnen Fächern in Leistungs- bzw. Anforderungsniveaus, ansonsten heterogene Klassenverbände aus einem bestimmten Schuleinzugsbereich) ein ehrbarer Versuch war, Chancengerechtigkeit zu verwirklichen – das Ergebnis fiel eher nüchtern aus. Der österreichische Pädagoge Helmut Fend, der die Entwicklung der Gesamtschulen in Hessen in einer großangelegten wissenschaftlichen Studie eng begleitete, schaute 2008 zurück: »Meine Gesamtschulstudie in den 1970er Jahren zeigte zum Beispiel, dass die Gesamtschulen bei der Verteilung von Bildungschancen gerechter sind als die Schulen des gegliederten Systems. In den meisten Gesamtschulen wurden die Schüler entsprechend ihrer Leistung auf unterschiedlich anspruchsvolle Kurse verteilt. Bei dieser innerschulischen Auswahl, das zeigte die Untersuchung, spielte die soziale Herkunft der Kinder keine so starke Rolle wie bei der Verteilung der Schüler auf die Haupt- oder Realschule oder das Gymnasium.«²

Enttäuschte Hoffnung

Nach Beendigung seiner Langzeitstudie stellte Fend jedoch, sehr zu seinem eigenen Verdruss, fest: »Die Gesamtschule schafft unterm Strich nicht mehr Bildungsgerechtigkeit als die Schulen des gegliederten Schulsystems – entgegen ihrem Anspruch und entgegen den Hoffnungen vieler Schulreformer, denen ich mich verbunden fühle. Die soziale Herkunft, so die bittere Erkenntnis der neuen Studie, entscheidet hierzulande noch langfristiger über den Bildungserfolg der Kinder als bislang angenommen. Die größte Enttäuschung entsteht beim Blick auf die soziale Selektivität bei den verschiedenen Stufen des Bildungs- und Berufsweges. Sie wird durch die Gesamtschulen nicht reduziert! Bei ehemaligen Kindern aus Gesamtschulen, Förderstufen und dem dreigliedrigen Bildungswesen bestimmt die soziale Herkunft gleichermaßen mit, welche Schulabschlüsse, Ausbildungen und Berufe sie erreichen. Solange die Schule intern agieren kann, kann sie die soziale Selektivität durchaus reduzieren. Wenn es um die weiteren Bildungsstufen geht, um Ausbildung oder Berufslaufbahnen, dann verliert sich dieser schulische Einfluss, und die familiären Ressourcen (…) treten in den Vordergrund.«³

Ende der 1970er Jahre entstand in der bundesdeutschen Linken bereits eine Debatte um das Für und Wider der Gesamtschule. Es war vor allem der Lehrer und spätere Rektor der Frankfurter Ernst-Reuter-Gesamtschule Herbert Stubenrauch, aktiv im »Sozialistischen Büro«, der die Gesamtschule gegen Kritikerinnen und Kritiker verteidigte, obgleich auch er Kritikpunkte wahrnahm. Hier ein längerer Auszug aus seinem umfangreichen Text »Sozialisten und Gesamtschule« (1978): »Selbstverständlich ist die Gesamtschule keine sozialistische Einheitsschule, was ihr die Reaktion ständig vorwirft. Sie ist eine Schule im Kapitalismus, eine Schule, die dieser Staat eingerichtet hat, in der nach dem Anstaltsmodell Wissen verabreicht wird, in der Leistung, Konkurrenz, Auslese vollzogen werden, in der beamtete Lehrer nach Tausend Dienstvorschriften und Erlassen ihres Amtes walten. Sozialisten streben eine andere Schule an, weil sie eine andere Gesellschaftsordnung wollen. Sozialisten wissen, dass die vorhandene gesellschaftliche Ungleichheit nicht über das Mittel formaler schulischer ›Chancengleichheit‹ beseitigt werden kann, dass es einer relevanten sozialen Bewegung bedarf (…). Für Sozialisten heißt die Zielvorstellung, die sie als Zukunftsentwurf im Kopf haben: (…) Produktive Aneignung der Lebenswirklichkeit: Erziehung sollte nicht länger unterrichten, sondern aufrichten, nicht verengen, auslesen, trennen, vereinzeln, unterdrücken, sondern sie sollte erweitern, zusammenführen, widerständig machen und zur Neugier am Neuen befähigen. Sozialisten leben in einer Gesellschaft, in der diese Ziele im Widerspruch zur vorhandenen Wirklichkeit stehen. Sie müssen die Realität genau analysieren, um herauszufinden, welche fortschrittlichen Elemente in kapitalistischen Institutionen enthalten sind (…). Somit müssen Sozialisten schauen: Welche Momente der Gesamtschulreform gilt es zu stützen, voranzutreiben, auszubauen und welche Momente gilt es zu bekämpfen?«⁴

An fortschrittlichen Momenten die Gesamtschulen betreffend fallen Stubenrauch einige ein: »Bessere Ausbildungsversorgung für große Teile (…) der proletarischen Jugendlichen (vor allem auf dem Lande). Nach wie vor vergibt die Gesamtschule Eintrittskarten für höher bezahlte Berufe, früher waren Nicht-Bürgerkinder von der Vergabe dieser Eintrittskarten nahezu ausgeschlossen. Offene Schullaufbahnen bis zum 9./10. Schuljahr: Jugendliche können tendentiell ihre Interessen, Schwerpunkte, Begabungen differenziert entfalten. Sodann gemeinsames Lernen von Kindern unterschiedlicher sozialer Herkunft – dies ermöglicht ein Lernen am Konflikt. Die Gesamtschule war (…) Erfahrungsraum und Praxislabor für sich politisch bewusst verhaltende Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer«.

Kritik und Verteidigung

Als Probleme der Gesamtschule, als gefährliche »nicht-fortschrittliche« Elemente, nahm er seit Beginn der 1970er Jahre immer stärker wahr: »Zusammenballung einer großen, diffusen Masse. Die Schulen werden so groß, dass sich jedes Mitglied verkriecht (…): Der Lehrer ins Team, die Schüler in ihre Cliquen. Es gibt keine kollektive Identifikation (…). Entfremdetes Wissen wird, nach wie vor, als fremde Ware verabreicht. Der Stoff bleibt fremd, äußerlich. Leben und Schule, Arbeit und Leben sind und bleiben sich fremd, und Erfolg hat, wer sich mit dieser Entfremdung letztlich anfreundet. (…) Schule an sich ist ausgerichtet an den Mustern der preußischen Kaserne: massenhafte Verköstigung, Ruhigstellung und Disziplinierung von Menschen. Nur, das alles macht die Menschen nicht satt«.

Stubenrauch sah, woher die Idee der Gesamtschule stammte – und stand dennoch zu ihr. Für ihn waren die Gesamtschulen ursprünglich zwar ein »sozialdemokratischer Versuch, durch Versprechen von der Möglichkeit individuellen Aufstiegs durch Leistung eine höhere vertikale soziale Mobilität herzustellen«, sie entstanden aus der »Kritik an der Erstarrung und Verrottung des traditionellen Gymnasiums und der völligen Unterversorgung der Haupt- und Sonderschulen. (…) Wegen des Angriffs auf des Bürgers heiligste Kuh, das traditionelle Gymnasium, waren Unternehmer und Handelskammer von Anfang an gegen das ›Experiment Gesamtschule‹. Sie leisteten erbitterten Widerstand«. Die Sozialdemokratie aber pflegte »Harmonievorstellungen (…): Alle Schichten wohnen in einem auf der grünen Wiese hingeklotzten Stadtteil, die Privilegierten in Bungalows, die Angestellten in Reihenhäusern, die Arbeiter in Wohntürmen – und der Mittelpunkt von allem ist die Gesamtschule, auf der alle Kinder sich fröhlich mischen dürfen – Aufstieg durch Leistung und soziale Integration. Die sozialdemokratische Variante des alten ›Wissen ist Macht‹-Slogans der Arbeiterbewegung«. Und dennoch schlussfolgerte er: »Wenn ein Sozialist die Gesamtschule in diesem Kontext, unter Erwägung der fortschrittlichen und rückschrittlichen Elemente, analysiert, dann muss er, finde ich, diese Schule verteidigen und zugleich gegen die Momente antreten, die auch in dieser, wie in allen Schulen des Kapitalismus, enthalten sind. Demokratisierung, Sozialismus, neues Leben – das kommt von unten, von der Basis her. Für die Verteidigung der fortschrittlichen Momente an Gesamtschulen sein, heißt gerade nicht, für die von der SPD verhängten Berufsverbote oder die 10.000 jugendlichen Arbeitslosen sein. Welch ein Quatsch! Den Gegner bekämpfen, wo er unserer Sache schadet, aber sich einsetzen für das, was an der Reform verteidigenswert ist«.

Ein anderes (Schul-)System

Nicht wenige Kritiker hielten Stubenrauch entgegen, er kenne nur die halbwegs privilegierte Situation seiner eigenen Schule; an anderen Gesamtschulen sei die traurige Realität eine Zunahme von Konkurrenzverhalten und Entsolidarisierung unter den Schülern, nach der Schule drohe vielen von ihnen, aufgrund von Lehrstellenverknappung und Betriebsrationalisierungen, die Arbeitslosigkeit. Auch allgemeine Tendenzen im hessischen Schulrecht, wie die faktische Auflösung des Faches Gesellschaftslehre, die Wiedereinführung der gesonderten Notengebung für viele Fächer, die Überarbeitung der Hessischen Rahmenrichtlinien oder dass aus dem Fach Polytechnik – ursprünglich als Verbindung von Arbeit und Leben geplant – traditioneller Werkunterricht geworden sei, all dies sehe er nicht. Der »Roll-Back im Bildungsbereich« sei bereits in vollem Gange und überrasche nun vor allem »reformwillige Kolleginnen und Kollegen, die den Reformillusionen nachhängen«, doch »Emanzipation« und »Chancengleichheit« seien anno 1978 doch bloß noch »Schlagworte«, und es bleibe nur noch »Ratlosigkeit, Orientierungslosigkeit«⁵.

Andere Kritiker gingen weiter: Der Soziologe und Autor Lutz von Werder schrieb »Schulrevolution« sei »nicht das Geschäft pädagogischer Intelligenz und antiautoritärer Oberschüler allein, Stubenrauch sollte beherzigen, was Edwin Hoernle 1922 feststellte: ›Ein neues Schulsystem wird kommen, aber nicht als Werk jener Kompromisspolitiker mit dem schönklingenden Schulideal, sondern einzig und allein als das Werk kämpfender Arbeitermassen (…) Keine Schulrevolution ohne die politische und wirtschaftliche Revolution!‹«.⁶

Ausgewogener beurteilte Horst Speichert die Entwicklung, als er schrieb: »So wenig indes von einer Verallgemeinerung der Gesamtschule die Aufhebung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse erwartet werden kann«, könne ebenso wenig »übersehen werden, dass die Gesamtschule tendentiell einen Beitrag zur allgemeinen, also auch politisch relevanten Höherqualifizierung vieler zu leisten vermag«. Im Vergleich zu Schülerinnen und Schülern anderer Schulen hätten Gesamtschüler »weniger Schulangst, stehen weniger unter Leistungsdruck«.⁷ Doch auch Stubenrauch sah frühzeitig die Grenzen der Gesamtschulreform: »Das sozialdemokratische Versprechen auf Chancengleichheit hat mit zu vielen Unbekannten gerechnet: Dieses Versprechen hat die ihm entgegenstehenden ökonomischen Tendenzen der Klassengesellschaft zu wenig berücksichtigt. (…) Diese Reform wurde vom Engagement derer getrieben, die die ökonomisch verursachten Ungerechtigkeiten mit dem Hebel eines gerechteren Schulsystems beseitigen wollten. Das Scheitern dieses Experiments war nahezu vorprogrammiert, weil es von einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung nicht begleitet wurde«.⁸

Dialektik der Reform

Von heute aus betrachtet, bleibt vor allem die Dialektik der Reform, der ihr innewohnende Widerspruch ist so interessant wie aktuell.⁹ Die Gesamtstruktur, das System Schule, existierte im Rahmen der Klassengesellschaft weiterhin fort – fortschrittliche Methoden hin, didaktische Neuerungen her. Noten, frühere oder spätere Differenzierung, Konkurrenzdruck, große Klassen, Personalmangel, Produktion vieler Arbeits- und weniger Führungskräfte – all dies konnte und kann durch einzelne engagierte Lehrkräfte, aktivierende Unterrichtsformen oder »längeres gemeinsames Lernen« in Gesamtschulen kaum abgemildert werden. Zugleich aber zeigt jede Reform über das Bestehende hinaus, sie zeigt die Veränderbarkeit eines Systems auf, und gerade diese Reform sorgte, wie eingeschränkt auch immer, für ein wenig mehr Gleichheit, Kollektivität und die (kurzzeitige) Durchsetzung alternativer Lehr- und Lernformen.

