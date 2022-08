Der exterritoriale Mensch

Prudence Upton Es schreit von innen: »Marrugeku« und das Wüten der Natur

Ein Mensch liegt röchelnd am Boden, ein anderer über ihm. Der untere keucht: »Ich kriege keine Luft mehr« – wir verstehen seine Sprache nicht, der Satz steht in Deutsch gut sichtbar ganz oben. Wir sind nicht in den USA. Wir sitzen in Hamburg bei Kampnagel in einer Aufführung der australischen Gruppe »Marrugeku« im Stück »Jurrungu Ngan-Ga« – Tanztheater, das den Atem nimmt. Ort der Handlung, ein Gefängnishof und die Zellen, die eine Metallwand im Hintergrund ahnen lässt. Zum Internationalen Sommerfestival ist dieses Stück mit indigenen Mitwirkenden, geleitet von der Choreografin Dalisa Pigram und der Regisseurin Rachael Swain, ein mutiger Beitrag: beklemmend, aber auch mitreißend. Das australische Justizsystem generiert die ungewöhnlich hohe Zahl an indigenen Häftlingen. Asylsuchende werden auf zwei Gefängnisinseln inhaftiert, jahrelang. Die Anregung zum Stück gab der Tatsachenbericht des kurdisch-iranischen Autors Behrouz Boochani, der selbst viele Jahre auf der Insel Manus eingesperrt war.

Ein Trick lässt die Tänzerinnen und Tänzer gleichzeitig von vorn und hinten sehen, eine Leinwand über der Metallmauer macht es möglich. Überwachungskameras verrichten ihre Pflicht. Geräusche, wie ein Alarmton. Ist es ein Arbeitseinsatz, hetzen, sich abquälen – die Kleidung, keine Uniform. Alle weg. Eine bleibt übrig, atmet hörbar. »Ich blute: blau.« Kaltes Licht von oben, Röhren. Dann: »Ich bin kein Hund«, aber ihr Kriechen erinnert daran und ihr Bellen. Eine zugewiesene Rolle annehmen oder rebellieren. Ein Tänzer betritt die Bühne, spricht von seinen Großeltern aus Palästina. Sie sind geflohen. »Ich bin ein Geflüchteter«, – Heimat sage ihm nichts. »Ihr könnt auch Geflüchtete werden«, er spricht es an die Überwachungskameras, an die Bewacher gerichtet. Zählt auf, was hier passierte. Nennt Namen »… hat sich erhängt, … hat das Gleiche getan.« Todesarten. »… erhielt sechs Monate lang keine medizinische Hilfe mehr.« Dunkel, unheimliche Geräusche. Einer liegt am Boden, versucht sich aufzurichten, kriecht. Er wird ausgezogen, nackt. Auch die Musik quält. »Ich kann das Wort weiß nicht mehr hören«, – wer stammelt das? Hinten sind undeutlich die Gefängniszellen zu sehen mit den aufrecht stehenden Gefangenen – mehr Platz ist nicht. Ein Klopfen. Die Tänzerinnen und Tänzer dürfen nicht tanzen. »Ihr habt mich hier drin gelassen mit den verfluchten großen Mauern.« Ausbrechen – ein Traum. Die Beleuchtung hat gewechselt, von der Decke hängen Kronleuchter, die warmes Licht geben. Irritierend hier. Wo ist das Fest? Oder der christliche Trost in großen Kirchen? Eine Utopie von Helligkeit und Wärme – Hoffnung? Die Kronleuchter heben sich zur Decke, senken sich zum Boden, führen ein Eigenleben.

Ein großer Tisch wird hereingetragen. Eine Tänzerin springt drauf, nutzt ihn als Bühne, um zu protestieren, auch zu provozieren. Als Transfrau ist sie besonders bedroht von den unsichtbaren Wärtern, die motzen: »Zeige deine Pussy« – den Überwachungskameras. Die andern laufen aufgeregt gestikulierend herum. Ein Aufstand in Tanz und Musik beginnt, rhythmisch, laut, ohrenbetäubend. Didgeridoo-Töne auch. Sie hat sich aufreizend in ein Sexsymbol verwandelt. Schreit, »Das hier ist Australien: Geflüchtete werden weggesperrt.« Ihre Grandma sagte: »Hol dir dein Land zurück.« Tänzer tragen ein Plakat: »Don’t kill us.« Einer schlüpft in ein improvisiertes Kolonialkostüm, agiert vom Tisch aus. Immer lauter, quälend, die Musik. Es ist pure Wut, die sich so ausdrückt.

Dann alles sanft, die Töne – und wieder Kronleuchter. Ein sichtbar weißer Tänzer kommt, ist entzückt von der heißen Sonne. Reagiert auch auf Wind und Böen emphatisch, »alles gut«. Er versucht mit nackten Füßen Spitze zu tanzen – Ballett. Auch bei den Worten »Extremhitze und Erdbeben« reagiert er seltsam verzückt. Ein Sturmtief – er nimmt es nicht wahr. Die Umweltkatastrophen ringsum, er hat sich der puren Kunst verschrieben, sieht nicht nah. Ganz anders die indigenen Tänzerinnen und Tänzer. Ihre Kunst ist nicht gemessen, vorgegeben, sie schreit von innen heraus, bildet Emotionen ab, nimmt das Wüten der Natur auf, kämpft gegen Einengungen.

Die Rebellin kommt noch einmal, lässt ihr langes Haar wie Schilf im Wind flattern. Ein Tänzer erzeugt Töne, aus der Kehle kommend – Schluchzen? Die Musik, Orgeltöne, wehmütig, langgezogen. Die Lampen kommen alle herunter, senken sich zum Boden. In den Zellen unscharf die anderen. Alles wie immer?