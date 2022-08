Fortgesetzte Trends im Nordosten

Stefan Sauer/dpa Auch im Vorjahr versuchte die NPD, wie hier in Greifswald, den Internationalen Kampftag der Arbeiterklasse für ihre Propaganda zu missbrauchen (1.5.2021)

Die Lektüre von Verfassungsschutzberichten ist selten ein Vergnügen. Im Vergleich zu anderen Landesämtern hat sich das in Mecklenburg-Vorpommern für die am Mittwoch auf seine Internetseite gestellte Fassung des neuen Jahresberichts zudem nicht mal um besondere Optik bemüht. So farb- wie serifenlos referiert das Dokument herunter, dass im Grunde die bisherigen Trends sich 2021 fortgesetzt hatten. Das gelte für die »rechtsextremistische Bedrohungslage« in dem nordostdeutschen Flächenland, wie es in dem Papier heißt. Die amtliche Zahl mecklenburg-vorpommerscher »Rechtsextremisten« sei 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 30 Personen auf 1.790 gestiegen, sagte Innenminister Christian Pegel (SPD) in Schwerin bei der Vorstellung des Berichts. »Davon schätzen unsere Verfassungsschützer 680 als gewaltbereit ein.« Dagegen sei die Zahl der »Linksextremisten« vergangenes Jahr um etwa 20 auf 480 Leute gesunken. Zum Vergleich: Mecklenburg-Vorpommern zählte offiziellen Angaben zufolge zum Stichtag 31. Dezember 2021 rund 1,6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner.

Das dort vor gut fünf Jahren aufgeflogene rechtsterroristische Preppernetzwerk »Nordkreuz« darf nicht fehlen. Das Landesamt erkennt im Bericht dessen »besondere ­Bedeutung« darin, dass »extremistische Akteure auch in (Sicherheits-)Behörden aktiv sind«. Zur »Nordkreuz«-internen »Gruppe G.« teilt der Bericht mit, dass sie auch 2021 »weiterhin aktiv ist und klandestin agiert« habe. Wichtigste Trefforte der faschistischen Szene in dem ­Bundesland seien vergangenes Jahr weiterhin das »Haus Jugendstil« des NPD-Landesverbandes in Anklam und das »Thinghaus« in ­Grevesmühlen gewesen. Hinzu kämen Proberäume rechter Bands, Garagenkomplexe, private Trainingsräume »oder auch Bungalows in Kleingartenanlagen«. Pandemiebedingt hätten Neonazis »viele kleinere Veranstaltungen, wie Grillfeste und Geburtstagsfeiern« zeitweise »auf private Grundstücke oder in überwiegend zu ­Wohnzwecken genutzte Räumlichkeiten einzelner Rechtsextremisten verlagert«. Ob auch Agenten mitfeierten, lässt sich nur spekulieren.

Im Kapitel »Antisemitismus in Mecklenburg-Vorpommern« wird über das vermeintliche Kräfteverhältnis von »›antiimperialistischen‹ (antizionistischen)« und sogenannten antinationalen (prozionistischen) »Linksextremisten« im Flächenland referiert. Vor allem im Kontext dieses Konfliktes seien ­»linksextremistisch motivierte antisemitische und antiisraelische Aktivitäten, auch unterhalb der Schwelle zur Strafbarkeit« registriert worden. Dem Bericht zufolge zeichnet sich die »ideologische Dominanz des antinationalen Lagers« ab, weshalb jene Konflikte in Mecklenburg-Vorpommern mittlerweile »unbedeutend geworden zu sein« scheinen. Interessante Zusatzinformation: »Repräsentative Untersuchungen zu antisemitischen Einstellungen in der Wohnbevölkerung Mecklenburg-Vorpommerns liegen nicht vor.«