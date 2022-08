Reuls vage Versprechungen

Roberto Pfeil/dpa Offene Fragen: Demonstrierende fordern Gerechtigkeit und prangern die Erschießung des 16jährigen an (Dortmund, 10.8.2022)

Viel hat er erwartungsgemäß nicht preisgegeben. Innenminister Herbert Reul von der regierenden CDU ist am Dienstag bei einer Sondersitzung des Hauptausschusses des NRW-Landtags in Düsseldorf zu dem tödlichen Polizeieinsatz vom 8. August in Dortmund viele Antworten schuldig geblieben. Die oppositionelle SPD-Fraktion warf ihm deshalb Zögerlichkeit vor. »Sie müssen mit mehr Hochdruck auf solche Fälle eingehen.« Bei dem Einsatz zum Monatsbeginn war ein junger unbegleiteter Geflüchteter aus dem westafrikanischen Senegal von einem Polizeibeamten mit einer Maschinenpistole erschossen worden. Zuvor soll der 16jährige mit einem rund 20 Zentimeter langen Messer erst gedroht haben, sich umzubringen, und dann auf die Polizisten mit dem Messer losgegangen sein.

Reul versprach »lückenlose Aufklärung«, betonte aber, dass »bei den Ermittlungen Gründlichkeit vor Schnelligkeit« gehe. »Die Einzelheiten des Geschehens und insbesondere die Frage, weshalb es zu der Schussabgabe und zu dem Einsatz der übrigen Waffen gekommen ist, ist der Gegenstand der fortdauernden Ermittlungen.« Deshalb könne er bei vielen Fragen der SPD nicht konkreter werden. Auch die mit dem Fall betraute Staatsanwaltschaft in Dortmund »beantwortet aktuell keine Presseanfragen, welche dieses Verfahren betreffen«, teilte sie am Mittwoch auf jW-Anfrage mit.

Die SPD-Fraktion wollte wissen, wieso es elf umfänglich ausgestatteten Beamten nicht gelang, einen Jugendlichen mit Pfefferspray und Schüssen aus zwei Elektroschockgeräten angriffsunfähig zu machen. Reul verwies auf die »laufenden Ermittlungen«. Vage blieb er ebenfalls bei der Frage nach den ausgeschalteten Bodycams. Die an den Westen der Beamten befestigten Kameras hatten den Einsatz nicht gefilmt. Die SPD-Fraktion wollte wissen, »ob die Bodycams der Polizei Akkuprobleme aufweisen und deshalb auch schon in Dortmund nicht einsatzfähig waren«. Laut NRW-Polizeigesetz sei die Aufzeichnung personenbezogener Daten dann unzulässig, wenn sie dem »Kernbereich privater Lebensgestaltung« zuzurechnen sind. Ein Suizidversuch gehöre dazu, so Reul.

Seitens der Behörden wird immer wieder von einer psychischen Auffälligkeit des jungen Flüchtlings, der zuletzt in einer Jugendhilfeeinrichtung in der Dortmunder Nordstadt wohnte, gesprochen. Dem widersprach sein Vater im Senegal Medienberichten zufolge vehement. Tatsächlich soll der Jugendliche aber bis einen Tag vor seinem Tod wenige Tage lang in einer Psychiatrie gewesen sein. Dazu hakte die SPD nach: »Herrscht das nötige Wissen für den richtigen Umgang mit psychisch erkrankten Personen in solchen Einsatzsituationen?« Die Grüne Jugend NRW fordert indes für derartige Krisensituationen speziell ausgebildete Fachkräfte wie Sanitäter, Streetworker und psychologische Krisenhilfe zur Unterstützung der Polizisten. Es müsse auch geklärt werden, ob struktureller Rassismus in diesem Fall eine Rolle gespielt haben könnte.

Für Kritik sorgte auch der Umstand, dass die Polizei Recklinghausen mit der Aufarbeitung des Falls aus Dortmund betraut ist. Denn dort wiederum läuft ein Ermittlungsverfahren wegen eines Todesfalls im Einsatz ausgerechnet gegen die Kollegen aus dem nahen Recklinghausen. Der Grüne-Landesjugendverband bezeichnete es als »inakzeptabel«, dass die Staatsanwaltschaft Dortmund die Ermittlungen leitet, »obwohl das Verhältnis von Polizei und Staatsanwaltschaft oft durch große räumliche und auch personelle Nähe geprägt« sei. Die Ermittlungen sollten unverzüglich durch Behörden mit »größtmöglicher Distanz zur Polizei Dortmund« geführt werden.

Unterdessen ging ein ähnlicher Einsatz am Dienstag in Berlin-Pankow für das Opfer glimpflicher aus. Nach bisherigen Erkenntnissen alarmierte eine Frau gegen acht Uhr morgens die Polizei wegen eines versuchten Suizids in einem Wohnblock. Beim Eintreffen der Beamten soll der 28jährige Mann ein Messer in den Händen gehalten haben. Aufforderungen, es fallenzulassen, habe er ignoriert. Zwei Beamte sollen zunächst Reizgas eingesetzt haben, dies habe den 28jährigen nicht gestoppt. Als er auf die Einsatzkräfte zugegangen sei, sollen diese ihm in die Beine geschossen haben. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.