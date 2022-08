Verherrlichung von Verbrechen

Kyodo News/IMAGO Expremierminister Abe besucht den Yasukuni-Schrein, Symbol des japanischen Expansionismus (Tokio, 21.4.2022)

Auch knapp 80 Jahre nach Ende der japanischen Kolonisierung (1910–1945) belasten die Ereignisse die Beziehungen zwischen Tokio und Seoul, das Japan als Repräsentant für ganz Korea betrachtet. Für die Koreaner, die sich im sogenannten Tributsystem des kaiserlichen China als die Nummer zwei betrachteten, war es 1910 ein Schock, ausgerechnet vom japanischen Kaiserreich unterworfen zu werden, denen man Mitte des ersten Jahrtausends immerhin die chinesische Schrift und den Buddhismus näher gebracht hatte. Heute hat sich das Verhältnis gewandelt: Südkorea ist nicht länger das wirtschaftsschwache Land von damals, sondern ist längst in die oberste Liga der Industriestaaten aufgestiegen. 2018 überholte Seoul sogar die ehemalige Kolonialmacht in der Rangliste des realen Bruttoinlandsprodukts pro Kopf.

Eine Annäherung der beiden Staaten versucht in Japan insbesondere die Rechte zu torpedieren. Sie legt jegliches Entgegenkommen Tokios automatisch als Schwäche aus. Als es Mitte der 1990er Jahre zu einer Aufarbeitung kam und sich einige japanische Politiker für Untaten vor und während des Zweiten Weltkrieges entschuldigten, organisierte sich vor allem der rechte Flügel der heute regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) dagegen. Dieser verlangte, dass es weder eine offizielle Resolution geben sollte, die eine Entschuldigung beinhaltete, noch sich kritisch mit dem japanischen Aggressionskrieg und der Kolonialherrschaft auseinanderzusetzen. Bis heute vertritt der Parteiflügel die Meinung, Japan habe für das eigene »Überleben« und den »Frieden in Asien« gekämpft. Eine zentrale Figur in dieser Gruppe war der spätere Premierminister Shinzo Abe.

Doch die Bemühungen der Rechten seien umsonst gewesen, erklärte der emeritierte Geschichtsprofessor der Universität Tokio, Haruki Wada, gegenüber jW am 9. August. Der heute 84jährige stand während seiner langen wissenschaftlichen Karriere häufig an vorderster Front im Kampf für eine versöhnliche Haltung Japans. So habe der damalige sozialistische Ministerpräsident Tomiichi Murayama 1995 zum 50. Jahrestages des Weltkriegsendes mit einer Deklaration für die Aufarbeitung und den Frieden geworben, die bis heute wegweisend sei. Allerdings: Die Linke in Japan schaffte es nicht, den Geist der 90er Jahre am Leben zu erhalten. Nach der Jahrtausendwende erkämpften sich die japanischen Geschichtsrevisionisten die Deutungshoheit über das Thema zurück.

Sie sind der Meinung, Japan habe sich für seine Kriegsverbrechen schon »genügend« entschuldigt. Der ehemalige Geschichtslehrer Yasuto Takeuchi, der sich als Forscher und Aktivist einen Namen gemacht hat, bezweifelte das Ende Juli in einem Gespräch mit jW. Eine erfolgreiche Aufarbeitung der japanischen Kriegsverbrechen müsse ihm zufolge aus drei Schritten bestehen: Neben einer Entschuldigung müsse es Entschädigungszahlungen an die Opfer sowie die Weitergabe der Ergebnisse einer historischen Aufarbeitung an die nächste Generation geben. Vor allem beim zweiten Punkt hapere es bisher in Japan, so Takeuchi. Aus japanischer Sicht wurde mit einer 2015 getroffenen Vereinbarung ein Schlussstrich unter das Kapitel der Sexsklaverei gezogen: Diese beinhaltete eine förmliche Entschuldigung des damaligen Premiers Abe und einen von Tokio eingerichteten Hilfsfonds in Höhe von 8,3 Millionen US-Dollar für die ehemaligen Sexsklavinnen. Nachfolgende Urteile zugunsten südkoreanischer Betroffener erkennt Japan nicht an.