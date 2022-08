»Treffen der junge Welt-Initiative Hannover«. Donnerstag, 25.8., 19 Uhr. Ort: Freizeitheim Linden, Windheimstr. 4, Hannover

»Der Kurras-Komplex«. Live-Audiowalk zum Tod von Benno Ohnesorg. Freitag, 26.8., 18.30 Uhr, Sonnabend und Sonntag, 27. und 28.8., jeweils 16 und 18.30 Uhr. Am 2. Juni 1967 starb Ohnesorg durch einen Schuss in den Kopf. Warum tötete der Polizist Karl-Heinz Kurras den jungen Studenten? Inwiefern waren die Ereignisse des 2. Juni Ausgangspunkt für die Radikalisierung der Studentenbewegung? Zwei Historiker sind am Tatort und in den Straßen um die Deutsche Oper dem Täter auf der Spur. Ort: Shakespeareplatz, Berlin. Veranstalter: Historikerlabor Berlin

»Olga Benario. Ein Leben für die Revolution«. Film. Die Dokumentation erzählt die Geschichte einer faszinierenden und mutigen Frau. Ihr Leben zwischen München, Berlin, Moskau und Rio de Janeiro wurde zu einem Epos von Revolution, Liebe, Verrat und Tod. 1942 wurde sie von den Nazis umgebracht. Donnerstag, 25.8., 20 Uhr. Ort: Hof Jugendclub U68, Wilhelm-Leuschner-Str. 69/77, Frankfurt am Main. Veranstalter: VVN-BdA Frankfurt u. a.

»Handwerker für den Frieden«. Kundgebung der Kreishandwerkerschaft Anhalt-Dessau-Roßlau. Friedenspolitik statt Krieg! Keine Waffenlieferungen an die Ukraine! Stopp von Sanktionen! Es sprechen Karl Krökel, Kreishandwerkermeister Anhalt-Dessau-Roßlau, und andere. Sonntag, 28.8., 11 Uhr. Ort: Handwerkerbrunnen auf dem Marktplatz, Dessau. Veranstalter: Kreishandwerkerschaft Anhalt-Dessau-Roßlau