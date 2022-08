Rotlicht: Fatwa

Asim Tanveer /REUTERS Folgen der wohl bekanntesten Fatwa: Verbrennung einer Salman-Rushdie-Puppe im pakistanischen Multan (17.6.2007)

»Fatwa« ist eines von zahlreichen Wörtern, die aus dem Arabischen Eingang ins Deutsche gefunden haben. Im Unterschied zu »Kaffee« oder »Zucker« geschah dies erst in jüngerer Zeit und auch in einer Bedeutung, die der Begriff im Original nicht hat. Korrekt verzeichnet der Duden, dass es sich bei einer Fatwa zwar zunächst um nichts weiter als das »Rechtsgutachten des Muftis« handele, in dem festgestellt werde, ob etwas »mit den Grundsätzen des islamischen Rechts vereinbar ist«. Allerdings folgt sogleich der Zusatz, dass auch ein »Todesurteil« gemeint sein könne – und es war vor allem dies, wodurch die »Fatwa« traurige Berühmtheit erlangte, jüngst durch den Mordanschlag auf den Schriftsteller Salman Rushdie in Erinnerung gerufen.

Zumeist geht es bei einer Fatwa um einfache Dinge. Etwa darum, ob Lebensmittel wie Weinessig den muslimischen Speisevorschriften entsprechen und »halal« im Gegensatz zu »haram« sind. Heute werben Geschäfte mit dem Halal-Prädikat, und in Fernsehen und Internet wird erörtert, was erwünscht oder unerwünscht ist, was immer wieder skurrile Blüten treibt und die kuriosesten »Fatawa« (so die Mehrzahl auf arabisch) hervorbringt. Schließlich kann alles Mögliche einer juristischen Überprüfung unterzogen werden. Manchmal setzen Fatwas komplizierte Untersuchungen voraus. Die Grundlagen des Rechts bieten die traditionellen Schriften des Islams. Die Befähigung als Jurist erwirbt man wie überall auf der Welt durch aufwendiges Studium. Wer Recht sprechen darf und welchen formalen Ansprüchen eine Fatwa zu folgen hat, ist normalerweise fest geregelt.

Als der Ajatollah Ruhollah Khomeini 1989 Salman Rushdie wegen dessen Roman »Die satanischen Verse«, der angeblich den Propheten Mohammed beleidige, zum Tode verurteilte, sprach er nicht von einer Fatwa. Zahlreiche Gelehrte wie der libanesische Großajatollah Mohammed Hussein Fadlallah, der Gründervater der Hisbollah, der als vergleichsweise fortschrittlicher Rechtsgelehrter beliebt war, hielten Khomeinis Erklärung für ungültig. So befanden sie, dass niemand ohne Prozess verurteilt werden dürfe. Dennoch erfuhr Rushdies Verurteilung soviel Aufmerksamkeit, dass der indisch-britische Autor bis heute ständiger Lebensgefahr ausgesetzt ist.

Die Politisierung der Religion ist keine Erfindung Khomeinis. Prominenter Fall einer Fatwa war ein Gutachten, das auf Drängen Deutschlands der oberste Rechtsgelehrte des Osmanischen Reichs im Herbst 1914 abgeben musste, um dessen Eintritt in den Ersten Weltkrieg auf seiten der Mittelmächte mit einem Aufruf zum »Dschihad« zu verbinden. Kaiser Wilhelm II. hatte die Idee, durch solche Erklärungen die Muslime in den Kolonialgebieten der Gegner »zum wilden Aufstande entflammen« zu können. Das hatte wenig Erfolg. Der niederländische Islamwissenschaftler Christiaan Snoeck Hurgronje (1857–1936) befürchtete indes, dass eine solche Instrumentalisierung des Islam die Kolonialherrschaft insgesamt gefährden könne.

Tatsächlich spielten islamische Rechtsgelehrte im antikolonialen Befreiungskampf eine wichtige Rolle. Unter dem Eindruck des Imperialismus war in der arabischen Welt auch die »Nahda« (Renaissance) entstanden, eine Reformbewegung, die den Islam modernisieren wollte. In ihrem Zentrum stand die Zeitschrift Al-Manar (Der Leuchtturm), in der Herausgeber Raschid Rida (1865–1935) auch selbstverfasste Fatwas veröffentlichte. Er wollte Aberglauben bekämpfen und den Leser zum eigenen Nachdenken anregen. Aber die wegweisenden Ansätze wurden von rechter Seite gekapert. Bald wurden reaktionäre Doktrinen tonangebend, vor allem weil Salafisten und andere Fundamentalisten wie die Kopfabschneider von Al-Qaida großzügig mit Petrodollars gefördert wurden – um sie als Bollwerk gegen links aufzubauen.