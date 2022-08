Keine Privatisierung von Pflegeheimen!

Jens Büttner/dpa Katholisches Alten- und Pflegeheim St. Nikolaus in Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) warnte am Dienstag vor der drohenden Privatisierung des städtischen Altenpflegeheims in Eisenhüttenstadt

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft spricht sich scharf gegen die geplante Privatisierung des städtischen Altenpflegeheims in Eisenhüttenstadt aus. Am Mittwoch, 24.8., liege eine entsprechende Vorlage der Stadtverordnetenversammlung zum Beschluss vor. (…) »Dieses Heim bietet bisher eine Versorgung in öffentlicher Hand und bezahlt seine Beschäftigten nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Alle reden vom Pflegenotstand. Die guten Arbeitsbedingungen und das Durchgriffsrecht der Stadt nun aufs Spiel zu setzen wäre eine klare Fehlentscheidung«, sagt Gisela Neunhöffer, stellvertretende Landesfachbereichsleiterin für den Bereich Gesundheit. (…) So wurde z. B. in Bremen kürzlich festgestellt, dass in privaten Pflegeheimen deutlich mehr Beschwerden, anlassbezogene Prüfungen sowie Mängel in Bereichen wie Wohnqualität und bauliche Sicherheit, personelle Ausstattung und Unterstützungsleistung, aber auch im Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen oder Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt vorliegen. Auch für die Arbeitsbedingungen sieht es im Fall einer Privatisierung ungewiss aus: Wenn jetzt versprochen wird, es werde sich nichts ändern, ist das extrem unwahrscheinlich. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Tarifvertrag weiter angewendet wird – der vorgesehene Investor, die »Führer-Gruppe«, ist prominent im BPA vertreten, einem Arbeitgeberverband, der sich gegen allgemeinverbindliche Tarifverträge ausspricht und einseitige »Arbeitsvertragsrichtlinien« propagiert.

Außerdem besteht die Gefahr, dass weitere Betriebsteile ausgelagert werden. (…) »Wir fordern die Stadtverordneten auf, am Mittwoch der Beschlussvorlage nicht zuzustimmen und ein Konzept erstellen zu lassen, wie das Pflegeheim in öffentlicher Hand weiterbetrieben werden kann«, so Neunhöffer weiter.

Die Föderation der ArbeiterInnen aus der Türkei in Deutschland e. V. (ATIF) erinnerte am Dienstag an die Pogrome von Rostock-Lichtenhagen

Nichts hat sich in diesem Land verändert! Vor 30 Jahren wurde vom 22. bis zum 26. August 1992 in Rostock-Lichtenhagen, vor den Augen von Hunderten Polizisten und Sicherheitskräften, ein Heim von AsylbewerberInnen und vietnamesischen ArbeiterInnen von FaschistInnen angegriffen. (...)

Steine und Brandsätze wurden geworfen, rassistische Parolen gebrüllt und die Feuerwehr behindert. Dabei schaute die Polizei nahezu tatenlos zu!

(...) In diesen 30 Jahren starben mehr als 200 AntifaschistInnen und Menschen mit Migrationshintergrund durch faschistische Angriffe. Die Welle des faschistischen Terrors, die Militarisierung von Rechtsradikalen, die Unterwanderung der deutschen Polizei und Sicherheitskräfte und viele andere Vorfälle bestätigen den Verdacht, dass der Rassismus durch den deutschen Staat gewollt, toleriert und gefördert wird!

(...) Allein in den letzten zehn Tagen starben vier Menschen mit Migrationshintergrund durch Polizeihand. Der Fall des 16jährigen Mouhammed aus Senegal, der Dortmund von einem Polizei durch fünf Schüsse aus einer Maschinenpistole getötet wurde, ist ein vorläufiger Höhepunkt!