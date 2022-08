Politisch motiviert

Agustin Marcarian/REUTERS Unterstützer von Cristina Fernández am Dienstag in Buenos Aires

Das Muster ist so bekannt wie wirkungsvoll. Argentiniens früherer Präsidentin (2007–2015) und gegenwärtigen Vize Cristina Fernández de Kirchner wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, Kopf eines der »größten Korruptionsnetzwerke, die es je in diesem Land gegeben hat«, gewesen zu sein. Es habe sich um eine »kriminelle Vereinigung« gehandelt, mit deren Hilfe dem Staat Gelder entzogen worden seien. Der angebliche Schaden: rund eine Milliarde US-Dollar.

In einem Land, das unter einer heftigen Verschuldungskrise leidet, wiegt so ein Vorwurf schwer. Geldverschwendung und Korruption haben in Argentinien Tradition. Entsprechend allergisch reagiert die Bevölkerung auf solche Verbrechen. Politiker und Geschäftsleute versuchen das zu nutzen, um Widersacher ins Abseits zu schießen. Die Parallelen zu anderen Ländern Lateinamerikas sind auffällig, erinnert sei an die Fälle von »Lawfare« gegen Evo Morales in Bolivien oder Luiz Inácio Lula da Silva in Brasilien.

Fernández de Kirchner drohen zwölf Jahre Haft – was angesichts ihres Alters von bald 70 Jahren selbst im Falle einer Verurteilung zu Hausarrest umgewandelt werden dürfte. Deutlich schwerer wiegt daher der Versuch, die Politikerin lebenslang für öffentliche Ämter zu sperren. Im kommenden Jahr stehen in Argentinien Präsidentschaftswahlen an. Auch wenn es offiziell keine diesbezüglichen Äußerungen gibt, steht eine Kandidatur der beliebten Politikerin immer im Raum.

Vor allem geht es jedoch darum, eine zentrale Figur der Linken zu diskreditieren. Die Vizepräsidentin verkörpert den linken Flügel der Regierungskoalition »Front aller«. Das, was in Argentinien seit der Präsidentschaft von Fernández de Kirchners mittlerweile verstorbenem Ehemann Néstor Kirchner (2003–2007) als »Kirchnerismus« bezeichnet wird, soll in seiner Gesamtheit als kriminell eingestuft werden. Letztlich bedeutet das, einem Projekt, mit dem Millionen verarmter Argentinier Hoffnung verbunden haben und noch immer verbinden, den politischen Charakter abzusprechen.

Eine persönliche Beteiligung an den Korruptionsfällen konnte ­Fernández de Kirchner nicht nachgewiesen werden. Es handelt sich um ein rein politisch motiviertes Verfahren. In wessen Interesse dieses liegt, wurde zuletzt noch offensichtlicher, als ein Foto öffentlich wurde, das den mit dem Fall befassten Staatsanwalt, Diego Luciani, bei einem Fußballturnier zeigt – veranstaltet vom rechten Expräsidenten Mauricio Macri. Ebenfalls auf dem Foto und im selben Team: einer der Richter des Verfahrens, Rodrigo Giménez Uriburu.