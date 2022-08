Unter dem Schnitt

Julian Stratenschulte/dpa Viel Staub, extrem trocken: Minus beim Weizenertrag auf Getreidefeldern (Sehnde, 19.7.2022)

Geringer Niederschlag, lange Dürrephasen – die Folge: Ernteausfälle. Der Deutsche Bauernverband (DBV) legte am Dienstag seine Erntebilanz für das laufende Jahr 2022 vor. Die Getreideernte wird sich nach vorläufigen Berechnungen des Verbands auf etwa 43 Millionen Tonnen belaufen. Das sind zwar knapp zwei Prozent mehr als im Vorjahresvergleich (42 Millionen Tonnen). Aber: Die Ertragsquote liege sehr deutlich unter dem Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2021 in Höhe von 45,6 Millionen Tonnen, wie der DBV in einer gleichentags veröffentlichten Pressemitteilung betonte.

Die regionalen Unterschiede seien dabei noch stärker ausgeprägt als in den Vorjahren, resümierte DBV-Präsident Joachim Rukwied laut Mitteilung. »Die in vielen Regionen des Landes lang anhaltende Trockenheit zeigt erneut, dass die Landwirte die Auswirkungen des Klimawandels sehr direkt zu spüren bekommen«, so Rukwied weiter.

Noch zum Frühjahrsanfang wäre die Entwicklung der Kulturen in fast allen Landesteilen zufriedenstellend gewesen. Ab März nahm die Niederschlagsmenge etwa im Nordosten der Republik indes rapide ab, während andernorts die Höhe der Regenmengen »normal war«. Der zentrale Grund, weshalb Erträge und Qualität je nach Region und Getreideart stark differieren. Einen gewissermaßen positiven Effekt hatte die Wetterlage: Die Bauern konnten mit ihren Mähdreschern die Ernte ohne Dauerschauer einholen. Drei Wochen eher als üblich.

Zu einzelnen Getreidearten: Winterweizen ist die bedeutendste im deutschen Ackerbau. Die Erntemenge wird 2022 acht Prozent unterhalb des Durchschnittswerts von 2014 bis 2021 liegen, erwartet der DBV. Jene von Winterroggen um fünf Prozent. Alle Getreidearten zusammengenommen, fällt die Ausbeute im Vergleichszeitraum sechs Prozent geringer aus.

Bei den Herbstkulturen, Mais, Kartoffeln und Zuckerrüben, sieht die Prognose recht düster aus. In den »massiv betroffenen« Dürreregionen müsse dem DBV zufolge mit »erheblichen Ertragseinbußen gerechnet werden«. Ferner treffe die Witterung die Viehhalter. Die Futterversorgung mit Körnermais sei bereits jetzt bei einigen Höfen problematisch, teils würden Wintervorräte angebrochen.

Und der DBV-Präsident warnt: Die Ertragseinbußen ließen keinerlei Spielraum mehr für weitere flächendeckende Einschränkungen bei der Erzeugung von Nahrungsmitteln. Ruckwied spielt unter anderem auf die Ausdehnung sogenannter roter Gebiete an; landwirtschaftlich genutzte Areale, auf denen nach EU-Vorgaben wegen hoher Nitratbelastung nicht mehr gedüngt werden darf. Nicht zuletzt, meinte Ruckwied, seien die von der EU-Kommission geplanten pauschalen Anwendungsverbote von Pflanzenschutzmitteln »unverantwortlich und würden die Lebensmittelversorgung in Europa gefährden«.

Das zuständige Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) widerspricht. »Wir lösen die eine oder andere Krise nicht nachhaltig, wenn wir andere verschärfen«, sagte eine Sprecherin aus dem Haus von Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) jüngst zu jW. Wer jetzt Klimaziele und Artenschutz in Frage stelle, gefährde statt dessen die Versorgungssicherheit.

Aussagen, die weitere Bauernorganisationen auf den Plan rufen. »Land sichert Versorgung NRW« ist eine davon. Am Montag voriger Woche hatte die Vereinigung zum Protest vor der Außenstelle des BMEL in Bonn mobilisiert. Gegen das drohende Totalverbot von Pestiziden in Landschaftsschutzgebieten, welche im Gros gleichsam landwirtschaftliche Nutzflächen sind. In NRW seien dies den Angaben zufolge zirka 80 Prozent. Rund 250 Landwirte folgten dem Aufruf, einige mit ihren Traktoren. Die EU-Auflagenpolitik treibe Höfe in den Ruin, mahnten Bauernaktivisten auf der Kundgebung. Würden die Restriktionen umgesetzt, wäre Deutschland »verstärkt von Getreideimporten abhängig«.

Das scheint Martin Schulz zu viel Alarmismus. Der Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) sagte kürzlich gegenüber jW, es gebe weiterhin »landwirtschaftliche Akteure, die das alte ressourcenintensive Ackerbausystem verteidigen. Dabei müssen wir jetzt umsteuern, statt weiterzumachen wie bisher.« Ina Latendorf, agrarpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Die Linke, pflichtet bei. Im jW-Gespräch am Dienstag sagte sie: Solange die Bundesregierung »Rüstungsmilliarden verpulvert«, anstatt wirksam Finanzmittel für ökologischen Anbau samt Verarbeitung von Nutzpflanzen bereitzustellen, blieben alle Beteuerungen eines Wandels auch mit Blick auf die Ernährungsfrage »heuchlerisch und verlogen«.