Ein halbes Jahr Krieg

Alexander Garmayev/ITAR-TASS/IMAGO Russische Soldaten tragen in Burjatien den Sarg eines gefallenen Kollegen (9.3.2022)

Alle paar Wochen erklärt ein hochrangiger russischer Offizieller, die »Spezialoperation« in der Ukraine verlaufe »nach Plan«. Anders gesagt: Der Verlauf der Operationen sei im großen und ganzen derjenige, den Russland anstrebe oder wenigstens vorausgesehen habe. Es ist dabei völlig klar, dass diese Aussagen vor allem das Ziel haben, die aus heimischen Quellen ohnehin bruchstückhaft und einseitig informierte eigene Öffentlichkeit zu beruhigen. Ihr war am 24. Februar suggeriert worden, es gehe um einen kurzen Feldzug mit dem Ziel der »Entnazifizierung« und »Entmilitarisierung« der Ukraine. Nach sechs Monaten schwerer Kämpfe muss diese Erwartung mit der militärischen Realität in Einklang gebracht werden. Die Behauptung der Planmäßigkeit der Operationen ist dabei das logische Bindeglied.

Am Boden geführt

Dabei liegt auf der Hand, dass Russland seit Beginn seines Angriffs auf die Ukraine mindestens zwei bedeutende Rückschläge erlitten hat. Der erste war das Scheitern der in den ersten Tagen des Krieges versuchten Vorstöße mobiler Einheiten auf Kiew und Charkiw. Offenkundig war das zentrale Element dieser Operation, die Landung von Fallschirmjägern auf dem nordwestlich von Kiew gelegenen Werksflughafen des Flugzeugherstellers Antonow, an die Ukraine verraten worden, so dass der Landungsversuch unter hohen Verlusten scheiterte.

Hinzu kamen Leichtfertigkeiten der russischen Führung im Zuge der Panzervorstöße. Man machte genau denselben Fehler wie im ersten Tschetschenien-Krieg 1994: ohne Flankenschutz vorzustoßen, so dass ukrainische Schützen in Hinterhalten den Konvoi zunächst durch das Abschießen des ersten und des letzten Fahrzeugs manövrierunfähig machen konnten und dann die feststeckenden Fahrzeuge dazwischen wie auf dem Schießstand zerstören konnten. Das Ergebnis ist, dass Russland offenbar in der Ukraine zu raumgreifenden mobilen Operationen nicht mehr in der Lage ist, weil die Panzer ausgegangen sind oder die Führung inzwischen das Risiko solcher Vorstöße als zu groß einschätzt.

Die Folge ist, wie verschiedene Militärexperten sowohl auf russischer als auch auf westlicher Seite geschrieben haben, dass der Ukraine-Krieg zumindest am Boden geführt wird wie der Erste Weltkrieg: mit Trommelfeuer der Artillerie und anschließendem Vormarsch von Infanterie. Der demoralisierende Effekt auf die ukrainischen Streitkräfte ist offenbar durchaus eingetreten, aber die Geländegewinne sind im Verhältnis zum Materialaufwand gering. Die der US-Waffenindustrie nahestehende Denkfabrik Institute for the Study of War hat ausgerechnet, dass das Vormarschtempo der Russen trotz erdrückender Übermacht an Feuerkraft maximal einen Kilometer pro Tag betrage – wobei das Trommelfeuer natürlich auch den eigenen Vormarsch im Anschluss erschwert. Man sollte dies nicht nur als Defätismuspropaganda des Gegners abtun – russische Militärblogger kritisieren dasselbe.

Westliche Fernartillerie

Der zweite strategische Rückschlag für Russland war die Versenkung des Flaggschiffs der Schwarzmeerflotte, des Raketenkreuzers »Moskwa«, im April. Auch hier spielten offenbar der Ukraine zur Verfügung gestellte US-Aufklärungsdaten eine Rolle. Die Folge dieses Verlusts ist nicht nur symbolisch: Die »Moskwa« war vorgesehen, um andere Einheiten der Schwarzmeerflotte gegen ukrainische Luft- und Artillerieschläge abzusichern. Mit ihrem Untergang fehlt dieses Luftabwehrpotential, und die Folgen kamen schnell: die Räumung der am ersten Kriegstag eroberten, aber ohne diesen Schutz nicht zu haltenden »Schlangeninsel« südlich von Odessa im Juni und anschließend die teilweise Aufhebung der russischen Blockade der ukrainischen Schwarzmeerhäfen. Egal, wie man das Getreideabkommen mit der Türkei und der UNO seinem Inhalt nach bewertet: Militärisch war es eine Folge der Niederlage der russischen Flotte, die Russland so gut es ging zu verbergen suchte. Jedenfalls scheinen sich die russischen Schiffe seitdem weiter als früher von der ukrainischen Küste fernzuhalten.

Ein drittes Problem für Russland hängt mit den Lieferungen westlicher Fernartillerie an die Ukraine zusammen: In den vergangenen Tagen mehrten sich die Explosionen auf russischen Militärstützpunkten auf der Krim. Diese verliert damit ihren Charakter als ungefährdetes Hinterland, und die Versorgung der zu Beginn des Krieges rund um Cherson auf das nördliche Ufer des Dnipro vorgestoßenen russischen Truppen gerät in Gefahr. Mehr aber auch nicht. Die ukrainischen Ankündigungen einer baldigen Gegenoffensive im Süden nehmen die meisten Militärbeobachter auch im Westen nicht ernst. Dazu fehle es Kiew noch erheblich an ausgebildeten Truppen und schweren Waffen.