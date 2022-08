Vorwand Klimaschutz

Jürgen Heinrich/imago Sie kämpfen seit langem gegen Stellenabbau: Die Beschäftigten des Berliner Schaltwerks von Siemens Energy (Berlin, 17.11.2017)

Siemens Energy hat für sein Werk in Berlin-Spandau einen großen Stellenabbau angekündigt: 400 Arbeitsplätze sollen gestrichen werden. Das Management des Konzerns begründete den Schritt damit, Arbeitsplätze nach China und Mexiko verlagern zu wollen. Sollte der Plan umgesetzt werden, wäre das der zweite große Stellenabbau im Spandauer Werk innerhalb weniger Jahre: Bereits vor vier Jahren haben nach Angaben der IG Metall 510 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verloren.

Über den »sozialverträglichen Abbau« der Stellen solle mit dem Betriebsrat verhandelt werden, hatte der Konzern nach Informationen des RBB am 11. August mitgeteilt. Eilig hatte man es mit den Verhandlungen aber bislang nicht: Bis Dienstag vergangener Woche war die Konzernleitung noch nicht an den Betriebsrat herangetreten. »Wir haben noch keinen Erstkontakt dazu, und den erwarte ich jetzt hier zum Ende der Woche, Anfang nächster Woche«, hatte der Betriebsratsvorsitzende, Rüdiger Groß, gegenüber dpa erklärt. Ob die Verhandlungen inzwischen aufgenommen wurden, darüber liegen bisher keine neuen Informationen vor.

Die Entscheidung der Konzernführung dürfte im Betriebsrat und in der IG Metall Berlin für Ernüchterung gesorgt haben. Man hatte gehofft, den Wandel der Industrie mitgestalten zu können – auf Augenhöhe und in Eintracht mit Politik und Kapital. Doch als man diese Strategie im letzten Jahr propagierte, war den Gewerkschaftern bewusst, dass sich manche Unternehmen nicht von ihnen ins Geschäft reden lassen wollen.

Die Reaktion des Betriebsratsvorsitzenden sticht vor diesem Hintergrund heraus: »Wenn das die Transformation ist, dann verzichten wir Beschäftigten gerne darauf«, hatte Groß gesagt. Sie werde nur funktionieren, wenn die Beschäftigten nicht den Nachteil tragen müssen. Statt Arbeitsplätze zu vernichten, sollte das Management mit allen gemeinsam nach guten Lösungen suchen.

Der regionale Gewerkschaftschef Jan Otto argumentierte nicht mit den unmittelbaren Interessen der Beschäftigten. Letzte Woche warnte er bei einem Pressegespräch vor der Abhängigkeit von China, hieß es im Tagesspiegel (17.8.2022). Ihm geht es um den Wirtschaftsstandort Deutschland, den es zu stärken gilt. In einer Erklärung der IG Metall sagte er: In »der jetzigen Situation« sollten Lieferketten verkürzt werden und die Wertschöpfungsketten in der Bundesrepublik erweitert werden. »Kritische und komplexe Produkte sollten besser in Deutschland hergestellt werden, um Umweltschutz und Qualität zu gewährleisten.«

Doch das letzte Argument geht im Fall von Siemens Energy ins Leere: Der Konzern will eigenen Angaben zufolge das Werk in Berlin auf die Produktion von klimaneutralen Schaltgeräten ausrichten. Die Fertigung von herkömmlichen, klimaschädlichen Schaltgeräten soll dagegen nach Mexiko und China verlagert werden.

Bislang wurden am Standort Berlin-Spandau konventionelle SF6-Schaltgeräte produziert, die für die Stromverteilung im Hochspannungsnetz benötigt werden und gekühlt werden müssen. Das Kühlmittel SF6 (Schwefelhexafluorid) ist laut Umweltbundesamt ein besonders klimaschädliches Treibhausgas: Ein Kilogramm davon entfaltet dieselbe Klimawirkung wie 23.500 Kilogramm Kohlendioxid und hat in der Atmosphäre mit 3.200 Jahren eine deutlich längere Lebensdauer.

Die Europäische Union beabsichtigt, die Emission solcher Substanzen zu verringern. Ziel ist es, bis zum Jahr 2030 knapp zwei Drittel weniger fluorierte Treibhausgase in die Atmosphäre zu pusten. Mit der Novelle der sogenannten F-Gas-Verordnung sollen sie auch nicht mehr in den Hochspannungsschaltanlagen verwendet werden.

Siemens Energy hat mit den weltweit ersten »Blue-Air-Schaltanlagen« bereits auf die erwartete Rechtsänderung reagiert. »Wir sind die einzigen in der Welt, die das neue Produkt beherrschen«, stellte Betriebsrat Groß klar. Und von der IG Metall werden die Anlagen auch beworben: Wer sie anwende, tue »dies für eine CO2-freiere Zukunft«, heißt es in einer Erklärung.