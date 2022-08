Nachschlag: Schlimme Sache

Sergej Razvodovskij/PantherMedia Auch in Gefahr? Sowjetischer Soldatenfriedhof in Daugavpils

In der »Sowjetzeit« wurden »hier viele Betriebe gebaut«, sagt ein lettischer Beamter, den der Deutschlandfunk-Korrespondent als »eine Art Sprachpolizisten« vorstellt, über die Stadt Daugavpils. Er sagt das, als sei es eine schlimme Sache gewesen, und meint das als Bediensteter eines nationalistischen Staatsgründungsprojektes auch so: Aus der ganzen UdSSR seien Arbeiter gekommen, und so sei der Anteil der Letten immer geringer geworden. Dass der auch vorher nur bei etwa einem Drittel lag – geschenkt. Heute liegt er bei etwas über 20 Prozent; die Mehrheit der Einwohner spricht Russisch – »doch das soll sich ändern«, raunt der DLF-Mann. Dass »die Russen« nicht mitziehen, merkt er schnell. Auf dem Markt stolpert er über eine »russische Verkäuferin«: Die EU-Sanktionen träfen das Volk, »alles ist teurer geworden«. Eine »ältere Frau« ist obendrein auf »die Nationalisten in der Ukraine« nicht gut zu sprechen. Zum Glück greift die lettische Regierung »ein und durch«: Sowjetische Denkmäler sollen auch hier »verschwinden«. (np)