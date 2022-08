Ein Mensch, ein Tier, ein Schuss

PAULA JANSSEN »Und wenn du nicht zur Ruhe kommst, kommt sie zu dir« – Funny van Dannen

In so respekteinflößender wie vertrauensbildender Regelmäßigkeit veröffentlicht Funny van Dannen seit 1995 seine Alben. Nie lässt die nächste Veröffentlichung länger als zwei Jahre auf sich warten. Normalerweise. Nach »Alles gut, Motherfucker« aus dem Jahr 2018 erscheint erst jetzt sein neues Album »Kolossale Gegenwart«. Was war los? Hatte etwa ein garstiges Virus van Dannens Verve erlahmen lassen? Was wir wissen: dass der singende, dichtende, malende Berliner nach 17 Jahren wieder zu seinem ursprünglichen Label Trikont zurückgekehrt ist. An Traditionen anknüpfend, besinnt er sich auch musikalisch auf seine Wurzeln.

Der Titelsong ist auch das erste Lied des Albums, und es fängt an, wie man es erwarten darf: Mundharmonika, Schrubbelgitarre und diese warme, nie alternde, nicht anders als unbedingt als sympathisch zu beschreibende Stimme. Sie singt uns, immer leicht entrückt, mitten aus der Gefühlswelt deutscher Alltagsrealität, eben jener kolossalen Gegenwart. Die große Politik, die ist da draußen. Milliardäre fliegen ins All. Sollen sie doch. Im eigenen Leben ist anderes wichtig. Narzissen pflücken zum Beispiel, wütend sein oder neue Frisuren für das ausgehende Haar erdenken. Trotzdem ist dieser Musiker kein Traumtänzer, sondern stellt Fragen wie: »Würde der Kapitalismus auch mit glücklichen Menschen funktionieren?«

Funny van Dannen ist ein Mann der Stetigkeit, ein »Long-term guy«. Einer, der bei sich ist und dort bleibt. Was nicht ausschließt, dass er sich ausprobiert. Auf dem Album »Herzscheiße« (2003) etwa. Da war er mit instrumentaler Begleitung und Chorgesang zu hören. Ein textlich starkes Album, musikalisch eine willkommene Abwechslung. Auch auf dem letzten Studioalbum »Alles gut, Motherfucker« (2018) gab es eine – überwiegend zurückhaltend eingesetzte – Begleitband.

»Kolossale Gegenwart« wurde live vor Publikum eingespielt und kaum im Studio nachbearbeitet. Man setzt auf größtmögliche Nähe. Statt glatt geschliffenen Sounds akustische Unmittelbarkeit. Die spiegelt Funny van Dannens Texte am besten. Der Sänger ist keiner, der an Wörtern und Noten schraubt, bis sie sich ineinanderfügen. Bei ihm bleiben Rhythmik und Reime oft erfrischend ungelenk. Die Gitarre will selten mehr sein als der akustische Teppich, auf dem es sich liegend über die kleinen Wunder der Welt sinnieren lässt.

Manche Lieder bleiben skizzenhaft, beruhen auf einer einzigen Idee, die in wenigen Sekunden erzählt ist. Beim »Ziegenficker« ist das nur konsequent: Hinführen zum Geschehen, den Helden charakterisieren, dann die moralische Instanz des Über-Ich einführen, überraschende Wendung und Schluss – nach 58 Sekunden. Bei »Lachsfarbene Unterwäsche« (48 Sekunden) wirkt das allzu sehr auf die Pointe hingearbeitet.

Funny van Dannen kann freilich mehr: »Ist der Tod ein Zufall oder ein göttlicher Entschluss? Das Leben kann so einfach sein: Ein Mensch, ein Tier, ein Schuss«, singt er im »Jägerinnenlied« mit unbekümmerter Heiterkeit. Wo die großen Fragen mit scheinbar naiver Banalität angegangen werden, da ist Funny van Dannen am stärksten. Und wo die Gitarre wie in »Wenn du zur Ruhe kommst« einmal mehr sein will als bloß rhythmisches Begleitinstrument, beweist er auch seine musikalischen Fähigkeiten. Dazu die Zeilen »Und wenn du nicht zur Ruhe kommst, kommt sie zu dir« – wunderschön.