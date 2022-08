Trend zur »Vertafelung der Gesellschaft«

U. J. Alexander/imago images Essensausgabe bei der DRK-Tafel in Mannheim-Neckarstadt

Die Landesarmutskonferenz (LAK) Niedersachsen warnt vor einer zunehmenden »Vertafelung der Gesellschaft«. Klaus-Dieter Gleitze, LAK-Geschäftsführer, erklärte dazu am Montag:

»Vertafelung« meint: Der Staat zieht sich zunehmend aus seiner Fürsorgepflicht gerade für Menschen mit wenig Geld zurück. Diese Funktion wird von Tafeln für Lebensmittel übernommen, die »Normalverbraucher*innen« nicht mehr zugemutet werden. Die Verfügbarkeit des nicht verpflichtenden Angebotes ist hier abhängig von konjunkturellen Schwankungen und dem Willen freiwilliger Akteure wie Supermärkte und Charity-Organisationen. An einem möglichen Ende dieser Entwicklung steht neben dem normalen gesellschaftlichen Kreislauf ein System des Verwaltens von Not, staatlich gefördert, ehrenamtlich getragen und von einem wachsenden Hauptamtlichenapparat verwaltet und gesteuert. Alles, was zweite Qualität besitzt, geht an Bürger*innen zweiter Klasse. Nicht mehr gerechte Teilhabe am gesellschaftlichen Ganzen ist das Ziel, sondern getrennte Wirtschafts- und Konsumkreisläufe produzieren getrennte Gesellschaftssegmente. Kommunikation, Begegnung findet immer weniger statt. Und was bei Ernährung mit Tafeln funktioniert, kann auch für andere gesellschaftlich existentielle Bereiche Maßstab werden, wie Gesundheit, Wohnen, Bildung, Kultur.

Eine Tafel muss in einer der reichsten Gesellschaften der Welt eine Ausnahme sein und darf nicht zum flächendeckenden Angebot der Daseinsfürsorge werden. Das ist auch Anspruch der Tafeln selbst. In diesem Winter geht es für viele Menschen angesichts explodierender Energiepreise und Rekordinflation um die Frage, wo sie zuerst sparen sollen, beim Essen oder Heizen. Hungern oder frieren? Bereits jetzt suchen so viele Menschen wie nie regelmäßig die Tafeln auf, laut Dachverband Tafel Deutschland mehr als zwei Millionen. Die Zahl ist seit Jahresbeginn um die Hälfte gestiegen, immer mehr Tafeln verkünden einen Aufnahmestopp. Diese Tatsache allein ist in einer der reichsten Gesellschaften der Erde ein Skandal. (…)

Zu den vom 30. August bis 4. September stattfindenden Aktionstagen des Bündnisses »Rheinmetall entwaffnen« in Kassel teilte das Grundrechtekomitee am Montag mit:

Das Bündnis »Rheinmetall entwaffnen« führt seit 2018 zahlreiche Protestaktivitäten gegen das Rüstungsunternehmen und seine Produktionsstätten durch. Es fanden Demonstrationen und Blockaden statt. »Die von ›Rheinmetall entwaffnen‹ durchgeführten Aktionen wurden in den letzten Jahren immer wieder von starker Polizeipräsenz begleitet, inklusive Berichte von Platzverweisen, Polizeigewalt und heftiger Repression im Nachgang. Dies ist für uns Anlass, die diesjährigen Proteste in Kassel zu beobachten. Zudem ist die Debatte um Waffenlieferungen höchst aktuell – es ist denkbar, dass sich dies in intensivierter Repression äußert«, kommentiert Michèle Winkler vom Komitee.

Aufgrund der herausragenden Bedeutung von öffentlichen Versammlungen als unmittelbarstem Werkzeug gelebter Demokratie führt das Komitee für Grundrechte und Demokratie seit der Brokdorf-Demonstration 1981 Demobeobachtungen durch. In diesem Sinne wird es auch in Kassel die Gewährleistung der Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 Grundgesetz und das Vorgehen der Polizei- und Sicherheitsbehörden beobachten.