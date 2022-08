Angepasste Strategie

YAY Images/IMAGO Bau einer Pipeline in Kanada

Die demokratische Rohstoffalternative zu Russland: So preist die Bundesregierung Kanada mit Blick auf dessen reiche Vorräte an Erdgas, an Windenergie (für »grünen« Wasserstoff) und an Bodenschätzen für die Energiewende (etwa Lithium) an. Man kann das gut verstehen – schließlich muss es eine Erleichterung für Olaf Scholz und Robert Habeck sein, wenn sie auf der Suche nach neuen Energielieferanten ihr gepriesenes Wertefähnchen mal nicht bei Feudaldiktatoren wie in Katar oder bei Militärherrschern wie in Ägypten hemmungslos in den Wind hängen müssen.

Ob es gelingt, Flüssiggas aus Kanada zu erhalten, ist freilich noch offen – denn vor Ort gibt es erheblichen Widerstand: Umweltaktivisten sowie Organisationen der First Nations, Kanadas indigener Bevölkerung, machen gegen den Ausbau der Förderung fossiler Rohstoffe mobil. Die kanadische Petrobranche hat jetzt zwar im sozialdemokratischen Kanzler und im »grünen« Wirtschaftsminister der Bundesrepublik neue Verbündete gefunden. Die Proteste allerdings dauern unvermindert an. Der Premierminister der Provinz Québec, François Legault, den Scholz und Habeck am Montag trafen, musste erst im vergangenen Jahr Plänen aus der Branche für ein Flüssiggasexportterminal eine Absage erteilen. Als aussichtsreich gilt insbesondere ein LNG-Projekt bei Saint John in der Provinz New Brunswick. Allerdings muss dort auf Frackinggas zurückgegriffen werden. Damit mögen vielleicht die deutschen »Grünen« einverstanden sein – die First Nations, für die sich deutsche Alternativmilieus sonst so sehr begeistern, sind es erklärtermaßen nicht.

Jenseits von Energie und Rohstoffen geht es bei der Kanada-Reise von Scholz und Habeck freilich auch um grundlegende strategische Erwägungen. Stärkere Energiebeziehungen nach Kanada würden die Bindungen zwischen Berlin und Ottawa intensivieren, ebenso wie eine Ausweitung des Handels dank CETA, mag das Abkommen an der »rot-grünen« Parteibasis auch noch so unpopulär sein. Möglichst enge deutsch-kanadische Bindungen wiederum kommen Außenpolitikstrategen in der deutschen Hauptstadt sehr zupass – und dies nicht nur, weil sie im großen Machtkampf gegen Russland sowie perspektivisch gegen China den transatlantischen Block weiter stärken.

Eine intensive Kooperation mit Ottawa gilt in Berlin auch als äußerst nützlich für den Fall, dass in Washington Donald Trump oder eine ähnlich orientierte Figur wieder ins Weiße Haus einzieht. Kanada hatte unter dem liberalen Premierminister Justin Trudeau ähnliche Probleme mit Trump wie die Bundesrepublik. Nicht zufällig begannen beide Staaten während seiner Präsidentschaft, ihre Beziehungen systematisch zu stärken. Ob dies mit einer konservativen Regierung in Ottawa ebenso gut möglich wäre, mag man bezweifeln; also schmiedet die Bundesregierung das Eisen, solange es heiß ist und Trudeau in Kanada regiert.