Arbeitermacht

Bodo Marks/dpa

Im Tarifkampf zwischen Hafenarbeitern und den Seehafenbetreibern hat am Montag in Bremen die mittlerweile zehnte Verhandlungsrunde begonnen. Während sich drinnen die Verhandlungsführer trafen, schlugen draußen Arbeiter und Kundgebungsteilnehmer auf rote Schilde (Foto). Aufgereiht ergaben Buchstaben darauf die Losung »Wir sind der Hafen!« Ein Verhandlungsergebnis lag bis jW-Redaktionsschluss nicht vor. Sollten die Gewerkschaft Verdi und die Kapitalseite wieder ohne Einigung auseinandergehen, ist ein erneuter Ausstand in den großen Nordseehäfen möglich. (dpa/jW)