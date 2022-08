Nachschlag: Das Wichtigste vergessen

Kay Nietfeld/dpa Bis jetzt noch in Mali geduldet: »Blauhelmsoldaten« der Bundeswehr warten auf Besuch der Verteidigungsministerin (9.4.2022)

Ja, wie steht es jetzt um den Militäreinsatz in Mali? Am Donnerstag morgen gab es im Deutschlandfunk ein völlig faktenfreies Interview mit der Grünen-Verteidigungspolitikerin Agnieszka Brugger, in dem es um die Frage ging, ob Bamako der Bundeswehr endlich wieder Überflugrechte gewähren werde, so dass diese ihre dortigen Soldaten austauschen könne. Dabei hatte der malische Außenminister Abdulaye Diop erst am Wochenende versucht, die »Falschinformation« von den willkürlich verweigerten Fluggenehmigungen aus der Welt zu schaffen: Für die sei neuerdings die »Blauhelmtruppe« Minusma selbst zuständig. UN-Sprecher Stéphane Dujarric bestätigte am Dienstag, dass die »Rotationen« des UN-Personals seit Montag fortgesetzt würden, also auch des deutschen. Aber warum waren sie überhaupt unterbrochen worden? Weil die malische Regierung Beweise zu haben glaubt, dass unter dem Deckmantel internationaler Hilfe gegen sie gearbeitet wird – bis hin zu Putschplänen. Wie wäre es, auch das einmal zu erwähnen? (jt)