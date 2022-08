Sie leben!

Gerhard Richter »Hier muss nicht zwanghaft jeder Musiker ein Solo in kosmischer Höhe und Geschwindigkeit gniddeln«

Manche Musikklischees haben ihre Berechtigung: Es ist z. B. mit großer Wahrscheinlichkeit Jazz, wenn die Akkordsymbole wie Onlinepasswörter aussehen, weil hier Melodien und Harmonien möglich und erwünscht sind, bei denen sich manchem Rock- und Popnarren die Nackenhaare kräuseln. Nichthörer wissen aber auch vieles über den Jazz, das zumindest auf Big Bands nicht zutrifft. Hier muss nicht zwanghaft jeder Musiker ein Solo in kosmischer Höhe und Geschwindigkeit gniddeln, das Publikum besteht nicht aus »Protestlern mit sektenhaftem Charakter«, wie Adorno meinte, und Frank Zappa entgegnend ist der zeitgenössische Jazz auch nicht nur nicht tot, er riecht nicht einmal komisch.

Eine ganz wunderbare Formation feiert nun ihr 20jähriges Bestehen. Das Konzept des Cologne Contemporary Jazz Orchestra (CCJO) lautet, Arrangeuren und Komponistinnen die Möglichkeit zu bieten, ihre Musik zu erproben. In der Jazzstadt Köln mussten die international erfahrenen Musiker nicht lange suchen, um herausragende Orchesterleiter für je ein Konzert oder eine Minitournee zu finden. Mit den Jahren aber weitete sich der Kreis, und das CCJO lud immer wieder auch Größen aus dem Ausland in den Kölner Stadtgarten, das »Europäische Zentrum für Jazz und aktuelle Musik«, um ihre Musik gemeinsam in großer Besetzung aufzuführen.

Die bislang fünf Tonträger der Diskographie vermitteln einen kleinen Eindruck ihrer musikalischen Bandbreite. 2004 spielten sie Gabriel Perez’ Arrangements argentinischer Musik ein, 2010 Axel Knappmeyers Interpretationen der Thrash-Metal-Band Slayer, im Jahr darauf vertonten sie unter Leitung von Heiner Schmitz die »Odyssee«, mit »The Voice« Christian Brückner als Sprecher. Die vierte CD »Expat Echoes« stammt vom CCJO-Lead-Altisten Marko Lackner (2019), im Frühjahr 2022 erschien mit den »Tales From the Wooden Kingdom« eine weitere CD mit Heiner Schmitz, diesmal mit der Sängerin Veronika Morscher.

Rund die Hälfte der Bandmitglieder ist seit Beginn dabei, darunter im wortwörtlichen Sinne ausgezeichnete Musiker: Die bandeigenen Arrangeure und Komponisten Frank Reinshagen, Jürgen Friedrich, Jens Düppe, Niels Klein, Ansgar Striepens und Marko Lackner wurden mit mehreren WDR-Jazzpreisen gewürdigt, gleiches gilt für viele Gastdirigentinnen und ­-dirigenten wie (neben den genannten) Markus Stockhausen oder Christina Fuchs. Nicht wenige Gäste zaubern an mitgebrachten Instrumenten wie Posaune und Didgeridoo (Adrian Mears), ­Vibra- und Marimbaphon (Stefan Bauer) oder den eigenen Stimmbändern (Simin Tander). Zu so vielfältiger Musik lässt sich verallgemeinernd kaum mehr sagen, als dass sie »richtig gut« und durch die ausgereiften Arrangements auch für Laien erstaunlich zugänglich ist.

Die richtig gute Musik will freilich auch bezahlt sein. Seit drei Jahren wird das CCJO vom Land NRW im Rahmen der Ensembleförderung unterstützt. Anders gesagt, 17 Jahre lang machten die Profis ihre hochqualifizierte Arbeit fast umsonst: Wollte man den Konzertabend und die zwei dafür nötigen Probenachmittage angemessen vergüten, müssten die Kartenpreise dreistellig werden. Wie der Bassist Eugen Hahn, Betreiber des Jazzkellers Frankfurt, also einer weiteren Institution des Genres, einmal sagte: »Eine Sitzreihe in einem städtischen Haus wie der Alten Oper verfügt pro Abend über eine höhere finanzielle Unterstützung, als unser weltberühmter Konzertklub mit Topmusikern pro Jahr ausgeben kann« – und damals gab es weder die Elbphilharmonie (866 Millionen Euro) noch die jetzt schon teurere Kölner Opernbaustelle.

In den Sender-Big-Bands und besonders in den Orchestern der Bundeswehr werden Musiker auskömmlich bis fürstlich bezahlt, wer sich im Freien engagiert, muss wendig sein. Fast alle CCJO-Mitglieder unterrichten privat oder an Musik(hoch)schulen, sie spielen im Studio, in Gala-, Pop- und Volksmusikbands, weil es mit Jazz allein nicht geht. Eine andere Möglichkeit, damit auch der sich rechnet: Die Band könnte öfter gebucht und besucht werden. Ein frommer Wunsch zum Zwanzigsten!