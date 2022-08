Zukunft ruinieren

Christian Ditsch/epd/IMAGO Mittagessen in der Arche im Berliner Bezirk Hellersdorf

Die damalige Familienministerin »Dr.« Franziska Giffey sprach einst im Bundestag von vier Millionen armen Kindern in Deutschland, die sie durch ihr Starke-Familien-Gesetz von 2019 aus der Armut holen wollte. Dem Mitarbeiterstab der Ministerin schien dieses Versprechen doch etwas zu vollmundig zu sein, so dass kurzerhand im Bundestagsprotokoll aus vier Millionen nur noch zwei Millionen arme Kinder gemacht wurden. Eine beachtliche Armutshalbierung innerhalb weniger Tage.

Der heutigen Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) scheint es ernst zu sein mit ihrem Ansinnen, Kinderarmut zu bekämpfen (oder wenigstens bis 2025 eine armutsfeste Kindergrundsicherung umzusetzen oder wenigstens das Kindergeld um mehr als acht Euro anzuheben). Im FR-Interview vom 18. August sagt Paus: »In der Coronazeit haben Einmalzahlungen sehr gut gewirkt.« Hier ließe sich schon fragen, ob sie die kurz nach dem Lockdown entrichteten neun Milliarden Euro für die Lufthansa meint oder die viele Monate zu spät überwiesenen, zu geringen, einmaligen Klecker-Kinderboni von 100 Euro, welche Einbußen von sechsfacher Höhe ausgleichen sollten.

Dass es Kinderarmut im reichen Deutschland gibt, wird nur noch von den üblichen Spitzenverdienern bestritten, die den Armen erklären, wie man auch mit wenig Geld heizen, essen, lernen und duschen kann. Sie sind es auch in den letzten Monaten gewesen, die forderten, »für die Freiheit zu frieren«, »Russland zu ruinieren« und dem Kreml-Chef »den Gashahn abzudrehen«. Nachdem sie nun mit ihren Sanktionen, ihrem Wirtschafts- und Stellvertreterkrieg erfolgreich die Energieversorgung und den Lebensstandard der Bevölkerung Deutschlands – ohne die geringste Verbesserung der Lage der ukrainischen Zivilbevölkerung – verteuert haben, behaupten sie, die wachsende Kinderarmut sei eine »wirtschaftliche Folge des Krieges in der Ukraine« (siehe FR-Interview), was nicht einmal die halbe Wahrheit beinhaltet. Gern werden in Politik, Medien und Wissenschaft auch sonst Ursachen und Anlässe von (Kinder-)Armut verwechselt. Dadurch gerät in den Hintergrund, dass sozial gerechte Familien- und Sozialpolitik und gute Bildungs-, Betreuungs- und Arbeitsmarktpolitik ebenso für Kinder von erwerbslosen, alleinerziehenden oder migrantischen Eltern ein armutsfreies Leben ermöglichen können. Der Verfasser verheimlicht nicht, dass sich eine ihm dabei notwendig erscheinende Perspektive theoretisch-praktisch mit dem sozioökonomischen Kontext, mit Interessen, mit Macht und mit Herrschaft auseinandersetzen muss, also auch mit den Profiteuren in der reicher gewordenen Gesellschaft, wobei ihm Antikapitalismus als buchstäblich alternativlos für einen auch nur halbwegs demokratischen und sozialen Rechtsstaat, wie ihn das Grundgesetz vorschreibt, erscheint. Doch das ist mit Paus, für die die Polarisierung eher nur das Produkt Putins zu sein scheint, wohl nicht zu machen.