Mehrwertsteuer auf Gas gesenkt

Bernd Weißbrod/dpa Gaszähler eines Privathaushaltes in Stuttgart

Erst ermöglicht die Bundesregierung mittels Änderung des Energiesicherungsgesetzes eine Gasumlage. Dann lässt sie deren Höhe von einem Gemeinschaftsunternehmen der Fernleitungsnetzbetreiber in Deutschland, der Firma Trading Hub Europe, bestimmen. Und am Ende der Woche wird nur noch über die Bemühungen der Regierung um eine Senkung der Mehrwertsteuer gesprochen. Eine Streichung der Steuer hat die EU gerade erst abgelehnt. Die Bundesregierung wird sie nun verringern. Anstatt 19 Prozent soll die Mehrwertsteuer auf Erdgas zeitlich befristet, nach jetzigem Stand bis März 2024, sieben Prozent betragen (innerhalb der Rahmenbedingungen der EU wäre eine Ermäßigung des Steuersatzes auf fünf Prozent möglich).

Der Tenor wird deutlich: Angesichts erwartbarer Proteste sorgt sich die Bundesregierung um den »Zusammenhalt« und hat bereits weitere »Entlastungen« angekündigt. »In den nächsten Wochen werden wir ein drittes Entlastungspaket schnüren, um den großen Druck, der auf vielen Bürgerinnen und Bürgern, aber auch Unternehmen lastet, abzumildern«, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz in einem kurzfristig angesetzten Statement im Kanzleramt am Donnerstag. »Die Gerechtigkeitsfrage« sei »entscheidend, damit das Land in dieser Krise zusammenbleibt«.

Was am Ende von der Mehrwertsteuersenkung bei den Menschen ankommt, ist unklar. Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) äußerten die Erwartung, die Unternehmen würden die Steuersenkung eins zu eins an die Verbraucher weitergeben.

Der finanzpolitische Sprecher der Fraktion Die Linke, Christian Görke, begrüßte die Umsetzung einer seit langem erhobenen Forderung seiner Partei. Dem gegenüber stehe die »unsoziale Gasumlage«. Der Bundestagsabgeordnete forderte die Streichung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. Hier sei die Abgabe »sogar noch unsozialer als bei Energie«, so Görke. Ihre Streichung würde auf einen Schlag die Preise senken. Weitere Möglichkeiten zur Entlastung der Ärmsten sieht Görke in der ausgesetzten Schuldenbremse und in Übergewinnsteuern für Krisenprofiteure. »Wenn man keinen Weg zur Finanzierung findet, ist das eine politische Entscheidung gegen den Geldbeutel der Menschen.«