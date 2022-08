»Es braucht ein Aufbegehren«

Martin Schutt/dpa Sören Pellmann auf dem Bundesparteitag der Linken in Erfurt (25.6.2022)

Herr Pellmann, haben Sie am 5. September schon etwas vor?

Ja, wir haben an dem Tag eine Demonstration in Leipzig angemeldet. Wir, das sind Die Linke Leipzig und die Bundestagsfraktion. Ich werde dort der Versammlungsleiter sein.

Nachdem bekannt wurde, wie hoch die sogenannte Gasumlage sein soll, haben Sie zu Montagsdemon­strationen aufgerufen, für die der 5. September den Auftakt bilden soll. Warum braucht es die jetzt wieder?

Wir stehen vor einem »heißen Herbst« und einem womöglich kalten Winter. Ein Großteil der Bevölkerung wird von den Steigerungen bei den Strom-, Gas-, Sprit- oder Lebensmittelpreisen erdrückt. Alles geht durch die Decke, und die Ampelkoalition ist nicht in der Lage oder nicht willens, etwas dagegen zu tun. Deswegen braucht es jetzt ein Aufbegehren.

Mit wem wollen Sie gemeinsam auf die Straße gehen?

Wir arbeiten an einem breiten Aufruf und gehen auf Menschen aus der Zivilbevölkerung ebenso zu wie auf Organisationen, die Erfahrungen mit Demonstrationen haben. Es wird einen Konsens geben, unter dem sich dann alle versammeln müssen: Rassisten und Neonazis haben bei uns nichts zu suchen.

Parteifreunde von Ihnen haben prompt versucht, Ihren Aufruf zu Montagsdemos einzufangen. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hielt es für nötig zu betonen, »die Abstandsregeln zu rechtsradikalen Organisatoren« müssten beachtet werden. Die sächsische Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz wiederum erklärte den Begriff »Montagsdemo« für verboten, da er »rechts besetzt« ist. Wer spricht in dieser Sache nun für Ihre Partei?

Ich sehe mich von beiden Parteivorsitzenden unterstützt. Sowohl Martin Schirdewan als auch Janine Wissler haben betont, dass Demonstrationen im Herbst von der Linken unterstützt werden – auch an Montagen. Wir Demokratinnen und Demokraten dürfen diesen Tag nicht den Nazis überlassen.

Mit Bodo Ramelow hatte ich in der Zwischenzeit Kontakt. Ihm war wichtig zu betonen, dass Nazis und Rassisten ausgeschlossen werden. Hätte man das gleich mitgesagt, wäre es nicht zu seiner Reaktion gekommen. Was Kerstin Köditz umtreibt, weiß ich ehrlich gesagt nicht.

»Wir Demokratinnen und Demokraten« – das klingt reichlich unkonkret. Wollen Sie sich auch bei SPDlern und Grünen unterhaken?

Wir sind aktuell vor allem mit Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, mit Sozialverbänden und Vereinen im Gespräch. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass einige Genossen der SPD mitmachen. Bei den Grünen bin ich mir unsicher. Führende Vertreter verweisen ja auf die Klimakrise und darauf, dass die Menschen höhere Preise bezahlen müssen.

Die Bundesregierung erzählt den Leuten, Russlands Präsident Putin sei an den Preissteigerungen hierzulande schuld – und nicht die eigene Sanktionspolitik. Wie argumentieren Sie?

Schon vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hatten wir eine Inflation. Die Bundesregierung könnte sofort die Preise deckeln und eine Übergewinnsteuer einführen, um mit den Einnahmen Entlastungen zu finanzieren. Wenn ich mir die Gewinne und Aktienkurse der Unternehmen ansehe, die von dem Krieg und seinen Folgen profitieren, kann ich mir nur noch an den Kopf fassen. So geht es vielen Menschen in diesem Land.

Zu Ihrer Partei: Sie sind bemüht, die Einigkeit etwa zwischen Ihnen und Ramelow zu betonen. Dabei gibt es in der Linken heftige Auseinandersetzungen in zentralen Fragen, wie auch auf dem Erfurter Bundesparteitag im Juni deutlich wurde. Da scheint es wenig plausibel, dass nun alle am selben Strang ziehen.

Ich habe in Erfurt für den Parteivorsitz mit der Botschaft kandidiert, dass wir nur gemeinsam aus der Krise herauskommen können. Dabei bleibe ich, auch wenn ich nicht gewählt wurde. Ich teile nicht immer jede Position einzelner Funktionsträger. Aber in den Grundsatzfragen bin ich mir mit Bodo Ramelow, Gregor Gysi oder meinen beiden Fraktionsvorsitzenden sehr einig.

Was ist das Ziel Ihres Protests?

Im Winter soll niemand wegen Kälte seine Wohnung verlassen müssen oder sich Nahrungsmittel nicht mehr leisten können. Zudem sollen die Demonstrationen auch dazu dienen, die beiden sich vielleicht noch als links verstehenden Koalitionspartner, SPD und Grüne, dazu zu bewegen, sich nicht mehr von FDP-Finanzminister Lindner auf der Nase herumtanzen zu lassen. Das kann man nur, wenn man einen starken gesellschaftlichen Druck erzeugt.