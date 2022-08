Dürre in England und Wales

London. Die britischen Behörden haben am Freitag auch für Teile des Südens und Westens von Wales offiziell einen Dürrezustand festgestellt. Das ermöglicht weitere Einschränkungen beim Wasserverbrauch. In einigen Gebieten gelten bereits Verbote, etwa Gärten zu bewässern. Vor einer Woche hatte London schon für weite Teile Englands den Dürrenotstand ausgerufen. In London zum Beispiel dürfen ab Montag keine Autos mehr gewaschen werden. (AFP/jW)