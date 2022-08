Handwerker fordern Ende der Russland-Sanktionen

Berlin/Halle. Die Kreishandwerkerschaft Halle-Saalekreis in Sachsen-Anhalt hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aufgefordert, alle Sanktionen gegen Russland zu stoppen. In einem offenen Brief, über den dpa am Freitag berichtete, fordern die Handwerker zudem Verhandlungen zur Beendigung des Krieges gegen die Ukraine. Wenn die Preise weiterhin stiegen, könne »Otto Normalverdiener« seinen Lebensunterhalt bald nicht mehr bezahlen. Dann würden auch ganz normale, notwendige Handwerksleistungen unerschwinglich, was wiederum zu Entlassungen und Schließungen von Betrieben führen werde. Ähnlich hatte sich zuvor bereits die Kreishandwerkerschaft Anhalt Dessau-Roßlau geäußert. Diese plant für den 28. August eine Kundgebung auf dem Dessauer Marktplatz. (dpa/jW)