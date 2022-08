Haftantritt nach Protest gegen Atomwaffen

Thomas Frey/imago Demonstration am Fliegerhorst Büchel 2013

Die Gruppe »Büchel 17« teilte am Mittwoch zum Haftantritt eines besonders aktiven Mitglieds der Friedensbewegung mit:

Am Mittwoch trat der Bewegungsarbeiter und Leiter des Rechtshilfebüros Hamburg Holger Isabelle Jänicke eine 30tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der JVA Billwerder/Hamburg an. Gemeinsam mit 16 weiteren Friedensaktivist*innen (Büchel 17) aus ganz Deutschland hatte er am 30. April 2019 eine zweifache, mit NATO-Draht verstärkte Einzäunung des Bundeswehr-Geländes mit Bannern und Plakaten überwunden und die täglichen Starts der Militärtornados verhindert. Das Landgericht Koblenz hatte Jänicke am 18. Januar zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 17 Euro verurteilt. Da er die Geldstrafe bewusst nicht beglichen hat, wurde eine Ladung zum Haftantritt verschickt.

Mehrere solidarische Mitstreiter*innen begleiteten den 60jährigen Jänicke an diesem Morgen. Auf Bannern forderten sie »Atomwaffen abschaffen«. Jänicke sieht dem Gefängnisaufenthalt gelassen entgegen. Zwischen 1985 und 1998 bekam er fünf Mal wegen Sitzblockaden gegen Pershing-II-Atomraketen insgesamt 17 Monate Gefängnis. Später wurden alle Sitzblockierer*innnen rehabilitiert und erhielten sogar Haftentschädigung. Der Vollzeitaktivist beschäftigt sich seit 1986 schwerpunktmäßig mit Rechtshilfearbeit für gewaltfreie Aktionen, seit 2010 sogar mit eigenem Rechtshilfebüro in Hamburg. (…) Jänicke: »Krieg zerstört Zukunft. Wir müssen noch entschiedener an einer Gesellschaft arbeiten, die ohne Gewalt, Unterdrückung und Ausbeutung auskommt. Dafür aber sind Atomwaffen schädlich, weil sie das Zeitfenster für positive Veränderungen noch kleiner machen. Statt dessen brauchen wir viele empowerte Menschen, um gemeinsam die Gesellschaft positiv zu gestalten. Dazu gehört natürlich auch die Abrüstung.« (…)

Wie die Frankfurter Rundschau am Dienstag berichtete, soll es im Rahmen des tödlichen Polizeieinsatzes im Frankfurter Bahnhofsviertel am 2. August zu eklatanten Fehlern im polizeilichen Vorgehen gekommen sein. Dazu erklärte Torsten Felstehausen, Parlamentarischer Geschäftsführer und innenpolitischer Sprecher der Linke-Fraktion im Hessischen Landtag, am Mittwoch:

Wie ein Insider der Frankfurter Rundschau berichtete, soll es beim tödlichen Polizeieinsatz im Frankfurter Bahnhofsviertel eine falsche und unverhältnismäßige Einsatztaktik gegeben haben. Es steht die Frage im Raum, ob dieses falsche Vorgehen der Polizei letztlich zum tragischen Tod des jungen Mannes geführt hat. So habe es nach Auskunft des Insiders überhaupt keine Notwendigkeit dazu gegeben, den Polizeihund einzusetzen und die Lage dadurch unnötig zu eskalieren. Es sei zudem völlig unklar, weshalb es sechs Schüsse, davon einen in den Kopf, gebraucht habe, um den angeblichen Angriff des Mannes abzuwehren. Zudem habe es nach Medieninformationen mehrere Stellen im Hotelzimmer gegeben, an denen geschossen wurde. Es muss nun vollständig aufgeklärt werden, was in dieser Nacht im Hotelzimmer geschehen sei.

Innenminister Peter Beuth (CDU) muss diese Fragen beantworten. Bisher gab es aus dem Innenministerium noch keine Stellungnahme zu dem Vorfall. Die Informationspolitik ist wiederholt mehr als dürftig. Da wir die »Scheibchenpolitik« von Beuth kennen, ist es mal wieder Aufgabe der Opposition, hier Aufklärung voranzutreiben. Die Linke hat daher einen Dringlichen Berichtsantrag eingereicht, zu dem der Innenminister Stellung beziehen muss.