Wolfgang Kumm/dpa Palästinenserpräsident Mahmud Abbas am Dienstag in Berlin

War es bewusste Provokation oder einfach Gedankenlosigkeit, als Palästinenserpräsident Mahmud Abbas am Dienstag auf die Frage eines Journalisten, ob er sich nicht für das Attentat während der Münchener Olympischen Spiele 1972 entschuldigen wolle, mit der Aufzählung von »50 Massakern, 50 Holocausts, die Israel seit 1947 in palästinensischen Ortschaften« begangen habe, antwortete? Eine Leugnung des Holocaust war das nicht, womit er nach deutschem Recht eine Straftat begangen hätte. Indem er ihn als Vergleich heranzog, um auf die große Anzahl ziviler Opfer israelischer Besatzungspolitik hinzuweisen, hat er ihn allerdings relativiert. Das wird mittlerweile ebenso skandalisiert wie die Leugnung des Holocaust. Im medialen Rauschen ist bereits die Infragestellung der von Abbas und Bundeskanzler Olaf Scholz in derselben Pressekonferenz hervorgehobenen humanitären Hilfen Deutschlands für die Palästinenser zu vernehmen.

Die mediale Aufregung scheint jedoch überzogen. Sie steht unter Verdacht, nur den willkommenen Anlass gesucht zu haben, das Problem der israelischen Besatzungspolitik auszublenden. Von Palästinensern zu erwarten, dass sie – quasi über Hitlers langem Arm – klaglos die Folgen des Holocaust tragen müssen, dürfte zu viel verlangt sein. Sie können nicht nachvollziehen, weshalb ihr Leben ausgerechnet von den Nachkommen der Opfer des Holocaust permanent eingeschränkt und gefährdet wird.

Erinnern wir uns: 1999 hatte Außenminister Joseph Fischer mit dem Slogan »Nie wieder Auschwitz« die deutsche Beteiligung am Jugoslawienkrieg gerechtfertigt. Der Vergleich wurde zwar kritisiert, aber er blieb im Amt und behielt auch seine Reputation in Israel, wo ihm 2002 die Universität von Haifa die Ehrendoktorwürde verliehen hat. Man hielt und hält Fischer zugute, dass er einem angeblich von Serbien geplanten Völkermord im Kosovo entgegentreten wollte. Hier diente die Beschwörung des Holocaust als magische Abwehrformel.

Eigene Leiderfahrung mit dem Holocaust zu vergleichen oder sogar höher zu bewerten, ist außerhalb Deutschlands bei vielen Völkern üblich. Massenmorde, Deportationen und Genozide gab und gibt es leider reichlich. In den baltischen Staaten ist es immer noch schwierig, ein allgemeines Holocaustgedenken durchzusetzen. Viele Menschen stufen die während der sowjetischen Besatzung erfahrene Gewalt als ­schwerwiegender ein als die Mitwirkung an der Ermordung baltischer Juden unter deutscher Besatzung.

Inzwischen hat Abbas über die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa bekräftigt, »dass der Holocaust das abscheulichste Verbrechen der modernen menschlichen Geschichte ist«.

Gegenseitiges Verzeihen für das Leid, das sich Juden und Palästinenser angetan haben, kann nur in einem umfassenden Friedensprozess erfolgen.