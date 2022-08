Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/dpa Überwachung des Einreiseverkehrs in Frankfurt an der Oder (28.10.2021)

An der polnisch-deutschen Grenze soll es zu einem sogenannten Pushback von Flüchtenden gekommen sein. Was genau ist dort vorgefallen?

Gemeinsam mit den Flüchtlingsräten aus Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern haben wir von mindestens einem Fall erfahren, bei dem zwei jemenitische Staatsbürger, die von Polen nach Deutschland gekommen sind, von der Bundespolizei in Görlitz aufgegriffen und innerhalb weniger Stunden zurück nach Polen gebracht worden sind. Brisant ist das, weil es sich bei den beiden um Bürgerkriegsflüchtlinge handelt, die Asyl beantragen wollten und dies bei der Einreisebefragung durch die Bundespolizei nach eigenen Angaben auch mündlich geäußert haben. Die Bundespolizei spricht von »Zurückweisung« und gibt an, es sei kein Schutzgesuch geäußert worden.

Wie ist die rechtliche Lage bezüglich der Pushbacks?

Wenn Personen ein Schutzgesuch äußern und trotzdem in das Land zurückgebracht werden, aus dem sie gerade gekommen sind, nennt sich das Pushback. Diese sind nach der Genfer Flüchtlingskonvention verboten, es herrscht der Grundsatz der Nichtzurückweisung. Ein Asylgesuch muss im Rahmen eines rechtsstaatlichen Verfahrens geprüft werden. Nach der sogenannten Dublin-Verordnung wäre Polen für die Prüfung des Asylverfahrens zuständig gewesen, weil bereits dieses Land ein EU-Staat ist. Aber auch wenn Polen formal zuständig sein sollte, muss das Asylgesuch erst hierzulande registriert und die Zuständigkeit im Rahmen eines Verfahrens durch das BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, jW) ermittelt werden. Das passiert nicht in zwölf oder 24 Stunden.

Wie laufen solche Einreisebefragung, wie es sie auch im Görlitzer Fall gegeben hat, ab?

Das ganze Verfahren ist recht intransparent. Am Ende hat man Dokumente, die von der Bundespolizei ausgefüllt und von den Betroffenen vielleicht sogar unterschrieben worden sind. Dennoch kommt es vor, dass die Asylsuchenden dem widersprechen, was da steht. Die Bundespolizei sagt im aktuellen Fall, es habe kein Schutzgesuch gegeben, die Betroffenen sagen, dies hätte es sehr wohl gegeben. Eine Darstellung ist schriftlich fixiert, die andere nicht. Wohlwollend könnte man annehmen, es gab ein Verständnisproblem, es lag an der Sprachmittlung. Aber auch so etwas darf auf keinen Fall passieren

Wenn Menschen festgenommen werden, wegen unerlaubter Einreise oder Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel bzw. Duldung, gibt es eine Einreisebefragung, bei der in der Regel eine vereidigte Dolmetscherin oder ein Dolmetscher dabei ist. Es gibt Vorgaben, die sicherstellen sollen, dass Asylanträge möglich sind. In EU-Richtlinien steht etwa, dass Personen, die an Orten arbeiten, wo wahrscheinlich Asylanträge gestellt werden, entsprechend geschult und angewiesen werden müssen. Ich habe einige Zweifel, ob das hier in Görlitz sichergestellt worden ist.

Wie können Ihrer Meinung nach solche Abläufe im Sinne der Flüchtenden verbessert werden?

Es wäre hilfreich, wenn nicht nur die Bundespolizei diese Befragungen durchführt, sondern auch Vertreter unabhängiger Beratungsstellen hinzugezogen würden. Zudem sollten die Sprachmittlung nur Personen übernehmen, die gewissenhaft übersetzen. Und es ist immer hinderlich für rechtsstaatliche Verfahren, wenn sie in Isolation und unter Zeitdruck stattfinden. Gerade im Umgang mit Menschen, die hier neu ankommen und die Verfahrensabläufe und Sprache nicht verstehen, muss Zeit für Erklärungen und unabhängige Beratung eingeräumt werden. Im konkreten Fall hatte eine Person in der Nacht nur zwei Stunden geschlafen und dann die Papiere unterzeichnet, weil ihr nach eigenen Angaben von der Übersetzerin gesagt wurde, es gäbe keine andere Möglichkeit.

Was fordern Sie, um sicherzustellen, dass es in Zukunft keine Pushbacks gibt?

Die verantwortlichen Behörden, also die Bundespolizeiinspektion Görlitz und das zuständige Innenministerium, sollen den Fall aufarbeiten und aufklären, wie das passieren konnte. Solch ein Pushback darf sich nicht wiederholen, weder in Görlitz noch anderswo in Deutschland.