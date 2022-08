AfD prüft eigenen Abgeordneten

Berlin. Die AfD beschäftigt sich mit der Frage, ob ihr Bundestagsabgeordneter Steffen Kotré vor vielen Jahren einen Appell zugunsten des Holocaustleugners Horst Mahler unterzeichnet hat. »Mit der Klärung der Angelegenheit werden sich die zuständigen Parteigremien befassen«, teilte ein Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion am Montag auf Anfrage mit. Das Nachrichtenportal T-online hatte zuvor berichtet, ein Steffen Kotré aus Frankfurt an der Oder habe 2004 den Appell »Freiheit für Horst Mahler, Reinhold Oberlercher und Uwe Meenen!« unterzeichnet. Der Abgeordnete Kotré war für eine Stellungnahme laut dpa-Meldung vom Montag nicht zu erreichen. Er gehört dem brandenburgischen Landesverband der AfD an. (dpa/jW)