Rotlicht: IAEA

Leonhard Foeger/REUTERS Miese Performance: IAEA-Direktor Rafael Grossi

Die International Atomic Energy Agency (IAEA) und ihren seit August 2019 amtierenden argentinischen Generaldirektor Rafael Grossi kannte man in den vergangenen Jahren fast nur durch ihre Rolle im Streit um Irans ziviles Atomprogramm. Mit den russischen Militäroperationen in der Ukraine ist ein zweiter Schwerpunkt hinzugekommen. Manchmal erscheint jeden zweiten Tag ein neues »IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine«. Seit Kriegsbeginn am 24. Februar wurden schon 91 dieser Berichte veröffentlicht, deren Umfang und Thematik je nach Lage variabel ist. Nimmt man sich zum Beispiel »Update 91« vor, in dem es um den Beschuss des AKW-Komplexes von Saporischschja geht, fällt sofort auf, dass Grossi ausschließlich Informationen der ukrainischen Seite verwendet. Auch der Iran klagt oft über die mangelnde Neutralität und Ausgewogenheit des 61jährigen. Die Performance der Organisation hat sich seit Grossis Amtsantritt eindeutig verschlechtert. Er scheint unter Druck zu stehen und nicht über ausreichende Standfestigkeit zu verfügen.

In politischen Konfliktsituationen hat die Persönlichkeit des IAEA-Generaldirektors großes Gewicht, weil er weitgehend autonom handeln kann. Zweifellos muss auch dieser leitende Funktionsträger sich auf ein ständig arbeitendes Kollektiv stützen, aber es hat keinen formalisierten Einfluss. Das übergeordnete Gremium, das 35köpfige Board of Governors, tagt nur alle drei Monate für jeweils ungefähr fünf oder sechs Tage. Das oberste Beratungs- und Beschlussorgan der IAEA, die General Conference, in der alle Mitgliedstaaten der Behörde Sitz und Stimme haben, tritt nur einmal im Jahr, meist im September, zusammen.

In englischen und englischsprachigen Medien wird die IAEA standardmäßig mit dem Wort »Watchdog«, also Wachhund, bezeichnet. Das reflektiert die am häufigsten und stärksten sichtbare Rolle, die die Agentur in den Auseinandersetzungen mit dem Iran und Nordkorea gespielt hat, spielt und wohl auch weiterhin spielen wird. Hauptaufgabe der IAEA sei die Überwachung möglicher Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag, wird oft irrtümlich angenommen oder suggeriert. Indessen wurde über dieses Abkommen erst seit etwa 1965 zwischen den USA, Russland und Großbritannien verhandelt, 1968 wurde es unterzeichnet und am 5. März 1970 trat es in Kraft. Die IAEA jedoch nahm ihre Arbeit schon 1957 auf.

Von ihren Ursprüngen her ist die in Wien ansässige Organisation ein Produkt der frühen 1950er Jahre, in denen sich das Monstrum eines drohenden Kriegs unter Einsatz nuklearer Waffen mit phantastischen Vorstellungen über die zukünftige Bedeutung der »friedlichen Nutzung der Atomenergie«, insbesondere des weltweiten AKW-Baus, verband. Letzteres war nicht nur wirtschaftlich motiviert, sondern diente auch als gefällige Dekoration für die militärischen Dimensionen der neuen Technologie. US-Präsident Dwight D. Eisenhower, ein nicht ganz uninspirierter Republikaner, war der erste bedeutende Politiker, der 1953 die Schaffung einer entsprechenden internationalen Behörde vorschlug.

Im ersten Jahrzehnt nach ihrer Gründung hatte die IAEA drei zentrale Ausgaben. Erstens sollte sie für die »friedliche Nutzung der Atomenergie« werben und bei deren Ausbreitung Hilfestellung leisten. Zweitens sollte sie die Sicherheit der Atomkraftwerke überwachen. Und dritten sollte sie regelmäßige Kontrollmaßnahmen durchführen, um zu gewährleisten, dass die von ihr unterstützten Länder die »friedliche Nutzung« nicht zu militärischen Zwecken missbrauchten. Die zuerst genannten Tätigkeiten übt die IAEA immer noch aus, und sie sind der Hauptteil ihrer Arbeit.